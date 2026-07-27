Las principales ciudades de California están perdiendo población infantil a un ritmo acelerado. Un análisis publicado por The Wall Street Journal revela que el número de menores que viven en grandes centros urbanos ha disminuido de forma significativa durante la última década, una tendencia impulsada por la caída de la natalidad y el creciente costo de vida.

A nivel nacional, la cantidad de niños que viven en ciudades cayó un 6% entre 2015 y 2024; sin embargo, varias ciudades californianas presentan reducciones muy superiores al promedio, lo que refleja cómo muchas familias están optando por mudarse a zonas más económicas y con mayor espacio.

San José lidera la caída de la población infantil

San José, considerada el corazón de Silicon Valley y uno de los mercados inmobiliarios más costosos del país, registra la mayor disminución. Según el informe, la ciudad perdió un 20% de su población menor de 18 años entre 2015 y 2024, la mayor reducción entre las ciudades estadounidenses con más de 500.000 habitantes.

La situación es aún más marcada entre los niños pequeños. Durante el mismo período, la cantidad de menores de cinco años cayó un 34%, un dato que refleja tanto la disminución de los nacimientos como la salida de familias jóvenes hacia otras regiones.

San José lidera la caída en California con una reducción del 20% de menores de 18 años y del 34% entre los menores de cinco años. (Foto referencial: Freepik)

Otras ciudades de California también muestran fuertes descensos

El fenómeno no se limita a San José. En Los Ángeles, la población menor de 18 años disminuyó un 16 % en la última década. San Diego registró una caída del 14 %, mientras que Fresno, Sacramento y San Francisco también reportaron descensos del 5 %, 4 % y 3 %, respectivamente.

En total, seis ciudades de California aparecen entre las 25 grandes urbes de Estados Unidos que más niños han perdido en los últimos diez años, lo que evidencia un cambio demográfico que está transformando la composición de estas comunidades.

¿Por qué cada vez hay menos niños en las grandes ciudades?

El estudio señala que uno de los factores es la disminución de la natalidad en Estados Unidos. En la última década, el número de nacimientos cayó un 9 % a nivel nacional, reduciendo naturalmente la cantidad de niños que viven en las áreas urbanas.

Además, la pandemia aceleró la salida de muchas familias hacia lugares con viviendas más amplias y un costo de vida más accesible.

Como explicó Connor O’Brien, investigador del Institute for Progress: “Las familias tenían más opciones para irse y las aprovecharon”.

Algunas ciudades como Fort Worth, Jacksonville, Washington D. C. y Seattle registraron un crecimiento de su población infantil. (Foto referencial: Freepik)

Algunas ciudades siguen una tendencia opuesta

Aunque muchas grandes ciudades están perdiendo población infantil, el informe destaca que algunas urbes experimentaron el fenómeno contrario. Fort Worth, Texas, y Jacksonville, Florida, aumentaron en 11% su población de menores durante la última década.

También Washington D. C. y Seattle registraron un crecimiento del 10% en la cantidad de niños, convirtiéndose en algunas de las pocas grandes ciudades estadounidenses que lograron atraer y retener a más familias con hijos.