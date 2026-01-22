Cuando una nueva gobernadora asume el poder en un estado tan diverso y vibrante como Nueva Jersey, las expectativas se disparan, especialmente entre las comunidades inmigrantes que han sido el corazón silencioso de su prosperidad. Desde los pasillos de las escuelas de Elizabeth hasta los restaurantes familiares en Union City o los pequeños negocios latinos de Newark y Paterson, miles de familias miran con atención a Mikie Sherrill, la nueva mandataria estatal. Para ellas, la inmigración no es solo un tema político: es una cuestión de supervivencia, de estabilidad y de esperanza en un sueño americano que cada día se redefine. Por eso, cuando juró el cargo —el martes 20 de enero— frente a una audiencia diversa que reflejaba la mezcla cultural del Garden State, lo hizo con el compromiso implícito de transformar promesas en acciones concretas que cambien vidas.

La demócrata Mikie Sherrill es la nueva gobernadora de Nueva Jersey (EFE)

NUEVA JERSEY COMO TIERRA DE OPORTUNIDADES PARA TODOS

Durante la campaña y en su discurso de investidura, Sherrill insistió en describir a Nueva Jersey como un estado que no discrimina por origen. En uno de sus mensajes más citados, afirmó: “Nueva Jersey debe seguir siendo un lugar donde las puertas de la oportunidad estén abiertas para todos, sin importar de dónde vengas, qué religión practiques o cuál sea tu origen étnico. Ese es el verdadero espíritu del sueño americano que defendemos aquí”.

En ese mismo tono, vinculó directamente la historia del estado con las familias inmigrantes que llegan buscando seguridad y estabilidad. “Muchas de las familias que hoy llaman hogar a Nueva Jersey huyeron del hambre, de la persecución o de la violencia”, señaló, para luego añadir que “nuestro deber como gobierno es no darles la espalda cuando más necesitan protección”.

UN “NUEVO REFUGIO” FRENTE A POLÍTICAS RESTRICTIVAS

Desde su etapa como congresista, Sherrill fue crítica con las políticas migratorias impulsadas desde Washington. Ya como gobernadora, reiteró esa postura. En varios actos públicos describió a Nueva Jersey como un “nuevo refugio”, usando la metáfora de un “New Ark” —una referencia simbólica a la ciudad de Newark y al concepto bíblico de arca— para explicar su visión del estado.

“Mientras desde el gobierno federal se intenta cerrar puertas y sembrar miedo en comunidades vulnerables, Nueva Jersey puede y debe ser un nuevo refugio, un lugar donde la gente venga a trabajar, a criar a sus hijos y a aportar al futuro del estado”, expresó durante la campaña.

Con esta idea, Sherrill se alineó con una visión progresista de la migración, sin entrar todavía en los detalles de cómo planea materializar esa promesa.

PROTECCIÓN A FAMILIAS INMIGRANTES Y CRÍTICAS A LAS REDADAS DE ICE

Uno de los compromisos más claros de la nueva gobernadora ha sido la defensa de los inmigrantes que trabajan y cumplen la ley. Sherrill fue directa al abordar este punto: “Quiero ser absolutamente clara: los inmigrantes trabajadores y respetuosos de la ley serán protegidos en Nueva Jersey. No vamos a permitir prácticas que destruyan familias y generen miedo en comunidades que solo buscan salir adelante”.

Al referirse a las redadas de ICE, utilizó un caso concreto para explicar por qué considera que estas acciones deben tener límites. “Hace poco vimos el caso de un niño de nueve años que salió de la escuela sin saber quién iba a recoger a sus padres, porque habían sido detenidos. Eso no es seguridad pública, eso es trauma innecesario, y no es algo que deba ocurrir en nuestro estado”, afirmó.

El testimonio conectó profundamente con quienes han vivido ese temor de un día cualquiera al salir del trabajo o al buscar a sus hijos en la escuela, una experiencia lamentablemente común en vecindarios de alta población inmigrante.

INDOCUMENTADOS, DEPORTACIONES Y DEBIDO PROCESO

En un tema especialmente sensible, Sherrill intentó marcar un equilibrio entre seguridad y derechos civiles. Sobre los inmigrantes indocumentados, sostuvo: “Los criminales violentos deben ser deportados, eso es algo que entiendo y comparto. Pero también creo firmemente en el debido proceso y en que nadie debe ser tratado como culpable sin una evaluación justa y legal”.

En esa misma línea, rechazó prácticas que, según ella, erosionan la confianza comunitaria: “No creo que agentes del gobierno deban operar en nuestras comunidades con máscaras, generando miedo y confusión. Ese tipo de tácticas no reflejan los valores de Nueva Jersey”.

Hasta ahora, sin embargo, no ha detallado qué herramientas legales utilizará para impedir ese tipo de operativos, algo que preocupa a líderes comunitarios en ciudades como Passaic y Trenton.

LA IMMIGRANT TRUST DIRECTIVE Y EL DILEMA LEGAL

La Immigrant Trust Directive, vigente desde 2018, ha sido otro eje de su discurso. Aunque evitó prometer que la convertirá en ley, dejó clara su valoración positiva de la política. “Es un plan que está funcionando. Ayuda a que las personas confíen en la policía local, denuncien delitos y colaboren con las autoridades sin miedo a ser perseguidas por su estatus migratorio”, explicó.

Al mismo tiempo, manifestó cautela frente a iniciativas legislativas más ambiciosas: “Tenemos que ser responsables y asegurarnos de que cualquier ley que aprobemos sea sólida desde el punto de vista legal, porque exponer al estado a demandas costosas no beneficia a nadie”.

EXPECTATIVAS Y PRESIÓN DESDE LA COMUNIDAD INMIGRANTE

Con los vetos del gobernador anterior aún frescos, legisladores estatales y organizaciones proinmigrantes ya anunciaron que volverán a impulsar proyectos de ley relacionados con derechos de inmigrantes. Sherrill, por ahora, no ha prometido firmarlos, pero dejó la puerta abierta:

“Estoy dispuesta a sentarme con los legisladores y con las comunidades afectadas para encontrar soluciones que reflejen la diversidad de Nueva Jersey y fortalezcan nuestra seguridad y nuestra economía”, prometió.

Mientras tanto, sus primeras acciones se han concentrado en temas de costo de vida, como frenar el aumento de tarifas y aliviar el precio de la vivienda y los alimentos, medidas que también impactan directamente en las familias inmigrantes que viven al día.

