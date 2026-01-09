Moverse por el metro de Nueva York es casi un ritual para quien vive o visita la ciudad. Cada mañana, mientras el reloj marca las seis o las siete y el humo de los carritos de café se mezcla con el aroma a bagels recién tostados, millones de personas bajan las escaleras metálicas con su tarjeta OMNY en la mano o el celular listo para pagar el pasaje. Allí viajan todos: el dominicano que trabaja en el Bronx y va rumbo a su turno en un deli, la mexicana que atiende un restaurante en Midtown, el ecuatoriano que limpia oficinas en Queens, el colombiano que corre para no perder su conexión en Times Square o la puertorriqueña que regresa a casa después de un turno nocturno en el hospital. El servicio, con su mezcla de idiomas, olores y sonidos, es el corazón que late bajo la ciudad que nunca duerme y, al mismo tiempo, el escenario donde se cruzan las historias cotidianas de toda la comunidad latina que ha hecho de Nueva York su casa.
Pero lo que muchos desconocen es que ese sistema tan emblemático está regido por un reglamento tan estricto como desconocido: las Rules of Conduct de la MTA (Metropolitan Transportation Authority). Se trata de un conjunto de normas que regulan casi todo lo que se puede —y lo que no se puede— hacer dentro del metro. Y cuando decimos “estricto”, no es exageración: algunas faltas pueden costarte desde una advertencia o una multa leve hasta una citación judicial e incluso unos días tras las rejas. Por eso, conocer las reglas, entender cómo funciona el Transit Adjudication Bureau (TAB), y saber cuándo una falta menor puede pasar a ser un delito bajo la Criminal Court of NYC, puede salvarte de un mal rato y, sobre todo, de gastar dinero innecesariamente.
INFRACCIONES DENTRO DEL METRO Y SUS MULTAS
Pago del pasaje y uso correcto de tarjetas
Aquí está una de las infracciones más comunes en todo el sistema, y también una de las más vigiladas.
Entrar sin pagar la tarifa (1050.4(a))
- 1.ª vez: advertencia
- 2.ª vez en 4 años: US$100 (con crédito OMNY de US$50 si se paga a tiempo)
- 3.ª vez o más en 4 años: US$150
Personas inscritas en Fair Fares pagan la mitad; nuevos inscritos pueden tener la multa anulada.
- Venta o reventa no autorizada de tarjetas o acceso (1050.4(c)): US$60
- Uso no autorizado de tarjetas (falsificadas, alteradas o prestadas)(1050.4(d)): US$75 y posible confiscación de la tarjeta
Daño o uso indebido de la propiedad de la MTA
El metro es infraestructura pública, y cualquier daño, por pequeño que parezca, tiene consecuencias. Así que nada de rayar tu nombre en el vagón ni pegar flyers sin permiso.
- Graffiti, rayar o dañar trenes o estaciones (1050.5(a)): US$75
- Pegar avisos o carteles sin permiso (1050.5(b)): US$25
- Usar instalaciones para fines no relacionados con el transporte (1050.5(c)): US$50
Uso del sistema y actividades dentro de estaciones y trenes
Este bloque regula desde el flujo de pasajeros hasta actividades artísticas o comerciales. Si llevas tu altavoz para poner salsa o bachata en el andén, cuidado: no todo está permitido.
- Interferir con la operación o el paso de pasajeros (1050.6(a)): 100 USD Actividad comercial sin permiso (venta, pedidos de dinero, servicios) (1050.6(b)): US$50
- Permanecer más de una hora en zona de pago sin viajar (1050.6(c)(1)): US$25
- Bloquear pasillos, puertas o escaleras durante actividades permitidas (1050.6(c)(2)): US$25
- Realizar actividades cerca de zonas en obra o mantenimiento (1050.6(c)(3)): US$25
- Generar ruido excesivo (más de 85 dBA) (1050.6(c)(4)): US$25
- Uso de medios visuales como video o filmación para actividades (1050.6(c)(5)): US$25
- Uso inapropiado de equipos de sonido durante anuncios oficiales (1050.6(c)(6)): US$25
- Fingir afiliación con la MTA o Music Under New York (1050.6(c)(7)): US$25
Órdenes del personal, accesibilidad y falsas representaciones
En el metro, las reglas no se negocian: si un trabajador del sistema te da una instrucción, hay que cumplirla, sin excusas.
- Desobedecer órdenes legales del personal o la policía (1050.6(d)(1)): US$50
- Ignorar señales o avisos oficiales (1050.6(d)(2)): US$50
- Regla de identificación (1050.6(d)(3)): sin multa fija, pero es obligatorio identificarse
- Interferir con instalaciones para sillas de ruedas (1050.6(e)): US$50
- Llevar líquidos en envase abierto (1050.6(f)): US$25
- Fingir ser empleado de la MTA o policía (1050.6(g)): US$50
- No bajar de un tren fuera de servicio en emergencia sanitaria (1050.6(h)): US$100
Conducta desordenada dentro del sistema
Aquí entramos a lo que más suele causar conflictos. Comer tu empanada o tu coffee to go mientras esperas el tren no es problema, pero tirar basura o dormir ocupando tres asientos, sí.
- Tirar basura, escupir, orinar o defecar fuera de baños (1050.7(a)): US$100
- Fumar o vapear (1050.7(b)): US$50
- Dormir de forma peligrosa o molesta (1050.7(c)): US$50
- Juegos de azar por dinero (1050.7(d)): US$50
- Ruido innecesario con dispositivos de sonido (1050.7(e)): US$50
- Lanzar objetos dentro o hacia trenes o estaciones (1050.7(f)): US$75
- Beber alcohol o llevarlo abierto (1050.7(g)): US$50
- Estar visiblemente afectado por alcohol o drogas (1050.7(h)): US$50
- Conducta que cause molestia o alarma (1050.7(i)): US$50
- Ocupar más de un asiento, pies sobre asientos o bloquear el paso (1050.7(j)): US$50
- Circular con bicicletas, scooters, patines o patinetas (1050.7(k)): US$100
Armas, explosivos y materiales peligrosos
Aquí el tema se pone serio. Portar armas o explosivos no solo es una infracción: puede implicar cargos penales y terminar en la cárcel.
- Portar armas (1050.8(a)): US$100 + posibles cargos penales
- Portar explosivos o materiales altamente peligrosos (1050.8(b)): US$100
Áreas restringidas, objetos, fotografía y animales
Algunas reglas pasan desapercibidas, pero siguen vigentes. Ojo si viajas con tu perro o haces videos para redes, porque también hay límites.
- Entrar a áreas restringidas (1050.9(a)): US$50
- Estacionar vehículos sin permiso en propiedad de la MTA (1050.9(b)): US$50
- Fotografía o filmación con trípodes o luces sin permiso (1050.9(c)): US$25
- Viajar fuera del tren o entre vagones sin autorización (1050.9(d)): US$75
- Sacar partes del cuerpo u objetos por puertas o ventanas (1050.9(e)): US$75
- Entrar o salir por lugares no autorizados (1050.9(f)): US$50
- Objetos o carritos demasiado grandes o peligrosos (1050.9(g)): US$75
- Animales no permitidos o sin contenedor adecuado (1050.9(h)): US$25
¿DE VERDAD SE PUEDE IR PRESO POR UNA INFRACCIÓN DEL METRO?
La respuesta corta: sí. La sección 1050.10 del reglamento permite que una violación termine en la Criminal Court of NYC, donde un juez puede imponer hasta 10 días de cárcel, una multa adicional de US$ 25, o ambas.
En la práctica, la mayoría de los casos se resuelven con multas civiles del Transit Adjudication Bureau, sin antecedentes penales. Pero si la infracción también encaja en delitos del código penal del estado —como posesión de armas, vandalismo grave o evasión de tarifa bajo theft of service— la historia cambia.
Conocer las reglas no es ser paranoico; es parte de moverse con cabeza por Nueva York: una ciudad llena de vida, ruido y ritmo latino, pero también con leyes claras.
RESUMEN
|Pago del pasaje y uso de tarjetas
|Entrar sin pagar la tarifa (1.ª vez)
|1050.4(a)
|Advertencia
|Entrar sin pagar (2.ª vez en 4 años)
|1050.4(a)
|100
|Crédito OMNY de 50 USD si se paga a tiempo
|Entrar sin pagar (3.ª vez o más en 4 años)
|1050.4(a)
|150
|Venta o reventa no autorizada de tarjetas o acceso
|1050.4(c)
|60
|Uso no autorizado de tarjetas (falsificadas, alteradas, prestadas)
|1050.4(d)
|75
|Posible confiscación de la tarjeta
|Daños o uso indebido de propiedad de la MTA
|Graffiti, rayar o dañar trenes o estaciones
|1050.5(a)
|75
|Pegar avisos o carteles sin permiso
|1050.5(b)
|25
|Usar instalaciones para fines no relacionados con el transporte
|1050.5(c)
|50
|Uso del sistema y actividades
|Interferir con la operación o el paso de pasajeros
|1050.6(a)
|100
|Actividad comercial sin permiso (venta, servicios, pedir dinero)
|1050.6(b)
|50
|Permanecer más de una hora en zona de pago sin viajar
|1050.6(c)(1)
|25
|Bloquear pasillos, puertas o escaleras
|1050.6(c)(2)
|25
|Actividades cerca de zonas en obra o mantenimiento
|1050.6(c)(3)
|25
|Generar ruido excesivo (más de 85 dBA)
|1050.6(c)(4)
|25
|Filmación o video sin permiso
|1050.6(c)(5)
|25
|Uso inapropiado de equipos durante anuncios oficiales
|1050.6(c)(6)
|25
|Fingir afiliación con la MTA o Music Under New York
|1050.6(c)(7)
|25
|Órdenes y accesibilidad
|Desobedecer órdenes del personal o policía
|1050.6(d)(1)
|50
|Ignorar señales o avisos oficiales
|1050.6(d)(2)
|50
|Negarse a identificarse
|1050.6(d)(3)
|—
|Es obligatorio dar identificación
|Interferir con zonas o equipos de accesibilidad
|1050.6(e)
|50
|Llevar líquidos en envase abierto
|1050.6(f)
|25
|Fingir ser empleado de la MTA o policía
|1050.6(g)
|50
|No bajar de un tren fuera de servicio en emergencia sanitaria
|1050.6(h)
|100
|Conducta desordenada
|Tirar basura, escupir, orinar o defecar fuera de baños
|1050.7(a)
|100
|Fumar o vapear
|1050.7(b)
|50
|Dormir de forma peligrosa o molesta
|1050.7(c)
|50
|Juegos de azar por dinero
|1050.7(d)
|50
|Ruido innecesario (equipos de sonido)
|1050.7(e)
|50
|Lanzar objetos en trenes o estaciones
|1050.7(f)
|75
|Beber alcohol o llevarlo abierto
|1050.7(g)
|50
|Estar bajo efectos del alcohol o drogas
|1050.7(h)
|50
|Conducta que cause molestia o alarma
|1050.7(i)
|50
|Ocupar más de un asiento o poner pies sobre ellos
|1050.7(j)
|50
|Circular con bicicletas, scooters o patinetas
|1050.7(k)
|100
|Armas y materiales peligrosos
|Portar armas
|1050.8(a)
|100
|Posibles cargos penales
|Portar explosivos o materiales peligrosos
|1050.8(b)
|100
|Áreas restringidas, objetos, fotografía y animales
|Entrar a áreas restringidas
|1050.9(a)
|50
|Estacionar vehículos sin permiso en propiedad MTA
|1050.9(b)
|50
|Fotografiar o filmar con trípode o luces sin permiso
|1050.9(c)
|25
|Viajar fuera del tren o entre vagones
|1050.9(d)
|75
|Sacar partes del cuerpo u objetos por puertas o ventanas
|1050.9(e)
|75
|Entrar o salir por lugares no autorizados
|1050.9(f)
|50
|Llevar objetos o carritos demasiado grandes o peligrosos
|1050.9(g)
|75
|Animales no permitidos o sin contenedor adecuado
|1050.9(h)
|25
