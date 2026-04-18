Moverse entre Nueva York y Nueva Jersey ya suele ser una prueba de paciencia para miles de personas que todos los días cruzan el Hudson entre el trabajo, la escuela, una cita médica o simplemente para llegar a tiempo a casa. Pero con la Copa del Mundo de 2026 en el horizonte, esa rutina podría complicarse todavía más, especialmente para quienes dependen de Penn Station, uno de los puntos de conexión más importantes del noreste de Estados Unidos. Durante los días de partido, las autoridades prevén restricciones operativas que cambiarán por completo la dinámica habitual de la terminal, con impacto directo en quienes no vayan al estadio y normalmente usan NJ Transit para moverse por la región.

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RESTRICCIONES EN PENN STATION: LO QUE DEBES SABER

Durante los días de partido, el servicio de trenes operado por NJ Transit hacia Nueva Jersey estará limitado. ¿Cuándo exactamente?

Periodo Restricción 4 horas antes del partido Servicio restringido Durante el partido Operación enfocada en asistentes 3 horas después del partido Restricción continúa

Esto significa que, si no vas al partido, simplemente no podrás abordar trenes hacia Nueva Jersey desde Penn Station en esos horarios.

Usuarios de NJ Transit esperando para abordar un tren en Penn Station (Foto: AFP)

¿POR QUÉ SE TOMAN ESTAS MEDIDAS?

La razón es bastante clara: priorizar el traslado masivo de aficionados hacia el MetLife Stadium, sede de varios encuentros del Mundial.

Y aquí hay algo que en Nueva York se siente más que en otras ciudades: muchos de esos partidos caerán en días laborables, justo cuando la gente sale del subway con el café en mano, corre para no perder el tren y trata de esquivar el tráfico de la hora pico. En una ciudad donde cada minuto cuenta, cualquier cambio en el transporte se nota de inmediato.

Fechas especialmente críticas: 22 y 30 de junio. En esos días, la presión sobre el sistema será mucho mayor.

¿CÓMO LLEGAR AL ESTADIO DESDE NUEVA YORK?

Si tienes pensado asistir a algún partido, el proceso será más estructurado de lo normal. No es complicado, pero sí distinto a lo habitual.

Ruta oficial:

Ingreso por la calle 32 de Penn Station.

Tren de NJ Transit hacia Secaucus.

Transbordo a otro tren con destino final al estadio.

Es un esquema pensado para mover grandes volúmenes de personas de manera ordenada.

OPCIONES SI NO VAS AL MUNDIAL

Aquí es donde la situación se vuelve más delicada para el viajero común. Pero hay alternativas que vale la pena tener claras, sobre todo si trabajas en Manhattan, vives en Jersey City, Hoboken, Union City o dependes de estos trayectos a diario.

Opciones disponibles:

Usar el sistema PATH desde la calle 33.

Tomar autobuses desde Port Authority Bus Terminal.

Utilizar el mismo boleto de NJ Transit sin costo adicional en estos servicios.

Además, se han anunciado descuentos para quienes deban viajar en los días más congestionados.

REGRESO A NUEVA YORK DESPUÉS DE LOS PARTIDOS

El operativo no termina cuando acaba el juego. De hecho, el regreso también tendrá ajustes importantes.

Durante las tres horas posteriores a cada partido:

Los trenes hacia Nueva York no llegarán a Penn Station.

Terminarán su recorrido en Newark.

Puntos clave de conexión:

Línea Punto final Alternativa Corredor Noreste Newark Penn Station PATH North Jersey Coast Line Newark Penn Station PATH Raritan Valley Line Newark Penn Station PATH Morris & Essex Newark Broad Street Tren ligero + PATH

En otras palabras, vas a tener que hacer al menos un transbordo adicional.

Un conductor de NJ Transit ingresando a su tren (Foto: AFP)

RECOMENDACIONES OFICIALES Y REALISTAS

Las autoridades han sido bastante claras, y te lo digo sin rodeos: si puedes evitar viajar, mejor hazlo. Sugerencias clave:

Trabajar desde casa en días de partido.

Evitar horas pico.

Planificar rutas alternativas con anticipación.

Salir con más tiempo del habitual.

No es exageración. Estamos hablando de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, en una de las regiones más densamente pobladas de Estados Unidos.

El MetLife Stadium será sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (Foto: AP) / Adam Hunger

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