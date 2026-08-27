Las carreteras de Nueva York pueden ser una prueba de fuego para cualquier persona con una extensa experiencia, pero en especial para los que recién empieza a manejar. No es igual aprender en una calle tranquila del norte del estado que enfrentarse, con un permiso de aprendizaje, al tráfico de la I-95, la Cross Bronx Expressway, el Belt Parkway o las avenidas congestionadas de Queens, Brooklyn y el Bronx. Para muchas familias, obtener la licencia representa un paso importante hacia la independencia: permite ir al trabajo, llevar a un hermano menor a la escuela, hacer compras o visitar a familiares fuera de la ciudad. Sin embargo, esa libertad viene acompañada de requisitos estrictos, especialmente cuando quien se sienta al volante tiene menos de 21 años. Un nuevo análisis de WalletHub volvió a colocar al estado como el mejor de Estados Unidos para los adolescentes que conducen, una distinción que refleja la combinación de normas, educación vial y menores indicadores de conductas peligrosas.

El informe comparó los 50 estados a partir de 23 indicadores vinculados con seguridad, entorno económico y regulaciones para adolescentes. Nueva York obtuvo el primer lugar general, con una puntuación de 72.25, y sobresalió por sus medidas preventivas y su marco normativo para quienes recién comienzan a conducir, aunque también es preciso señalar que también ayuda a que las personas mayores respeten las normas sobre las carreteras.

Nueva York es uno de los estados más seguros para conducir por sus leyes viales (Foto: AFP)

¿POR QUÉ NUEVA YORK ES UNO DE LOS ESTADOS MÁS SEGUROS?

El resultado no depende solamente de la cantidad de accidentes. WalletHub ubicó a Nueva York en el segundo puesto nacional tanto en seguridad como en leyes destinadas a adolescentes. El territorio también resalta por la disponibilidad de escuelas de manejo y por indicadores favorables en hábitos de riesgo, como conducir después de beber alcohol, usar el teléfono o enviar mensajes de texto.

Indicador Posición o resultado de Nueva York Ranking general para conductores adolescentes 1.º Seguridad 2.º Leyes de conducción 2.º Entorno económico 23.º Escuelas de manejo por habitante 1.º Muertes de conductores adolescentes por habitante Entre las más bajas del país Arrestos de adolescentes por conducir bajo los efectos del alcohol Entre los más bajos Uso del teléfono al conducir Entre los porcentajes más bajos Adolescentes que envían mensajes mientras conducen Entre los porcentajes más bajos

El punto clave es que las llamadas “leyes severas” no se reducen a una medida aislada. Nueva York aplica varias capas de protección: licencia gradual, controles sobre pasajeros y horarios, tolerancia cero frente al alcohol, prohibición del uso manual del celular y exigencias de seguridad para quienes viajan en el vehículo.

LAS CUATRO REGLAS CLAVE

1. Licencia gradual para adolescentes

Nueva York utiliza el sistema de Graduated Driver Licensing, conocido como licencia gradual. La lógica es sencilla: un menor no recibe de inmediato todas las facultades de una persona adulta; antes debe sumar experiencia bajo supervisión y avanzar por distintas fases hasta obtener mayores privilegios.

En los cinco condados de Nueva York City —Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island— estas limitaciones son especialmente relevantes. La circulación urbana, los peatones, las bicicletas, los autobuses y los vehículos de reparto hacen que moverse por las calles requiera mayor atención.

Entre las disposiciones que deben considerar los jóvenes se encuentran:

Cumplir requisitos de supervisión mientras poseen un permiso de aprendizaje.

Respetar límites para transportar pasajeros menores de 21 años.

Acatar restricciones de horarios y zonas donde se permite circular.

Revisar las condiciones especiales que pueden cambiar según la región.

Evitar infracciones graves que puedan derivar en suspensión o revocación de privilegios.

Una persona con learner permit no puede manejar sin estar acompañada por alguien de al menos 21 años que tenga una licencia válida para operar el mismo tipo de vehículo. La intención es que el nuevo automovilista adquiera práctica antes de desplazarse sin supervisión.

2. Tolerancia cero frente al alcohol

Para quienes tienen menos de 21 años, Nueva York aplica la Zero Tolerance Law. Esta regla considera una infracción conducir con un nivel de alcohol en sangre de entre 0.02% y 0.07%, incluso si no se llega al umbral de una acusación por DWI o DWAI.

La norma puede traer estas consecuencias:

Suspensión de la licencia durante seis meses.

Penalización civil de US$125.

Cargo adicional de US$100 para finalizar la suspensión.

Castigos más severos en caso de reincidencia.

Para alguien que sale de una fiesta, una reunión familiar o un encuentro con amistades, el mensaje es directo: si hubo alcohol, no se debe manejar. En una ciudad donde existen subway, autobuses, taxis amarillos, Uber, Lyft y car services, lo más seguro es organizar el regreso antes de salir.

3. Prohibición de usar el celular al volante

El celular es una de las distracciones más comunes mientras se conduce, ya sea para responder un mensaje, revisar una notificación, buscar una dirección o cambiar una canción. En Nueva York está prohibido sostener y utilizar un teléfono móvil u otro dispositivo electrónico portátil al manejar.

La restricción incluye hablar, escribir o leer textos, enviar correos, navegar por internet, jugar y mirar videos. Las sanciones pueden llegar a US$200 por una primera falta, US$250 por una segunda dentro de 18 meses y US$450 por una tercera o posterior durante ese período. Cada condena también suma cinco puntos al historial de conducción.

Para quienes tienen una licencia juvenil, el castigo puede ser aún más serio. La primera infracción por celular o mensajes puede provocar una suspensión de 120 días. Una segunda violación dentro de los seis meses posteriores a la restitución puede derivar en una revocación de al menos un año.

4. Cinturones y protección de pasajeros

Nueva York mantiene requisitos rigurosos sobre cinturones, sillas infantiles y booster seats. Todos los ocupantes deben usar un sistema de retención adecuado, sin importar su edad o el asiento donde viajen.

Los niños menores de 4 años deben utilizar una silla infantil aprobada federalmente. Entre los 4 y 7 años, corresponde viajar con booster seat o con un asiento apropiado, de acuerdo con la edad, estatura, peso y las indicaciones del fabricante.

La obligación también alcanza a quienes se trasladan en taxi o en vehículos de alquiler solicitados mediante aplicaciones. En esos viajes, los pasajeros deben abrocharse el cinturón y el conductor puede recibir una sanción cuando un menor de 16 años no está protegido correctamente.

Millones de ciudadanos de Nueva York se movilizan en auto (Foto: AP) / Seth Wenig

¿LAS NORMAS ESTÁN DANDO RESULTADOS?

Es importante no presentar el ranking como una prueba de que una sola regla redujo por sí misma los choques. La evaluación de WalletHub muestra que Nueva York reúne varios factores favorables: legislación sólida, límites para principiantes, amplia oferta de escuelas de manejo y bajos registros en distintas conductas riesgosas.