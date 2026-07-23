Conducir por encima del límite de velocidad siempre ha tenido consecuencias en Florida, pero la aprobación e implementación en 2025 de la ley conocida como “Super Speeder” ha convertido ciertos excesos en un asunto criminal que puede afectar la vida personal y laboral de miles de residentes y visitantes. Si eres conductor en Miami-Dade, Broward, Hillsborough o planeas un viaje por la I-95 hacia Jacksonville o la Turnpike rumbo a los cayos, esto debe importarte: no se trata solo de una multa que pagas en línea y olvidas; la norma obliga a comparecencia en corte, puede provocar arresto, pérdida temporal de la licencia, antecedentes penales y hasta penas de cárcel.

Para la comunidad hispana —muchos conductores con familias, trabajadores esenciales que hacen desplazamientos largos para sus empleos, o estudiantes universitarios que usan coches para llegar a la U o a la escuela— entender los umbrales que transforman una infracción en delito es clave para evitar consecuencias que van más allá del volante. A continuación, te explico en detalle qué establece la ley HB 351, cuándo se aplica, cuáles son las sanciones exactas y cómo afectan el seguro y los puntos de licencia en Florida.

¿QUÉ ES LA LEY “SUPER SPEEDER” DE FLORIDA?

La ley HB 351 de 2025 incorporó al Estatuto de Florida el delito de “dangerous excessive speeding” (exceso peligroso de velocidad). Su objetivo es castigar conductas que representen un riesgo grave para la seguridad vial, endureciendo sanciones contra los conductores más temerarios. A diferencia de una infracción tradicional, las conductas que caen bajo esta ley se consideran delitos y requieren comparecencia obligatoria ante un tribunal, sin la posibilidad de cerrarlas pagando en línea.

La norma se aplica en dos escenarios concretos:

Conducir 50 mph o más por encima del límite de velocidad establecido.

Circular a 100 mph o más de una manera que ponga en peligro la seguridad de otras personas, de la propiedad o que interfiera con la circulación de otros vehículos.

Ron DeSantis firmó esta ley el 22 de mayo de 2025 y entró en vigor el 1 de julio (Foto: AP)

SANCIONES PREVISTAS POR LA LEY “SUPER SPEEDER”

Quienes sean condenados bajo esta legislación enfrentan penas significativamente más severas que una infracción común. Además del castigo penal, los efectos colaterales —subida de primas de seguro, antecedentes y pérdida de trabajo en casos sensibles— suelen ser lo que más preocupa a quienes viven de conducir o dependen del vehículo para trabajar (repartidores, conductores de Uber/Lyft, comerciales).

Infracción Sanción Primera condena Hasta 30 días de cárcel, multa de hasta $500 o ambas. Segunda o posteriores condenas Hasta 90 días de cárcel, multa de hasta $1,000 o ambas. Segunda infracción dentro de cinco años Revocación de la licencia entre 180 días y 1 año.

Dependiendo del caso, el juez también puede ordenar la retención del vehículo por 30 días.

COMPARECENCIA OBLIGATORIA ANTE UN TRIBUNAL

Uno de los cambios más relevantes es la obligación de presentarse ante la corte:

No es posible pagar la infracción en línea para cerrar el caso.

La conducta se trata como delito de tránsito.

El conductor puede ser arrestado y trasladado a la cárcel mientras se procesa el caso. Esto marca una diferencia clara frente al sistema tradicional de multas y hace que incluso una salida rutinaria por la autopista pueda complicarse si la velocidad supera los umbrales establecidos.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS MULTAS POR EXCESO DE VELOCIDAD (SISTEMA TRADICIONAL)?

La mayoría de las infracciones de velocidad continúan sancionándose conforme al Estatuto 318.18. Estas multas varían según el exceso y pueden aumentar por condiciones especiales (zona escolar, obra en la vía, reincidencia, etc.).

Exceso de velocidad Multa base 1 a 5 mph Advertencia 6 a 9 mph $25 10 a 14 mph $100 15 a 19 mph $150 20 a 29 mph $175 30 mph o más $250

Nota: Condados y municipios pueden imponer montos más altos; en casos graves o con daños materiales/personales, las multas pueden superar los $1,000.

PUNTOS EN LA LICENCIA Y CONSECUENCIAS

Florida aplica un sistema por puntos administrado por el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV). Acumular puntos produce suspensiones automáticas y suele encarecer el seguro.

Infracción Puntos Exceso de velocidad 3 Conducir demasiado rápido para las condiciones 3 Participar en carreras ilegales 3 Exceder el límite por más de 50 mph 4 Conducción temeraria 4 Exceso de velocidad que provoca un accidente 6

Suspensiones automáticas por acumulación de puntos:

12 puntos en 12 meses: suspensión de 30 días.

18 puntos en 18 meses: suspensión de 3 meses.

24 puntos en 36 meses: suspensión de 1 año.

Opciones para evitar puntos: asistir a un curso aprobado de mejora para conductores (una vez cada 12 meses, hasta 5 veces en la vida).

La ley “Super Speeder” de Florida convierte el exceso de velocidad extrema en delito con pena de cárcel (Foto: Diseñado por Freepik)

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