A raíz de las políticas migratorias impuestas por la Administración Trump , el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está ejecutando operativos con el objetivo de detener y arrestar a extranjeros indocumentados que residen en Estados Unidos. No obstante, se han difundido numerosos videos donde las autoridades migratorias usan su fuerza excesiva contra los inmigrantes y actúan sin compasión alguna, como en el caso de David Pérez, quien suplicó no ser detenido.

Este hecho ocurrió en el National Mall, situado en Washington D.C. En un video difundido por Univision Noticias, se aprecia a tres agentes federales sometiendo contra el suelo al hombre de nacionalidad mexicana.

El ciudadano gritaba que "recién salía de trabajar y quería estar con su familia". Sus súplicas fueron en vano. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Por favor, yo estoy trabajando, yo no debo nada. Yo quiero estar con mi familia”, fueron los reiterados gritos del latino mientras era detenido, intentado convencer a las autoridades de dejarlo libre, pero fue en vano.

Si bien existió distintos transeúntes observando la detención de David Pérez, ninguno tuvo la intención de ayudarlo o impedir que los agentes federales lo trasladen hacia el automóvil. Esto se debe por temor a recibir cargos en su contra, tal como ocurrió a dos asistentes médicos que se les impuso varios delitos por evitar al arresto de un jardinero .

Ningún transeúnte tuvo la intención de ayudar a David Pérez, pese a sus gritos. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

No trabajan por temor

Las recientes detenciones de inmigrantes en la capital de Estados Unidos han generado un fuerte impacto en aquellos latinos que están trabajando como repartidores de comida rápida.

Según información brindada por la periodista de Univision Noticias, los trabajadores extranjeros de este rubro sienten mucho temor de ser interceptados mientras entregan algún pedido. Es más, contó que, cuando hizo un pedido por un reconocido aplicativo, este tardó aproximadamente 1 hora en ser entregado.

Debo comentarte que, desde la semana pasada, cientos de efectivos de la Guardia Nacional y fuerzas federales de distintos estados están patrullando las calles de Washington D.C. tras una orden emitida por la Administración Trump. La acción ejecutada se debe por la “necesidad de enfrentar una ola de criminalidad”.

