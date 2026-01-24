La llegada de la megatormenta invernal Fern a Estados Unidos, desde la tarde del jueves 22 de enero, va dejando a su paso carreteras bloqueadas, transporte paralizado, suspensión de vuelos y más, por lo que los ciudadanos han tomado todo tipo de medidas para afrontar este fenómeno, descrito por los meteorólogos como potencialmente histórico. Dado que el país norteamericano ha soportado varios eventos climáticos invernales, te contamos cuáles han sido las tormentas de nieve más grandes en el área de la ciudad de Nueva York a lo largo de la historia.
LAS NEVADAS HISTÓRICAS QUE HA REGISTRADO LA CIUDAD DE NUEVA YORK
A continuación, te damos a conocer las cinco tormentas de nieve más grandes en la historia del área de Nueva York. Vale precisar que estas se midieron usando los registros de Central Park, que existen desde 1869, precisa la Oficina Nacional de Administración Océanica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en ingles).
22–24 de enero de 2016
Del 22 al 24 de enero de 2016, una gran tormenta de nieve azotó la costa este de Estados. Fue nombrada extraoficialmente como Tormenta Invernal Jonas (Winter Storm Jonas) por The Weather Channel.
- Cantidad: alrededor de 27.5 pulgadas de nieve
- En centímetros: 69.85 cm de nieve
- Se trató de la mayor acumulación de nieve que se registró en Central Park desde que existen datos oficiales.
11–12 de febrero de 2006
La tormenta del noreste comenzó la noche del 11 de febrero de 2006 y afectó gran parte del este de Norteamérica, causando fuertes nevadas en los estados del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, desde Virginia hasta Maine. Duró hasta el 12 de febrero en EE.UU., pero terminó en la costa atlántica de Canadá el 13.
- Cantidad: alrededor de 26.9 pulgadas de nieve
- En centímetros: 68.32 cm de nieve
26–27 de diciembre de 1947
La tormenta de 1947 (también conocida como la Gran Ventisca de 1947) fue una nevada sin precedentes que comenzó sin previo aviso la noche de Navidad y paralizó el noreste de Estados Unidos. Fue descrita como la peor ventisca de la región después de la de 1888.
- Cantidad: alrededor de 26.4 pulgadas
- En centímetros: 67.05 cm de nieve
12–14 de marzo de 1888
Del 12 al 14 de marzo de 1988 se registró una tormenta de nieve también conocida como el “Gran Huracán Blanco”. La precipitación estuvo acompañada de vientos de hasta 96 km/h.
- Cantidad: alrededor de 21.0 pulgadas
- En centímetros: 53.34 cm de nieve
- En otras partes del estado cayeron hasta 58 pulgadas de nieve.
25–26 de febrero de 2010
La tormenta de nieve del 25 al 27 de febrero de 2010, también conocida como Snowicane, provocó inundaciones en las zonas costeras de Nueva Inglaterra.
- Cantidad: alrededor de 20.9 pulgadas
- En centímetros: 53.08 cm de nieve
