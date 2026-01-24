La llegada de la megatormenta invernal Fern a Estados Unidos, desde la tarde del jueves 22 de enero, va dejando a su paso carreteras bloqueadas, transporte paralizado, suspensión de vuelos y más, por lo que los ciudadanos han tomado todo tipo de medidas para afrontar este fenómeno, descrito por los meteorólogos como potencialmente histórico. Dado que el país norteamericano ha soportado varios eventos climáticos invernales, te contamos cuáles han sido las tormentas de nieve más grandes en el área de la ciudad de Nueva York a lo largo de la historia.

LAS NEVADAS HISTÓRICAS QUE HA REGISTRADO LA CIUDAD DE NUEVA YORK

A continuación, te damos a conocer las cinco tormentas de nieve más grandes en la historia del área de Nueva York. Vale precisar que estas se midieron usando los registros de Central Park, que existen desde 1869, precisa la Oficina Nacional de Administración Océanica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en ingles).

22–24 de enero de 2016

Del 22 al 24 de enero de 2016, una gran tormenta de nieve azotó la costa este de Estados. Fue nombrada extraoficialmente como Tormenta Invernal Jonas (Winter Storm Jonas) por The Weather Channel.

Cantidad: alrededor de 27.5 pulgadas de nieve

alrededor de 27.5 pulgadas de nieve En centímetros: 69.85 cm de nieve

69.85 cm de nieve Se trató de la mayor acumulación de nieve que se registró en Central Park desde que existen datos oficiales.

Una mujer camina sobre un montón de nieve en Times Square, Nueva York, el 25 de enero de 2016. El este de Estados Unidos emergió con cansancio de una enorme tormenta de nieve que dejó enormes cantidades de nieve y varios muertos (Foto: Jewel Samad / AFP)

Una máquina quitanieves retira la nieve de la avenida Lexington durante la tormenta de nieve de enero de 2016 en Nueva York (Foto: Francois Xavier Marit / AFP)

La gente se abre paso mientras la nieve se acumula junto a una calle en Times Square, Nueva York, el 25 de enero de 2016 (Foto: Jewel Samad / AFP)

Un hombre se abre paso durante una tormenta en Nueva York el 23 de enero de 2016. Una ventisca mortal paralizó la capital y otras ciudades bajo un denso manto de nieve (Foto: Jewel Samad / AFP)

Trabajadores del Departamento de Sanidad utilizan excavadoras para limpiar la nieve de una calle en Times Square, Nueva York, el 25 de enero de 2016 (Foto: Jewel Samad / AFP)

11–12 de febrero de 2006

La tormenta del noreste comenzó la noche del 11 de febrero de 2006 y afectó gran parte del este de Norteamérica, causando fuertes nevadas en los estados del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, desde Virginia hasta Maine. Duró hasta el 12 de febrero en EE.UU., pero terminó en la costa atlántica de Canadá el 13.

Cantidad: alrededor de 26.9 pulgadas de nieve

alrededor de 26.9 pulgadas de nieve En centímetros: 68.32 cm de nieve

Nieve acumulada en un muro en la calle 50 el 13 de febrero de 2006, la mañana después de que una gran tormenta azotara los estados del Atlántico medio y el noreste (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

Un taxi de la ciudad de Nueva York pasa junto a un montón de nieve en el Rockefeller Center el 13 de febrero de 2006, la mañana después de que una gran tormenta azotara los estados del Atlántico medio y el noreste (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

La entrada del metro de la calle 42 está sepultada por la nieve en Times Square el 12 de febrero de 2006, cuando una gran tormenta azotó los estados del Atlántico medio y el noreste (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

Un coche cubierto de nieve en Park Avenue el 13 de febrero de 2006, la mañana después de que una gran tormenta azotara los estados del Atlántico medio y el noreste (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

26–27 de diciembre de 1947

La tormenta de 1947 (también conocida como la Gran Ventisca de 1947) fue una nevada sin precedentes que comenzó sin previo aviso la noche de Navidad y paralizó el noreste de Estados Unidos. Fue descrita como la peor ventisca de la región después de la de 1888.

Cantidad: alrededor de 26.4 pulgadas

alrededor de 26.4 pulgadas En centímetros: 67.05 cm de nieve

12–14 de marzo de 1888

Del 12 al 14 de marzo de 1988 se registró una tormenta de nieve también conocida como el “Gran Huracán Blanco”. La precipitación estuvo acompañada de vientos de hasta 96 km/h.

Cantidad: alrededor de 21.0 pulgadas

alrededor de 21.0 pulgadas En centímetros: 53.34 cm de nieve

53.34 cm de nieve En otras partes del estado cayeron hasta 58 pulgadas de nieve.

25–26 de febrero de 2010

La tormenta de nieve del 25 al 27 de febrero de 2010, también conocida como Snowicane, provocó inundaciones en las zonas costeras de Nueva Inglaterra.

Cantidad: alrededor de 20.9 pulgadas

alrededor de 20.9 pulgadas En centímetros: 53.08 cm de nieve

Dos hombres rescatan un vehículo en Park Avenue el 26 de febrero de 2010, tras una tormenta de nieve en Nueva York (Foto: Stan Honda / AFP)

Vista de la normalmente transitada Avenida Madison en la zona este de Manhattan el 26 de febrero de 2010, tras una tormenta de nieve en Nueva York (Foto: Stan Honda / AFP)

Un hombre retira nieve con una pala en la zona este de Manhattan el 26 de febrero de 2010 (Foto: Stan Honda / AFP)

Un hombre cruza la calle 93 en el lado este de Manhattan el 26 de febrero de 2010 (Foto: Stan Honda / AFP)

