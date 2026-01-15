Una visa es una autorización oficial que da un país a un ciudadano extranjero para permitirle entrar y permanecer en su territorio por un tiempo y motivo determinados (turismo, estudios, trabajo, etc.). Aunque este documento brinda muchas facilidades, en Estados Unidos varias de ellas pueden ser revocadas si las autoridades consideran que ya no cumplen las condiciones bajo las que fueron otorgadas. Por tal motivo, te damos a conocer cuáles son las que tienen mayor riesgo de ser revocadas y bajo qué criterios. A continuación, lo que debes saber sobre los principales factores que revisan las autoridades migratorias.

El gobierno de Donald Trump se está poniendo más estricto al momento de solicitar una visa (Foto: Gobierno de EE. UU. / AFP)

¿CUÁLES SON LAS VISAS QUE TIENEN MÁS RIESGO DE SER REVOCADAS EN EE.UU.?

Las visas con más riesgo de ser revocadas en Estados Unidos son las de no inmigrante. “La visa de turismo y la de estudiantes tienen más riesgo de ser revocadas. Estas visas son las de no inmigrantes, no de las personas que viven ahí, sino de quienes quieren entrar a EE.UU.”, señaló la abogada Katya Quiroz a Noticias Telemundo Mediodía. Esto ocurre cuando hay dudas sobre el cumplimiento de las condiciones o aparecen nuevos antecedentes negativos.

A continuación, te damos a conocer las visas que se revocan con más frecuencia en el país norteamericano.

Visas de turista y negocios (B1/B2): se revocan cuando una persona excedió el tiempo de estadía sin autorización en Estados Unidos, por lo que se sospecha que trabaja sin autorización o que tiene intención de inmigrar.

se revocan cuando una persona excedió el tiempo de estadía sin autorización en Estados Unidos, por lo que se sospecha que trabaja sin autorización o que tiene intención de inmigrar. Visas de estudiante (F‑1, J‑1): se revocan cuando se presentan tres escenarios: el estudiante deja de estudiar, viola las reglas del programa o aparece vinculado a actividades consideradas problemáticas.

se revocan cuando se presentan tres escenarios: el estudiante deja de estudiar, viola las reglas del programa o aparece vinculado a actividades consideradas problemáticas. Visas de trabajo (H‑1B, H‑4 y otras categorías laborales): estas se pierden cuando hay despido, cambios no reportados en el empleo, sospechas de fraude laboral o antecedentes penales nuevos.

En Estados Unidos, se recomienda revisar cuidadosamente los requisitos específicos de cada tipo de visa antes de iniciar el proceso de solicitud (Foto: Freepik)

¿QUÉ CRITERIOS SE TOMAN EN CUENTA PARA REVOCAR UNA VISA EN EE.UU.?

Nueva información negativa: si después de otorgar la visa surge información que cuestiona la elegibilidad (por ejemplo, posible fraude, intención migratoria real distinta a la declarada o uso indebido de la visa), se revocará este documento.

si después de otorgar la visa surge información que cuestiona la elegibilidad (por ejemplo, posible fraude, intención migratoria real distinta a la declarada o uso indebido de la visa), se revocará este documento. Violaciones de estatus: si trabajas sin permiso, estudias con visa de turista, te quedas más tiempo del autorizado u otro uso distinto al permitido por la categoría de visa, las autoridades te revocarán tu visa.

si trabajas sin permiso, estudias con visa de turista, te quedas más tiempo del autorizado u otro uso distinto al permitido por la categoría de visa, las autoridades te revocarán tu visa. Motivos de inadmisibilidad: a los extranjeros con antecedentes penales, problemas de seguridad, temas de drogas, violencia o delitos financieros, el Departamento de Estado les revocará la visa ya emitida.

a los extranjeros con antecedentes penales, problemas de seguridad, temas de drogas, violencia o delitos financieros, el Departamento de Estado les revocará la visa ya emitida. Razones “prudenciales”: cuando hay sospecha de inelegibilidad, la ley permite una revocación “preventiva”.

cuando hay sospecha de inelegibilidad, la ley permite una revocación “preventiva”. Rechazo de otra visa: si a un extranjero le niegan una visa de estudiante o de trabajo, el consulado puede revocar una visa de turista que aún tenía vigente, pues existe la sospecha de que quiera usarla con otro propósito.

si a un extranjero le niegan una visa de estudiante o de trabajo, el consulado puede revocar una visa de turista que aún tenía vigente, pues existe la sospecha de que quiera usarla con otro propósito. Comportamiento en redes o denuncias de terceros: la conducta en la redes sociales o si existe información sobre quejas de exempleadores, exparejas o autoridades que alegan fraude, actividad ilícita o intención de quedarse, motivación la revocación.

Para conservar su visa, la abogada Quiroz recomendó a los extranjeros cumplir el tiempo que les dieron para permanecer en EE.UU. “Lo principal venir e irse lo más pronto posible. Una visita de turista en este momento no debería pasar de 30 días, pues cualquier estadía de más de 30 días levanta sospechas”.

