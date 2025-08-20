Jamás imaginó que regresar de unas vacaciones internacionales se convertiría en el inicio de una desagradable experiencia. Una mujer que vive en Massachusetts con estatus legal permanente fue detenida por agentes federales en un aeropuerto de Boston y ahora permanece bajo custodia. Hoy te traigo lo que sucedió con Jemmy Lindsay Jiménez Rosa, de 42 años y originaria de Perú, quien vivió durante más de 20 años en Estados Unidos con ‘Green card’, pero que ahora enfrenta la decisión de las autoridades por un delito menor del pasado. Su caso llama la atención porque se da en medio de la campaña del gobierno de Donald Trump para detener y deportar a todo aquel que viva de forma ilegal en su territorio; sin embargo, lo sucedido con esta madre de familia llama la atención porque cuenta con una tarjeta de residencia permanente estadounidense válida.

Desde que el presidente asumió el poder en enero, se han registrado diversas redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) en estados como California, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Massachusetts y Texas donde los efectivos centraban la búsqueda en viviendas, centros de trabajo o vía pública, aunque últimamente se han reportado detenciones en lo que se consideraban como “lugares sensibles” que son escuelas, iglesias, tribunales y hospitales.

Muchas de estas capturas se han estado realizando en personas sin historial criminal, pero bastaba que no tengan papeles o un estatus legal para ser llevados a la fuerza a diversos centros de detención de ICE y, posteriormente, deportados de Estados Unidos; sin embargo, ahora también se está privando de su libertad a residentes de larga duración a pesar de cumplir con los procesos migratorios rutinarios o que han pasado años sin enfrentar problemas migratorios graves.

Peruana con ‘Green card’ detenida en aeropuerto: la razón

Todo sucedió el pasado 11 de agosto cuando Jemmy Lindsay Jiménez Rosa, residente de Canton, Massachusetts, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston tras regresar de unas vacaciones familiares en México con su esposo y sus tres hijas pequeñas. Fue ahí cuando los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) la apartaron y llevaron a una habitación privada.

Lo que llamó la atención es que ella viajaba con tarjeta de residencia permanente estadounidense válida, recién renovada en julio; entonces, ¿qué motivó su detención?

Ella, quien reside en Estados Unidos desde los 9 años, se había declarado culpable de un delito menor de posesión de marihuana a los 20 años y cumplía libertad condicional y trabajaba como asistente administrativa en la Facultad de Odontología de la Universidad de Boston.

El abogado de inmigración de Boston, Todd Pomerleau, declaró a Newsweek en una conversación telefónica el martes por la noche que los funcionarios estadounidenses aún no le han dicho por qué su cliente está detenida, pero cree que el antiguo cargo por marihuana es la razón probable.

“Es indignante... desmesurado. Se trata de personas que han estado en el sistema toda su vida, que tienen excelentes trabajos y pagan impuestos”, dijo Pomerleau.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) afirma que el titular de una ‘Green card’ tiene derecho a residir permanentemente en Estados Unidos, siempre que no cometa ningún acto que lo haga susceptible de deportación según la ley de inmigración. Esto incluye la comisión de delitos y la omisión de la declaración de impuestos.

