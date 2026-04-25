Si eres de los que están siempre pendientes de los beneficios que ofrecen el gobierno federal o estatal, seguramente cada vez que se anuncia uno nuevo revisas si calificas como beneficiario. Y aunque esto es muy común —porque casi todos buscamos algún alivio frente al alto costo de vida—, ¿sabías que cada año miles de personas no reclaman dinero que ya les pertenece? Entre ellas hay muchos latinos que ni siquiera saben que tienen un depósito esperándolos. A continuación, te contamos de qué ayudas se trata.

LOS BENEFICIOS QUE MUCHOS LATINOS PIERDEN EN EE.UU.

Se trata de los llamados “unclaimed funds” o fondos no reclamados, que abarcan desde reembolsos y depósitos olvidados hasta salarios no cobrados, pólizas de seguro e incluso herencias. De acuerdo con la National Association of Unclaimed Property Administrators (NAUPA), en Estados Unidos se acumulan actualmente decenas de miles de millones de dólares en este tipo de dinero pendiente de reclamar.

“Hay personas que descubren que tienen dinero a su nombre después de muchos años sin tener idea de que existía”, señalan desde la organización.

Entre los fondos que los latinos pueden reclamar están: cuentas bancarias olvidadas, depósitos de alquiler, cheques no cobrados, reembolsos de seguros y sueldos pendientes, precisa el sitio web usa.gov en español.

Recuerda que cada estado administra su propia base de datos; eso significa que podrías tener dinero esperándote en más de uno, solamente debes revisar en cada sitio web.

Cuentas bancarias cerradas, cheques no cobrados o depósitos de alquiler olvidados son solo algunos ejemplos del dinero que muchos latinos dejan en la mesa por desconocer que existe este sistema de fondos no reclamados (Foto: Freepik)

ASÍ PUEDES SABER SI TIENES DINERO SIN RECLAMAR

Para que sepas si tienes dinero sin reclamar, no necesitas intermediarios, puedes hacerlo tú mismo ingresando al sitio web de cada estado o usar completamente gratis el portal central recomendado por NAUPA, MissingMoney.com.

Este sitio fue creado por estados participantes de EE.UU. para ayudar a las personas a localizar fondos no reclamados. Funciona desde 1999 y hoy integra a 49 estados en una sola plataforma.

Para empezar, solo necesitas ingresar tu nombre y, en algunos casos, seleccionar los estados en los que has vivido o trabajado.

A continuación, algunos de los estados donde puedes reclamar un “unclaimed funds”:

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!