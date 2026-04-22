En una ciudad como Nueva York, donde el costo de vida aprieta y cada oportunidad laboral cuenta, no son muchas las convocatorias que combinan formación desde cero, salario durante el aprendizaje y una ruta real hacia un oficio estable. Por eso esta oferta está llamando la atención entre latinos que buscan trabajo formal en Estados Unidos, especialmente en zonas donde la comunidad hispana tiene fuerte presencia, como Queens, Long Island City, el Bronx o parte de Brooklyn, donde cada semana miles de familias están pendientes de empleos que ofrezcan algo más que un ingreso temporal. En este caso, se trata de una vacante con respaldo sindical que podría abrirle la puerta a quienes quieren entrar al sector de la construcción y los acabados industriales sin tener experiencia previa avanzada, pero sí con disposición para aprender y comprometerse con un trabajo técnico de futuro.

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El Finishing Trades Institute of New York abrió una convocatoria para 50 aprendices de restaurador de metales, un oficio que tiene salida en proyectos de construcción, mantenimiento de edificios e infraestructura en la ciudad y alrededores.

La oferta está respaldada por el Distrito No. 9, un sindicato que representa a trabajadores especializados en acabados, incluido el pulido y restauración de metales. Para muchos latinos en Nueva York, donde oficios como la pintura, la carpintería, la electricidad y el mantenimiento siguen siendo una vía importante para estabilidad económica, este tipo de programas puede convertirse en un punto de partida real.

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA?

A diferencia de otras convocatorias laborales, esta no pide una trayectoria larga ni experiencia técnica avanzada. El plan incluye formación práctica y teórica, con el objetivo de preparar a los participantes para desarrollarse en un oficio especializado.

Datos clave de la convocatoria:

Detalle Información Puesto Aprendiz de restaurador de metales Vacantes 50 Organización Finishing Trades Institute of New York Respaldo sindical Distrito No. 9 Modalidad de postulación Presencial Fechas de solicitud Del 29 de mayo al 1 de junio Límite de solicitudes 500, por orden de llegada Lugar Sede de Long Island City Horario Lunes a viernes, de 9:00 a 15:00

Te conviene ir con tiempo, porque el proceso funciona por orden de llegada y las solicitudes se cierran cuando se completa el cupo.

¿CUÁNTO SE GANA?

Uno de los puntos más atractivos de esta convocatoria es que el salario aumenta conforme avanza el aprendizaje. Eso marca una diferencia importante frente a otros trabajos de entrada, sobre todo para quienes buscan empezar a ganar dinero mientras se forman.

Salario estimado durante el aprendizaje

Etapa Pago por hora Primer año US$20.17 Segundo año US$22.18 Tercer año US$24.20

Salario al finalizar la formación:

Puesto final Pago por hora Pulidor de metales Hasta US$40,33

En otras palabras, no se trata solo de “conseguir un trabajo”, sino de entrar a un oficio que puede dejar ingresos competitivos a mediano plazo.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Pertenecer a un sindicato en Estados Unidos suele traducirse en mejores condiciones laborales, y en este caso el programa destaca por ofrecer:

Salarios regulados.

Beneficios laborales.

Capacitación continua.

Instructores certificados.

Posibilidades de crecimiento profesional.

Para muchas familias hispanas en Nueva York, donde el trabajo duro forma parte del día a día y el objetivo casi siempre es avanzar sin dar pasos en falso, este tipo de ruta sindical puede verse como una opción seria y ordenada.

¿DÓNDE ESTÁ DISPONIBLE?

De acuerdo con el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, este programa aplica para personas de:

Ciudad de Nueva York.

Long Island.

Eso lo vuelve especialmente relevante para lectores que viven en áreas con alta concentración de comunidad latina, donde siempre hay interés por empleos que ofrezcan estabilidad, aprendizaje y una posibilidad real de quedarse en el mercado laboral por más tiempo.

¿QUÉ DEBES SABER ANTES DE POSTULAR?

Antes de presentarte, conviene tener claro que esta no es una oportunidad para improvisar. Se trata de un oficio técnico que exige constancia, disciplina y disposición para aprender trabajo manual especializado.

Si ya estás en Estados Unidos, cuentas con documentos en regla y estás buscando una alternativa laboral más estable, esta convocatoria puede valer la pena. Y si conoces a alguien que vive en Nueva York y anda buscando chamba, compartirle esta información puede hacer una diferencia importante.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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