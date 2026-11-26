Un paseo por la playa terminó en un peligroso episodio para un hombre y su perro en Cannon Beach, en el estado de Oregón (EE. UU.). El sujeto decidió acercarse al océano pese a que la Policía le había advertido sobre las condiciones peligrosas del mar por las llamadas “king tides” (mareas vivas), que pueden provocar olas muy fuertes e inesperadas. Una cámara registró el momento en que una enorme masa de agua lo arrastró junto a su mascota.

El incidente comenzó poco antes de las 9:00 a. m. del martes, cuando el hombre, cuya identidad no fue revelada, ingresó con su vehículo a la playa para observar de cerca el aumento del nivel del océano. Los agentes policiales que se encontraban en la zona lo detectaron, le advirtieron sobre los riesgos de permanecer cerca de la orilla y finalmente le impusieron una multa por ignorar las recomendaciones de seguridad.

Una enorme ola arrastró al hombre y a su mascota

Sin embargo, la advertencia no fue suficiente. Aproximadamente a las 10:30 a. m., el Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos de Cannon Beach recibieron una llamada de emergencia. Al llegar, descubrieron que el mismo hombre al que habían advertido menos de dos horas antes había sido arrastrado por el oleaje.

Un video difundido por la Policía muestra al sujeto parado sobre unas escaleras de cemento que dan acceso a la playa, mientras su perro caminaba por la arena. De pronto, una enorme ola avanzó hacia la orilla, se llevó al animal fuera del campo de visión de la cámara y derribó al hombre, arrastrándolo hacia el agua. Pese a lo peligroso del episodio, tanto el dueño como su mascota sobrevivieron.

Policía de Cannon Beach pide no acercarse al mar

Después de lo ocurrido, las autoridades utilizaron sus redes sociales para recordar a los visitantes que deben mantener una distancia prudente del océano, especialmente durante los periodos de mareas peligrosas.

En una publicación de Facebook, el departamento escribió: “Por favor, recuerden: manténganse alejados de la playa y observen el océano desde un lugar elevado y seguro”.

“Las escaleras de acceso a la playa no son necesariamente un lugar seguro para observar las mareas. Nunca le den la espalda al océano”, señalaron.

Las llamadas mareas vivas (king tides) son condiciones peligrosas del mar que pueden provocar olas muy fuertes e inesperadas. (Foto de archivo por DAVID MCNEW / AFP)

Las recomendaciones también incluyeron mantener a las mascotas lejos del oleaje y evitar acercarse a los troncos de madera que se encuentran en la arena, ya que incluso los más grandes pueden ser desplazados por las olas.

“Presten atención a todas las advertencias del personal de seguridad pública”, agregaron las autoridades, que señalaron que el incidente pudo haber terminado con la muerte por ahogamiento del hombre y su perro.

Cabe agregar que Cannon Beach se encuentra en la costa de Oregón y es conocida por sus paisajes naturales y la formación rocosa Haystack Rock, ubicada cerca de la orilla. Además, esta playa fue uno de los escenarios de la película infantil The Goonies, estrenada en 1985.

Su atractivo turístico hace que reciba visitantes que buscan disfrutar del océano, aunque las autoridades recuerdan que las condiciones del mar pueden cambiar repentinamente.