La visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila a Estados Unidos comenzó con un momento inesperado en la Casa Blanca. Apenas llegaron el lunes, el presidente Donald Trump mencionó un reciente tiroteo y también al mandatario ruso Vladimir Putin durante la conversación inicial.
En conversación con el New York Post, la experta en lectura de labios Nicola Hickling explicó que Trump inició el diálogo diciendo: “Este tiroteo…”. Ante esto, el rey habría respondido con cierta incomodidad: “Preferiría no quedarme aquí demasiado tiempo” y “Siento que no debería estar aquí”.
De acuerdo con la misma fuente, Trump le preguntó si se encontraba bien antes de añadir: “No es algo bueno”. Luego continuó: “No estaba preparado, pero ahora lo estoy”, para después referirse directamente a Rusia.
“En este momento estoy hablando con Putin”, dijo el presidente. “Él quiere la guerra”. Carlos intentó cerrar el tema diciendo: “Hablaremos de eso más tarde”; sin embargo, Trump habría insistido: “Tengo la sensación de que… si hace lo que dijo, eliminará a la población”. El rey tuvo que reiterar: “En otro momento”.
La conversación finalmente giró hacia asuntos más formales, como un proyecto de salón de baile en la Casa Blanca. “Puedes ver justo a través de allí”, comentó Trump. “Directamente hasta el salón de baile. ¿Te gustaría verlo?”, a lo que Carlos respondió: “Seguro que nos lo mostrarás”. El presidente contestó: “Así es, tienes razón”.
Luego, ambas parejas ingresaron a la residencia oficial. “¿Por dónde vamos?”, preguntó el rey y Trump indicó: “Vamos por aquí”. Dentro, compartieron un tradicional té de la tarde al estilo británico con pequeños sándwiches y postres.
Más tarde, los monarcas asistieron a una gran recepción en la residencia del embajador británico, donde participaron varias figuras públicas.
El clavadista olímpico Tom Daley comentó: “Tejer es mi forma de expresar toda mi creatividad, mi atención plena y mi meditación, y el rey lo ha intentado muchas veces”.
Daley agregó: “Dijo que probó tejer cuando tenía ocho años y que no era muy bueno, pero que podría retomarlo; sabe que es muy beneficioso para la salud mental. Pero quiero intentar que vuelva al currículo escolar y tal vez él pueda ayudarme a lograrlo”.
La visita oficial de Carlos III y Camila durará cuatro días e incluye actividades importantes como un discurso ante el Congreso y una cena de Estado en la Casa Blanca. También está previsto que visiten el Memorial del 11 de septiembre en Nueva York como parte de su agenda.
Atentado en Washington: identificar al hombre que intentó asesinar a Donald Trump
Cole Tomas Allen, un ingeniero de 31 años graduado de Caltech y profesor reconocido en California, fue identificado como el autor del tiroteo contra el presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales del 25 de abril y al que hizo mención el rey Carlos III.
France 24 informa que, pese a su perfil técnico y comportamiento habitualmente tranquilo, su entorno reportó una radicalización reciente marcada por su participación en protestas contra la administración republicana y una donación a causas demócratas.
Minutos antes del ataque, Allen envió un manifiesto donde se autodenominaba “asesino federal amistoso” y justificaba la violencia por motivos ideológicos y críticas al cristianismo.
El sospechoso, que viajó desde Los Ángeles con un arsenal oculto, fue detenido tras herir a un agente del Servicio Secreto y ahora enfrenta cargos federales por agresión e intento de asesinato.
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