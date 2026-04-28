La visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila a Estados Unidos comenzó con un momento inesperado en la Casa Blanca. Apenas llegaron el lunes, el presidente Donald Trump mencionó un reciente tiroteo y también al mandatario ruso Vladimir Putin durante la conversación inicial.

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En conversación con el New York Post, la experta en lectura de labios Nicola Hickling explicó que Trump inició el diálogo diciendo: “Este tiroteo…”. Ante esto, el rey habría respondido con cierta incomodidad: “Preferiría no quedarme aquí demasiado tiempo” y “Siento que no debería estar aquí”.

De acuerdo con la misma fuente, Trump le preguntó si se encontraba bien antes de añadir: “No es algo bueno”. Luego continuó: “No estaba preparado, pero ahora lo estoy”, para después referirse directamente a Rusia.

El presidente se refirió al tiroteo reciente y al líder ruso Vladimir Putin durante el saludo inicial. (Foto: SUZANNE PLUNKETT / POOL / AFP)

“En este momento estoy hablando con Putin”, dijo el presidente. “Él quiere la guerra”. Carlos intentó cerrar el tema diciendo: “Hablaremos de eso más tarde”; sin embargo, Trump habría insistido: “Tengo la sensación de que… si hace lo que dijo, eliminará a la población”. El rey tuvo que reiterar: “En otro momento”.

La conversación finalmente giró hacia asuntos más formales, como un proyecto de salón de baile en la Casa Blanca. “Puedes ver justo a través de allí”, comentó Trump. “Directamente hasta el salón de baile. ¿Te gustaría verlo?”, a lo que Carlos respondió: “Seguro que nos lo mostrarás”. El presidente contestó: “Así es, tienes razón”.

Luego, ambas parejas ingresaron a la residencia oficial. “¿Por dónde vamos?”, preguntó el rey y Trump indicó: “Vamos por aquí”. Dentro, compartieron un tradicional té de la tarde al estilo británico con pequeños sándwiches y postres.

La reunión continuó con actividades protocolares dentro de la residencia oficial. (Foto: Suzanne Plunkett / POOL / AFP) / SUZANNE PLUNKETT

Más tarde, los monarcas asistieron a una gran recepción en la residencia del embajador británico, donde participaron varias figuras públicas.

El clavadista olímpico Tom Daley comentó: “Tejer es mi forma de expresar toda mi creatividad, mi atención plena y mi meditación, y el rey lo ha intentado muchas veces”.

Daley agregó: “Dijo que probó tejer cuando tenía ocho años y que no era muy bueno, pero que podría retomarlo; sabe que es muy beneficioso para la salud mental. Pero quiero intentar que vuelva al currículo escolar y tal vez él pueda ayudarme a lograrlo”.

La visita oficial de Carlos III y Camila durará cuatro días e incluye actividades importantes como un discurso ante el Congreso y una cena de Estado en la Casa Blanca. También está previsto que visiten el Memorial del 11 de septiembre en Nueva York como parte de su agenda.

Atentado en Washington: identificar al hombre que intentó asesinar a Donald Trump

Cole Tomas Allen, un ingeniero de 31 años graduado de Caltech y profesor reconocido en California, fue identificado como el autor del tiroteo contra el presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales del 25 de abril y al que hizo mención el rey Carlos III.

France 24 informa que, pese a su perfil técnico y comportamiento habitualmente tranquilo, su entorno reportó una radicalización reciente marcada por su participación en protestas contra la administración republicana y una donación a causas demócratas.

Minutos antes del ataque, Allen envió un manifiesto donde se autodenominaba “asesino federal amistoso” y justificaba la violencia por motivos ideológicos y críticas al cristianismo.

El sospechoso, que viajó desde Los Ángeles con un arsenal oculto, fue detenido tras herir a un agente del Servicio Secreto y ahora enfrenta cargos federales por agresión e intento de asesinato.

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