¡Atención inmigrantes legales en Estados Unidos! Una política implementada en la era de Joe Biden podría ser derogada por la administración del presidente Donal Trump, que ha propuesto negarles la residencia permanente si dependen de beneficios gubernamentales como Medicaid (un programa de asistencia médica para personas con ingresos y recursos limitados, cuyos requisitos de elegibilidad y cobertura varían según el estado). ¿De qué se trata exactamente el radical cambio? En los siguientes párrafos, todo lo que debes saber.

el DHS y el posible giro contra inmigrantes legales que dependen del Estado (Foto: EFE) / Piero Hatto

¿EN QUÉ CONSISTE EL CAMBIO QUE PERJUDICARÁ A INMIGRANTES LEGALES?

El portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Matthew J. Tragesser, reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha propuesto derogar la normativa de 2022 sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública, la cual pretende “restablecer una mayor discrecionalidad para que los funcionarios puedan evaluar todos los hechos pertinentes y ajustarse a la política vigente de que los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes”, señaló a Newsweek.

En otras palabras, el DHS busca revocar las protecciones que otorgó la administración Biden a los inmigrantes, quienes desde diciembre de 2022 pueden acceder a programas de salud y nutrición. La idea es que se regrese a los criterios más amplios y discrecionales para determinar si los extranjeros tienen probabilidades de depender del Estado, algo que el gobierno de Trump no quiere: “Los beneficios gubernamentales no deben incentivar la inmigración”.

Por esta razón, el Departamento de Seguridad Nacional presentó la propuesta del reglamento titulada “Causa de Inadmisibilidad por Carga Pública” ante el Registro Federal. Pero ¿qué significa carga pública? Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, es la probabilidad de que un extranjero se convierta en dependiente principal del gobierno.

Vale precisar que esta propuesta forma parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a “los funcionarios de inmigración estadounidenses denegar la ciudadanía o cambiar el estatus de los no ciudadanos si se considera que dependen excesivamente del apoyo estatal”, publica el mismo medio.

Si se revoca, los residentes permanentes legales y quienes solicitan la residencia serán los directos afectados, ya que repercutirá en sus accesos a servicios esenciales (médica, nutrición y seguridad económica) y estatus migratorio en EE.UU.

Para varios grupos de defensa como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, existe la posibilidad de que al ampliar los criterios de inadmisibilidad se trataría de manera severa a las familias de bajos ingresos y a los solicitantes con necesidades de salud; por tanto, se incrementarían las denegaciones arbitrarias.

¿Y qué pasa con los inmigrantes con estatus legal? De acuerdo con la Ley de Inmigración vigente de Estados Unidos, los refugiados, los asilados, los sobrevivientes de trata de personas, los veteranos y ciertos menores no están incluidos en la regla de carga pública.

No todos los inmigrantes legales obtendrán su Green Card en Estados Unidos (Foto: leekris / iStock) / leekris

LOS BENEFICIOS ESTATALES QUE SERÍAN OBSERVADOS SI SE REVOCA LA NORMATIVA DE 2022

Si se aprueba la “Causa de Inadmisibilidad por Carga Pública”, los beneficios estatales que serían observados para decidir si alguien es inadmisible al ajuste de estatus; es decir, la obtención de la Green Card son los siguientes:

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y programas estatales/locales de asistencia en efectivo conocidas como asistencia general.

Cuidado médico institucional a largo plazo pagado por el gobierno (por ejemplo, hogares de ancianos o instituciones psiquiátricas).

Otros beneficios como Medicaid, cupones SNAP, WIC, subsidios de vivienda, ayuda escolar y servicios médicos de emergencia generalmente NO se consideran para negar la residencia bajo la regla actual, pero serían incluidos si la nueva regulación amplía su alcance, publica Univision.

