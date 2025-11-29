La ‘Ley de Efectivo’ está cerca de ser aprobada en Ohio. Aunque la medida ha sido presentada como una forma de garantizar el acceso a todos los consumidores, los supermercados y otras tiendas situadas del estado han mostrado una fuerte resistencia. ¿De qué trata esta norma y por qué está generando polémica?

El proyecto, conocido como ‘Currency Acces to Spend Here’, pretende que toda empresa y oficina gubernamental acepte efectivo para pagos de hasta $500. El propósito es brindarle la posibilidad a los residentes de Ohio en usar dinero durante sus transacciones.

Esta iniciativa surge ante una problemática que se registró en los últimos años: gran cantidad de establecimientos y entidades del estado no aceptaron que los ciudadanos realicen pagos con billetes.

Para David Thomas, el legislador que presentó este proyecto, enfatizó que el efectivo “es la base de todos los negocios en Estados Unidos”. Además, consideró que los contribuyentes de Ohio “siempre deberían usar efectivo en su vida diaria”.

En tiempos actuales, distintos supermercados no están aceptando el pago con efectivo. (Crédito: Freepik)

Cómo afectaría la ‘Ley de Efectivo’ en los supermercados de Ohio

Actualmente, las cadenas de supermercados, tales como Costco o Walmart, han establecido que los pagos se realicen de manera digital; es decir, evitan los billetes. Ahora, en caso se apruebe esta ley, obligaría a que estos minoristas nuevamente dispongan de cajas registradoras para los clientes que deseen pagar en efectivo.

Además, eso conllevaría a que estas empresas contraten más personal de lo que tenían previsto, aunque la legislación puntualiza que el punto de venta en efectivo puede ser operado por una sola persona.

También permitiría que los compradores realicen sus demandas en caso los supermercados incumplan esta medida. Esto ocasionaría que el Fiscal General tome medidas, tales como establecer multas severas.

En tiempos recientes, las personas suelen usar tarjetas de crédito o billeteras digitales para pagar sus compras. (Crédito: Freepik)

¿Se paga más con billetes o digitalmente en Estados Unidos?

Según el portal Bloomberg, en 2024, el 17% de los ciudadanos estadounidenses encuestados paga sus compras presenciales usando efectivo. Esta modalidad suele ser preferida por las personas de edad avanzada o de bajos ingresos. Esto demuestra que los pagos móviles y pagos electrónicos están cada vez más presentes en todos los comercios.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!