El tráfico en Florida puede poner a prueba la paciencia de cualquier conductor, especialmente en las autopistas más concurridas. Muchos se preguntan si circular en el carril izquierdo sin adelantar es legal. La respuesta corta: no, salvo excepciones muy puntuales. Esta ley busca mantener la fluidez del tránsito y evitar maniobras que causen accidentes o conflictos entre conductores.

Desde 2024, el estado ha reforzado su campaña educativa para acabar con la costumbre de permanecer en el carril izquierdo sin motivo, una práctica que genera frustración, congestión e incluso sanciones de tránsito.

¿QUÉ DICE LA LEY DE FLORIDA SOBRE EL CARRIL IZQUIERDO?

La legislación estatal es clara: ningún conductor puede permanecer en el carril izquierdo si sabe o, razonablemente, debería saber que un vehículo más rápido está intentando rebasarlo.

Esta norma rige en calles, carreteras y autopistas con dos o más carriles en la misma dirección. El propósito es agilizar el flujo vehicular y evitar que los autos se acumulen detrás de conductores que mantienen una velocidad baja.

¿CUÁNDO SE PUEDE USAR EL CARRIL IZQUIERDO EN FLORIDA?

Hay situaciones específicas en las que la ley permite circular por el carril izquierdo sin infringir la norma. Entre ellas:

Para adelantar a otro vehículo de forma segura.

Si se va a girar a la izquierda en una intersección.

Cuando existe congestión que impide cambiar de carril.

Si los carriles derechos están obstruidos por accidentes o trabajos viales.

Cuando las condiciones de la vía obligan a permanecer momentáneamente en ese carril.

Fuera de estos casos, permanecer en el carril izquierdo puede ser causa de multa y generar registro de infracción.

¿CUÁL ES LA MULTA POR INFRINGIR LA LEY DEL CARRIL IZQUIERDO EN FLORIDA?

Circular sin adelantar por el carril izquierdo es una infracción de tránsito no penal, pero las multas pueden superar los US$75, dependiendo del condado.

Aunque la sanción no implica antecedentes judiciales, puede afectar el historial del conductor e incluso su puntuación de licencia, con consecuencias en el costo del seguro vehicular. Los reincidentes podrían recibir sanciones adicionales, como cursos de conducción defensiva.

El uso no autorizado del carril izquierdo puede costarte más de US$75 (Foto: Pixabay)

CAMIONES Y VEHÍCULOS PESADOS: NORMAS ESPECIALES

La ley es más estricta con los camiones de carga y vehículos comerciales. En tramos determinados de las autopistas interestatales —como la I-4, I-75, I-95 y la autopista de peaje de Florida—, los camiones tienen prohibido circular por el carril izquierdo o interior.

La multa mínima por infringir esta restricción es de US$121 .

. Se añaden tres puntos a la licencia comercial del conductor.

Los camiones que circulan por el carril izquierdo enfrentan multas desde US$121 (Foto: EFE)

Los autobuses turísticos y vehículos recreativos quedan exentos, a menos que exista señalización que limite su tránsito por ese carril.

