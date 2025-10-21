El tráfico en las autopistas de Florida puede poner a prueba la paciencia de cualquier conductor. Entre el calor, las largas distancias y la congestión, muchos se preguntan si ocupar el carril izquierdo sin adelantar es legal. La respuesta depende de una norma estatal que busca mantener la fluidez del tránsito y evitar situaciones peligrosas en vías de varios carriles. A continuación, te explicamos lo que realmente dice la ley y las sanciones que podrías enfrentar.

La llamada “Ley del carril izquierdo” forma parte de las normas de tránsito de Florida y se creó para reforzar la seguridad vial. Desde 2024, las autoridades han ampliado sus esfuerzos para concienciar sobre la correcta utilización de los carriles y prevenir hechos de conducción imprudente que derivan en accidentes o casos de furia al volante.

¿DE QUÉ TRATA LA LEY DE FLORIDA QUE PROHÍBE PERMANECER EN EL CARRIL IZQUIERDO SI OTRO VEHÍCULO INTENTA ADELANTAR?

La legislación estatal es clara: los conductores no pueden permanecer en el carril izquierdo si “saben o razonablemente deberían saber que están siendo adelantados por detrás por un vehículo más rápido”. En ese caso, el conductor debe desplazarse hacia la derecha tan pronto sea seguro.

La norma se aplica a cualquier carretera, calle o autopista con dos o más carriles en la misma dirección. Hay dos situaciones en las que sí se permite permanecer en el carril izquierdo: cuando se está por girar a la izquierda o cuando se utiliza para adelantar a otro vehículo. Cualquier otra situación puede constituir una infracción.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) refuerza periódicamente esta recomendación a través de campañas informativas, advirtiendo que mantenerse en el carril izquierdo sin adelantar no solo es ilegal, sino también un factor de riesgo al obstaculizar el tránsito.

¿Qué pasa con los camiones y buses?

En el caso de los camiones, la ley es aún más estricta. En varios tramos de las autopistas interestatales —como la I-4, I-75, I-95 y la autopista de peaje de Florida— los camiones comerciales tienen prohibido circular por el carril izquierdo o por el carril interior.

La multa mínima por incumplir esta restricción es de US$121, además de tres puntos en la licencia de conducir comercial. Estas medidas buscan evitar que los vehículos de gran tamaño bloqueen el tráfico en las vías rápidas.

Por su parte, los autobuses turísticos y los vehículos recreativos no se consideran camiones comerciales, por lo que pueden utilizar el carril izquierdo salvo que existan señales que lo prohíban.

La intención es agilizar el tráfico en Florida (Foto: Azteca Noticias)

¿CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES EN LA NORMA QUE PROHÍBE PERMANECER EN EL CARRIL IZQUIERDO SI OTRO VEHÍCULO INTENTA ADELANTAR?

Las autoridades de Florida prevén excepciones específicas al cumplimiento de la norma. Un conductor puede permanecer en el carril izquierdo cuando:

Se aproxima a un giro a la izquierda en una intersección.

Debe adelantar a otro vehículo de manera segura.

Exista congestión vehicular que impida cambiar de carril.

Los carriles derechos estén bloqueados por accidentes o trabajos de mantenimiento.

En estos casos, no hay sanción siempre que el vehículo circule a una velocidad apropiada y no obstaculice el tránsito. No obstante, se recomienda volver al carril derecho una vez superada la maniobra.

LAS SANCIONES POR INFRINGIR ESTA NORMA

Circular sin adelantar por el carril izquierdo puede parecer inofensivo, pero legalmente es una infracción de tránsito no penal. Las multas suelen superar los US$75 y pueden variar según el condado.

Además del costo económico, la infracción puede registrarse en el historial del conductor y afectar el puntaje de su licencia. En situaciones de reincidencia, los jueces pueden imponer sanciones más severas o cursos obligatorios de educación vial.

Las personas que infrinjan la norma, deberán pagar una multa (Foto: Diseñado por Freepik)

CONSEJOS PARA CIRCULAR SEGÚN LA LEY DE FLORIDA

Utiliza el carril izquierdo exclusivamente para adelantar o girar.

Evita mantener una velocidad constante baja en el carril rápido.

Cambia de carril de forma segura y con antelación.

Mantén la distancia con el vehículo delantero para evitar frenadas bruscas.

Si un coche más rápido se aproxima, permite su paso sin confrontaciones.

Cumplir con esta norma no solo evita multas, sino que mejora la convivencia en carretera y reduce el riesgo de incidentes de furia al volante, comunes en autopistas como la I-95 o la Palmetto Expressway.

