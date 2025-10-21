¿Te imaginaste alguna vez comprando un paquete de chicle en una tienda de Manhattan y cometiendo una falta? En redes sociales circulan afirmaciones de que en Nueva York no se puede vender ni mascar chicle en la vía pública, lo que ha generado confusión entre residentes y turistas. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de ese rumor?

Lo cierto es que esta curiosa creencia tiene raíces históricas que se remontan a una singular campaña impulsada por el alcalde Fiorello LaGuardia en 1939. Aquella “guerra del chicle” buscó limpiar las aceras de la ciudad de una pegajosa costumbre que marcó una era… y que aún hoy deja huella en las calles neoyorquinas.

¿EXISTE UNA LEY QUE PROHÍBA EL CHICLE EN NUEVA YORK?

No, no existe ninguna ley que prohíba la venta o el consumo de chicle en la ciudad de Nueva York. El mito probablemente nació al comparar con Singapur, donde desde 1992 se vetó la importación y distribución de chicles por razones de limpieza urbana.

En Nueva York, en cambio, la regulación se centra en obligar a los comercios a mantener sus aceras limpias y libres de residuos, incluyendo los chicles pegados. Las autoridades pueden llegar a multar a negocios que incumplan esa norma, siguiendo una política similar a ciudades como San Francisco, que impone sanciones de hasta US$500 a propietarios que descuiden el espacio exterior de sus negocios.

El chicle, símbolo de cultura popular, sigue presente en las calles de Nueva York (Foto: Ryan McGuire/Pixabay)

LA CAMPAÑA CULTURAL DE LAGUARDIA: EDUCAR, NO PROHIBIR

A finales de 1939, el alcalde Fiorello LaGuardia decidió enfrentar el “problema del chicle” desde un enfoque pedagógico y no punitivo. En lugar de prohibirlo, lanzó una campaña pública para educar a los neoyorquinos sobre el costo y las molestias que generaba su limpieza.

“Puede parecer un asunto insignificante, pero le cuesta literalmente cientos de miles de dólares al año a la ciudad retirar chicles de parques, calles y lugares públicos”, declaró en ese entonces.

Mediante un concurso, el alcalde invitó a los ciudadanos a crear eslóganes que promovieran los buenos modales al masticar chicle. Entre los más recordados estuvieron “¡No seas tonto, deja el chicle!” y “Envuelve tu chicle. Tú también tienes suela”. El lema ganador fue de la profesora Rose L. Beckman, quien propuso: “No estropees el trabajo”.

Empresas como Wrigley y American Chicle Company apoyaron la campaña imprimiendo mensajes educativos en los envoltorios y carteles metálicos que decían: “Guarde este envoltorio para desechar el chicle después de usarlo”.

EL “PROBLEMA DEL CHICLE” VIENE DESDE 1939

En plena Gran Depresión, masticar chicle era un pasatiempo barato y popular, pero su impacto urbano era terrible. Se estimaba que 1,3 millones de neoyorquinos consumían chicle con frecuencia, dejando las aceras cubiertas de manchas negras y pegajosas.

El Departamento de Sanidad consideraba el asunto tan grave que dos empleados del metro asignados a limpiar chicles abandonaron su tarea tras seis meses, calificándola de “inútil”. Fue entonces cuando LaGuardia apostó por el civismo antes que la represión.

El esfuerzo rindió frutos: según informes del Archivo Municipal de Nueva York, la campaña redujo notablemente la cantidad de chicles en calles y estaciones en pocas semanas. Medio siglo después, las manchas en las aceras persisten, pero la anécdota sigue siendo una de las más pintorescas del legado del alcalde.

