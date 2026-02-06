En Florida no es raro que la educación vuelva a encender el debate público, pero esta vez la discusión tiene un toque nostálgico que muchos hispanos reconocen de inmediato: la escritura en letra cursiva. Para quienes crecimos escribiendo cartas a mano, llenando libretas con ejercicios de caligrafía o firmando con orgullo nuestro primer cheque, la noticia trae de vuelta recuerdos de otra época. En medio de una sociedad donde las tablets y los teclados dominan las aulas, la Cámara de Representantes de Florida ha decidido dar un paso atrás —o tal vez hacia las raíces— al aprobar una ley que busca reinstalar la enseñanza formal de la cursiva en las escuelas. El tema ha despertado opiniones encontradas entre padres, educadores y comunidades latinas que valoran profundamente la educación tradicional como puente cultural y símbolo de respeto a las generaciones mayores.

UNA VOTACIÓN UNÁNIME EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE FLORIDA

La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de ley HB 127, que exige que los estudiantes de primaria aprendan a leer y escribir en letra cursiva. Con 111 votos a favor y ninguno en contra, el resultado llamó la atención en un panorama político donde los consensos son poco comunes.

El impulsor de la propuesta es el republicano Toby Overdorf, de Palm City, quien defendió la medida con un argumento histórico: de cara al 250.º aniversario de Estados Unidos en 2026, considera esencial que los niños puedan leer documentos fundacionales como la Declaración de Independencia o la Constitución en su forma original. “No es solo caligrafía —dijo—, es conexión con la historia, la identidad y el orgullo nacional”.

Si el proyecto avanza en la Cámara Alta, los niños deberán estudiar una clase adicional (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA LEY?

El proyecto exige que los estudiantes de segundo a quinto grado, tanto en escuelas públicas como concertadas, reciban instrucción formal en escritura cursiva. Las clases incluirán:

Formación correcta de mayúsculas y minúsculas.

Espaciado adecuado entre palabras.

Alineación y legibilidad del texto.

Al finalizar el quinto grado, los estudiantes deberán demostrar dominio de la cursiva mediante una evaluación escrita que contemple lectura y redacción fluida. Aunque actualmente algunas escuelas ya enseñan esta técnica, no existía un estándar estatal que obligara a evaluarla, lo que motivó a los legisladores a llenar ese vacío.

EL OBSTÁCULO CLAVE: EL SENADO DE FLORIDA

Aunque la medida recibió respaldo unánime en la Cámara, el camino en el Senado de Florida no está despejado. El proyecto paralelo SB 444 sigue detenido, sin haber tenido audiencia ni votación durante 2025. Aun así, Overdorf se mantiene positivo y asegura que algunos senadores ya expresaron apoyo para 2026.

Mientras tanto, el debate sigue creciendo, especialmente en los condados con alta presencia latina, como Miami-Dade o Broward, donde los educadores han expresado tanto entusiasmo como preocupación por la carga adicional que supondría en el currículo.

ARGUMENTOS A FAVOR Y CRÍTICAS A LA PROPUESTA

Los defensores del proyecto insisten en que la escritura cursiva es parte de la cultura. Algunos mencionan situaciones insólitas: jóvenes que no saben firmar en un banco o completar formularios legales. Overdorf relató que un presidente de banco incluso le contó de clientes incapaces de firmar una hipoteca. Para los promotores, esto no es nostalgia, sino una necesidad práctica.

Investigaciones como el estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina (2020) resaltan que la escritura manual mejora la memoria, la concentración y el desarrollo cognitivo, factores que influyen directamente en el rendimiento escolar.

Los críticos, sin embargo, argumentan que la cursiva no está desapareciendo y que convertirla en asignatura evaluada podría aumentar la presión sobre niños y maestros, sobre todo en contextos escolares ya saturados por exámenes estandarizados. Por otro lado, hay quienes aseguran que ya es algo totalmente del pasado.

La intención de esta ley es que los niños aprendan a escribir en cursiva (Foto: Freepik)

UN DEBATE CON CARGA EMOCIONAL Y CULTURAL

Más allá de los argumentos técnicos, muchos legisladores y ciudadanos hablan desde la emoción. El representante Bruce Antone, del condado de Orange, recordó las cartas en cursiva que su padre le enviaba cuando estudiaba en la universidad, “una forma de conexión que el correo electrónico nunca reemplaza”.

La representante demócrata Lisa Dunkley, del condado de Broward, destacó que saber firmar el propio nombre es una forma de independencia personal: “es más que una letra bonita, es identidad”.

Incluso entre los republicanos hubo cambios de parecer. Dana Trabulsy, de Fort Pierce, admitió que antes veía la idea como anacrónica, pero ahora cree que “la cursiva no es un arte perdido, sino un arte que está regresando”.

El debate en Florida va más allá de la letra cursiva. Refleja una conversación más amplia sobre qué lugar ocupa la tradición en una educación digitalizada. Para muchos inmigrantes latinos, enseñar a los niños a escribir a mano significa preservar algo del pasado: la paciencia, la atención al detalle y la conexión con los padres y abuelos que firmaron papeles de ciudadanía o enviaron cartas desde sus países de origen.

Por ahora, la Cámara ya habló con claridad. Falta ver si el Senado se anima a traducir ese mensaje en ley. Mientras tanto, en las escuelas y hogares de Florida, entre cuadernos y pantallas, sigue viva una pregunta simple pero poderosa: ¿qué huella queremos dejar en la próxima generación?

