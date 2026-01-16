Aunque desde julio de 2025, con la aprobación de la Ley OBBB (One Big Beautiful Bill Act), ya se sabía que habría cambios importantes en los centros laborales a partir del 1 de enero de 2026, los trabajadores recién sintieron el impacto cuando sus paquetes de beneficios se vieron afectados por la ley fiscal del presidente Donald Trump, que eliminó deducciones que los empleadores utilizaban desde hace muchos años para financiar dichos privilegios, por lo que ahora serán los propios colaboradores quienes deberán asumir íntegramente el costo si quieren seguir disfrutándolos. A continuación, te contamos qué beneficios desaparecieron para los trabajadores en Estados Unidos.

LOS BENEFICIOS LABORALES QUE DESAPARECIERON TRAS EL RECORTE DE DEDUCCIONES EN EE.UU.

Desde el 1 de enero de 2026, varios beneficios laborales desaparecieron tras el recorte de deducciones en Estados Unidos, por lo que a muchas empresas ya no les conviene ofrecerlos y en caso de hacerlo, se tratarán como ingresos gravados para el trabajador.

Vale precisar que este cambio se ejecutó de inmediato, ni bien comenzó este 2026, y estará vigente hasta 2028, año en el que expira la ley tributaria, aunque es probable que se renueve. A continuación, las deducciones ligadas a “perks” laborales que se eliminaron y sorprendieron a millones de trabajadores.

Comidas, snacks y alimentos en la oficina

Menos perks, más estrés: el impacto humano de la nueva ley fiscal de Trump en los trabajadores (Foto: Freepik)

Si eres de los trabajadores de oficina que tenía comida, snacks, café y algunos alimentos gratis en tu centro laboral, de seguro te percataste que desde este 2026 ya no cuentas con ellos. La razón es por las deducciones fiscales corporativas. “Eso significa que cualquier alimento o estipendio entregado a los empleados para pagar la comida ahora está sujeto a impuestos, lo que obliga a las empresas a reevaluar si mantener ese beneficio”, publica USA Today.

Como consecuencia, diversas organizaciones están retirando comidas gratis, cafeterías subvencionadas o snacks ilimitados, o empezando a cobrarlos a los trabajadores porque ahora resultan más caros después de impuestos.

Según ezCater, plataforma de pedidos de comida, 2 de cada 3 empleados afirmaron que la comida gratuita los hace más productivos, incluso el 54% considera que la comida gratis o subvencionada es su beneficio laboral más apreciado.

Beneficio para ciclistas (bicycle commuter benefit)

El uso de bicicleta para ir al trabajo dejó de ser un beneficio desde este 1 de enero de 2026 (Foto: Freepik)

Si para trasladarte al trabajo usabas como medio de transporte tu bicicleta, por la que te reembolsaban un promedio de 20 dólares mensuales, desde el 1 de enero de 2026 tu empleador ya no te entregará ese ni ningún otro monto, toda vez que dejó de ser tratable como beneficio libre de impuestos, por lo que tu empresa no podrá deducirlo como antes.

Esto afecta directamente a los colaboradores (ciclistas urbanos) de grandes ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles y Chicago que dependían de la bicicleta como su medio de transporte.

Este beneficio fue eliminado porque no fue ampliamente usado, pues solamente entre el 2% o 3% de trabajadores lo aprovechaban, precisa El Diario.

Beneficios de transporte calificado (commuter benefits)

La eliminación de varios beneficios laborales se sentirá en el bolsillo de los trabajadores (Foto: Freepik)

Se eliminó de forma permanente la deducción para muchos “qualified transportation fringe benefits” (por ejemplo, estacionamiento gratis o subsidiado, pases de transporte público, ciertos reembolsos de estacionamiento), por lo que estos gastos ya no reducen el impuesto de la empresa.

Debido a que varias compañías no pueden deducirlas, han optado por reducir o eliminar estos beneficios o trasladando su costo al trabajador.

Reembolsos por mudanza (moving expenses)

Los pagos por mudanza que te daba tu empresa cuando pasabas a otro puesto dejó de ser un beneficio (Foto: Freepik)

Si tu empresa corría con los gastos cuando te mudabas para un nuevo puesto, ahora eso ya no es posible por la eliminación de reembolsos por mudanza que dejaron de ser libres de impuestos. Esto ha provocado que varias compañías recorten o eliminen paquetes de reubicación.

Al convertirse en un ingreso gravable, tu empleador debe incluirlo en tu W-2 para que pagues impuestos federales, estatales y, posiblemente, locales sobre el dinero de mudanza, precisa El Diario.

Hay dos excepciones: los militares en servicio activo y ciertos miembros de la comunidad de inteligencia.

