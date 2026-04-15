Las licencias de conducir en Florida -ya sean nuevas, renovadas o reemplazadas- mostrarán si una persona es ciudadana o no de Estados Unidos, luego que el gobernador Ron DeSantis firmara la ley HB 991 como parte del paquete legislativo Florida SAVE Act. Esta modificación NO se reduce solo al tema de lo que necesitas para conducir y el estatus migratorio, sino que se trata de una reforma electoral que cambia cómo te registras para votar, qué documentos sirven como identificación y cómo se vigilan las listas de electores; sin embargo, de lo que se sigue hablando hasta hoy es sobre qué cambia y qué no para los inmigrantes en el “Estado del Sol”. Ya te expliqué en una nota previa los tres puntos clave que afectan directamente a las comunidades hispanas, incluyendo a ciudadanos estadounidenses de origen latino y por qué debes marcar en el calendario el 1 de julio de 2026, un día que será clave, y hoy te detallaré el alcance real entre hispanos ya que la medida no afecta alquileres, bancos ni obliga a portar documentos adicionales.

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Qué establece la ley HB 991

Firmada el 1 de abril, la ley HB 991 autoriza al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) de Florida a emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación con un nuevo formato. En esas nuevas versiones se podrá indicar de forma clara si la persona es ciudadana de Estados Unidos, un dato que antes no estaba visible de esa manera.

Esto no significa que los inmigrantes perderán su licencia, pero sí que se notará una diferencia para quienes tienen distintos estatus migratorios, incluidos residentes permanentes, titulares de permisos de trabajo o personas con otros documentos válidos para acceder a una licencia en el estado.

Según precisó el propio DeSantis en su perfil de X tras realizar la firma en The Villages, esto permitirá que la base de datos estatal esté sincronizada con el registro de votantes. “Salvaguardar el proceso electoral para mejorar la supervisión y prevenir la influencia ilícita ha sido una prioridad absoluta para mi administración desde mis primeros días en el cargo (...) Esta legislación fortalece la seguridad, la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral de Florida”.

De esta manera, se reforzará la verificación de ciudadanía en el registro de votantes mediante el cruce de datos con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV). Según detallan desde N+ Univision, la ley no establece que las licencias de conducir deban mostrar de forma visible si una persona es ciudadana o no, ni introduce marcas como “NEC” en el documento físico, una afirmación que ha circulado sin respaldo en el texto legislativo. Es decir, el uso de datos se limita a procesos administrativos de verificación electoral, no a la identificación pública de estatus migratorio en documentos de uso cotidiano.

Las licencias actuales seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.(Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos.

¿Qué cambia realmente para inmigrantes con la ley HB 991?

Según el resumen oficial del proyecto disponible en la Legislatura de Florida, la medida permite a las autoridades electorales validar la elegibilidad de votantes mediante bases de datos estatales, incluyendo registros del DHSMV, con el fin de confirmar la ciudadanía estadounidense. En la práctica significa que:

Las licencias actuales seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento.

No hay un nuevo formato obligatorio que identifique públicamente a no ciudadanos.

No se crean nuevas categorías visibles en el documento para diferenciar estatus migratorio.

Desde N+ Univision destacan también que la ley no establece que las autoridades policiales utilicen las licencias para transferir automáticamente a personas a custodia de inmigración, ni crea mecanismos nuevos de colaboración con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).

Además, muchos inmigrantes tienen temor de que esto pueda influir en procesos de alquiler donde se verifica la información personal de los solicitantes o en el ámbito financiero para la apertura de cuentas bancarias o la solicitud para créditos podría implicar revisiones adicionales por no tener estatus permanente.

Ante esto, se explica que la legislación no afecta estos procesos ya que, si bien los trámites requieren verificación de identidad, la ley no introduce nuevas restricciones ni condiciones adicionales en estos ámbitos.

Se confirmó que, desde 2027, las licencia de conducir en Florida van a expresar claramente si el titular está en Estados Unidos de forma legal o no. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos.

¿Qué pueden hacer los inmigrantes frente a la ley HB 991 de Florida?

Lo primero que hay que saber es que las licencias vigentes mantendrán su validez hasta su fecha de vencimiento, es decir, el cambio no será retroactivo: si ya tienes tu licencia y está vigente, seguirás usándola tal como está hasta la fecha de vencimiento que aparece en el plástico. El cambio se espera que entre en vigor el 1 de enero del 2027.

“Cualquier persona que tenga una licencia a partir de esta regla se ponga en curso y que lo identifique, no como residente o ciudadano, debe cargar consigo también el permiso de trabajo y cualquier documentación que demuestre su estatus pendiente en Estados Unidos”, explicó Haim Vásquez, abogado de inmigración consultado por N+ Univisión Tampa Bay, aunque en el texto legal no existe una obligación para llevarlos contigo.

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