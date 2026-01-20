La HR 7123, conocida como “Abolish ICE Act”, es un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes que busca retirar el financiamiento, desmantelar la estructura y, en un plazo de 90 días tras su eventual promulgación, eliminar por completo la agencia Immigration and Customs Enforcement (ICE), trasladando sus funciones a otras dependencias federales. Aunque la propuesta apenas inicia su recorrido legislativo en el Congreso, ya encendió un debate fuerte en Washington y en comunidades latinas de todo el país, desde Los Ángeles hasta Nueva York, donde muchas familias mezclan inglés y español en la mesa mientras siguen con preocupación cada cambio en la política migratoria: lo que para algunos sectores es una herramienta clave de seguridad, para otros —especialmente en barrios con alta presencia de migrantes— se ha convertido en un símbolo de redadas, separaciones familiares y miedo cotidiano. En este contexto, la iniciativa encabezada por el congresista demócrata Shri Thanedar se presenta como un intento de dar un giro de 180 grados al enfoque migratorio de las últimas dos décadas, en un momento en el que la comunidad hispana en Estados Unidos sigue muy atenta a cualquier cambio que pueda impactar su vida diaria.

Más allá de los tecnicismos legales, la discusión en torno a la HR 7123 conecta con experiencias muy concretas de la vida diaria de los latinos en Estados Unidos: padres que evitan manejar sin licencia por miedo a un checkpoint, jóvenes que crecieron con DACA mirando las noticias desde el sofá de la sala, abuelas que siguen las sesiones del Congreso por YouTube mientras preparan tamales o pupusas. El debate también atraviesa espacios cotidianos como las iglesias, las ligas de fútbol del fin de semana o los grupos de WhatsApp donde circulan videos y cadenas sobre posibles redadas, alimentando tanto la organización comunitaria como la desinformación, y convirtiendo cada propuesta de ley migratoria en un tema de conversación permanente en ciudades como Chicago, Dallas, Atlanta o Phoenix.

¿QUÉ ES LA HR 7123 Y QUIÉN LA IMPULSA?

La HR 7123 fue presentada el 15 de enero en la Cámara de Representantes por el congresista demócrata Shri Thanedar, representante por Michigan y de origen indio, quien bautizó la iniciativa como “Abolish ICE Act”. El proyecto fue derivado a varios comités clave —Judiciary, Homeland Security y Ways and Means—, un paso obligatorio antes de cualquier votación en el pleno.

Thanedar sostiene que ICE está “más allá de la reforma” y que sus funciones pueden ser asumidas por otras entidades federales sin replicar el modelo actual de operativos agresivos. El legislador enmarca su propuesta en una ola de protestas nacionales contra prácticas migratorias recientes, incluida la indignación por la muerte de Renee Nicole Good en Minnesota, que se ha convertido en un caso emblemático para organizaciones de derechos civiles.

El demócrata Shri Thanedar, de Michigan, es quien está impulsando este proyecto de ley en Estados Unidos (Foto: AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

¿QUÉ PLANTEA CONCRETAMENTE EL PROYECTO PARA ELIMINAR ICE?

Según el resumen divulgado por la oficina de Thanedar, la HR 7123 se estructura alrededor de varios puntos clave:

Desde la fecha de promulgación, se dejaría de autorizar el uso de fondos federales para desempeñar funciones o responsabilidades del director de ICE, lo que en la práctica corta el oxígeno financiero de la agencia.

Los fondos no utilizados serían rescindidos, y los activos y pasivos de ICE se transferirían al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), actualmente encabezado por la secretaria Kristi Noem.

La abolición formal de ICE se produciría 90 días después de que la ley entre en vigor, un plazo relativamente corto para una reestructuración de este tamaño.

Las tareas de control migratorio, investigación y aplicación de la ley no desaparecerían, sino que serían reasignadas a otras agencias dentro del gobierno federal, bajo un esquema que la iniciativa presenta como más “humano” y respetuoso del debido proceso.

En términos prácticos, el proyecto busca desarmar la estructura institucional de ICE, pero no renuncia al objetivo de aplicar las leyes de inmigración, algo que sigue siendo un tema muy sensible en estados fronterizos y en ciudades santuario donde viven millones de hispanos.

LOS ARGUMENTOS DE THANEDAR CONTRA ICE

Thanedar fundamenta la HR 7123 en una serie de datos y casos que, a su juicio, muestran un patrón sistemático de abusos por parte de la agencia. Entre los puntos que más destaca en sus declaraciones públicas y comunicados se encuentran los siguientes:

Plantea que una gran mayoría de personas detenidas en redadas masivas recientes no tenían antecedentes penales, lo que, según él, evidencia un enfoque desproporcionado hacia comunidades trabajadoras y familias sin historial criminal.

Denuncia tácticas “de estilo militar” en operativos, incluyendo el uso de granadas aturdidoras y otros dispositivos, similares a los reportados en operativos como el Midway Blitz en Chicago.

Cita muertes ocurridas durante o tras intervenciones de ICE, como la de Renee Nicole Good en Minneapolis, que motivó protestas y pedidos de rendición de cuentas.

Señala que, a lo largo de los años, se han documentado casos de ciudadanos estadounidenses detenidos por error, lo que alimenta el temor incluso entre latinos con ciudadanía o residencia que conviven en hogares “mixtos”.

Subraya que en 2025 se registró el número más alto en más de dos décadas de muertes bajo custodia de ICE, en un contexto de críticas por condiciones en centros de detención.

Para Thanedar y sus aliados, estos episodios son prueba de fallas estructurales más profundas, no solo de “manzanas podridas”, y justifican un rediseño completo del sistema de aplicación de leyes migratorias. Este discurso conecta con experiencias que muchas familias latinas han vivido de cerca: visitas de agentes a las seis de la mañana, detenciones frente a escuelas o centros de trabajo y un clima de temor que atraviesa barrios enteros.

ICE es una agencia federal creada en 2003 y dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (Foto: Charly Triballeau / AFP)

¿QUÉ PUEDE PASAR AHORA CON LA HR 7123?

Por ahora, la HR 7123 se encuentra en una fase temprana: ha sido referida a comités y todavía no se conoce un texto final completamente negociado ni un calendario claro de votaciones. Para convertirse en ley, la iniciativa tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes, el Senado y finalmente recibir la firma del presidente Donald Trump, un escenario que depende de equilibrios políticos muy ajustados.

Incluso si no prospera en su forma actual, el hecho de que exista un proyecto explícito para desmantelar ICE revela el clima político del momento y la intensidad del debate migratorio en Estados Unidos. Para la comunidad hispana —desde quienes viven en vecindarios de Houston o Phoenix hasta quienes siguen las noticias desde pequeños negocios en Nueva Jersey—, lo que ocurra con esta ley puede marcar el tono de las políticas migratorias de los próximos años, tanto en términos de seguridad como de derechos y estabilidad familiar.

