El hallazgo de una recién nacida envuelta en una manta en una parada del metro de Manhattan reavivó la atención sobre la Ley de Protección de Infantes Abandonados. Días después, la Policía detuvo a una mujer identificada como la presunta madre y la acusó de abandono infantil y de poner en peligro la vida de un menor. Aunque el caso aún se investiga, expertos recuerdan que el estado ofrece una opción legal para quienes no pueden hacerse cargo de un recién nacido y desean entregarlo de forma segura y sin acusaciones.

En Nueva York, esta ley —también conocida como Ley Safe Haven— permite a los padres entregar voluntariamente a un bebé de hasta 30 días en espacios designados, sin necesidad de revelar su identidad. El objetivo es evitar que los infantes sean puestos en riesgo o abandonados en lugares peligrosos, salvaguardando tanto su vida como la de los padres que tomen esta decisión.

¿DE QUÉ TRATA LA LEY SAFE HAVEN DE NUEVA YORK?

Promulgada en el año 2000 y modificada en 2010, la Ley Safe Haven protege a los padres que entregan de forma segura a un bebé recién nacido, eximiéndolos de cualquier responsabilidad penal. Inicialmente, la ley otorgaba un plazo de cinco días después del nacimiento, pero la enmienda extendió el tiempo a los primeros 30 días de vida del niño.

El Departamento de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York aclara que no se requiere documentación ni identificación. La entrega puede realizarse en hospitales, estaciones de policía o cuarteles de bomberos con personal disponible. El único requisito es que el bebé se encuentre a salvo y que quien lo entregue no abandone el lugar sin asegurarse de que el menor quede bajo custodia de un adulto autorizado.

La Ley Safe Haven protege a los padres que entregan de forma segura a un bebé recién nacido (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CUÁLES SON LOS REFUGIOS SEGUROS?

De acuerdo con la ley estatal, los refugios seguros incluyen hospitales, estaciones de bomberos o comisarías con personal activo. Sin embargo, se recomienda contactar al fiscal de distrito local o usar el servicio 311 para confirmar otros sitios que el estado pueda considerar “adecuados”.

Estas ubicaciones se han escogido por su capacidad de ofrecer atención médica inmediata y resguardo, priorizando la salud del bebé. Además, la entrega puede hacerse de forma totalmente anónima.

HISTORIA Y ALCANCE DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE INFANTES ABANDONADOS

La Ley Safe Haven entró en vigor en julio del 2000 como respuesta a una serie de casos mediáticos de abandono de recién nacidos en espacios públicos de la ciudad. En 2010, las enmiendas ampliaron su cobertura para responder a situaciones de crisis emocional o económica de los padres, promoviendo un enfoque más compasivo y preventivo.

Si el bebé es entregado bajo esta ley y los padres expresan interés en una adopción, se les orienta a través del Departamento de Servicios Sociales del condado o mediante agencias de adopción privadas debidamente acreditadas. En cambio, si el niño tiene más de 30 días, los padres deben acudir a la Administración de Servicios para Niños (ACS) para entregar la custodia de forma voluntaria y legal.

