La firma de la Ley SB 118 por parte del gobernador Ron DeSantis marca un cambio para aquellas personas que mantienen un vínculo diario con las casas rodantes situadas en cualquier parque de Florida . Por lo tanto, ¿quiénes serán los beneficios con esta reciente legislación? Para descubrir esta respuesta y otros detalles relevantes de la nueva normativa, es esencial que leas los siguientes párrafos.

TE PUEDE INTERESAR Agencias policiales de Florida no revelarán operativos migratorios de ICE en el estado: cómo impacta la medida a inmigrantes

Antes de que fuera promulgada como ley, la propuesta legislativa SB 118 estipulaba que los condados, las ciudades y los distritos especiales tenían libertad para decidir cómo calcular las “evaluaciones especiales”, conocidas como non-ad valorem, que cobran a los parques permanentes.

Con esta nueva normativa que ya entró en vigor , se modifica el sistema de evaluaciones fiscales que se aplicaba a los parques de casas rodantes.

Entonces, los gobiernos locales tendrán prohibido basar el cálculo de impuestos en superficies que superen las dimensiones reales de las unidades, considerando además el nivel de ocupación para fijar los montos adecuados , así lo señala el medio CBS 12 ,

El objetivo de la ley es impedir que estos espacios se tasen bajo los mismos criterios aplicados a viviendas residenciales permanentes.

El gobernador Ron DeSantis firmó esta nueva ley que beneficia a los propietarios de parques RV. (Crédito: AFP)

Quiénes serán los beneficiados ante la nueva ley SB 118 en Florida

Los expertos legales señalan que la reciente normativa protegerá a los propietarios y operadores de estos vehículo ante posibles cobros indebidos, al prohibir que sus espacios sean tasados bajo la categoría de viviendas permanentes.

Por consecuente, los organismos gubernamentales deberán calificar estos parques como establecimientos comerciales en lugar de zonas residenciales ; se trata de una medida que regirá toda evaluación no ad valorem con dichos espacios de uso recreativo.

Las personas que viven en estos vehículos también resultarán beneficiados, indirectamente, con esta nueva normativa. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Aunque la ley SB 118 regulará los gastos del operador y no los alquileres de los inquilinos, el cambio puede reducir indirectamente la presión financiera sobre el parque RV; por lo tanto, también beneficiaría a aquellos que viven en estas unidades.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí