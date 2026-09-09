En Texas, incumplir ciertas reglas de conducción al pasar junto a vehículos detenidos al costado de la carretera puede resultar en una multa de hasta US$1,250. La sanción está contemplada en la ley SB 305, firmada por el gobernador Greg Abbott y vigente desde el 1 de septiembre de 2025, la cual amplió las protecciones para trabajadores y personal que realiza labores en las vías públicas. La norma forma parte de la ley conocida como Move Over or Slow Down y busca reducir los riesgos para quienes trabajan o prestan servicios en zonas cercanas al tránsito. Aunque la multa máxima no se aplica a cualquier infracción por exceso de velocidad, los conductores deben conocer cuándo esta regla puede aplicarse y cuáles son las consecuencias de ignorarla. A continuación, te contamos qué deben hacer para evitar una sanción.

La SB 305 amplió los vehículos protegidos por la ley “Move Over or Slow Down” (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY SB 305 DE TEXAS?

La SB 305 amplía la ley estatal conocida como “Move Over or Slow Down”, que obliga a los conductores a dar espacio o reducir la marcha para proteger a personal que trabaja en la vía. Se aplica cuando te aproximas a ciertos vehículos detenidos al borde de una carretera en Texas y están utilizando señales visuales de advertencia.

Por lo tanto, debes estar atento cuando circules junto a un vehículo estacionado o detenido en el acotamiento, carril lateral o borde de una carretera que tenga luces de emergencia, luces intermitentes u otras señales visuales permitidas.

La SB 305 añadió a la lista de vehículos protegidos:

Vehículos operados por oficiales de control o protección animal cuando realizan labores en la vía.

Vehículos de empleados de autoridades locales que emiten citaciones o multas de estacionamiento.

La regla también incluye, entre otros, vehículos de policía, bomberos, ambulancias, grúas, equipos de mantenimiento vial, personal de servicios públicos y recolección de basura, siempre que se encuentren detenidos y señalizados conforme a la norma aplicable.

¿Qué debes hacer si ves uno de esos vehículos detenido y señalizado?

1. Cámbiate al carril más alejado, siempre que haya más de un carril en tu sentido de circulación y sea seguro hacerlo.

2. Si no puedes moverte de carril de forma segura, reduce la velocidad:

Ve al menos 20 mph por debajo del límite publicado en vías con límite de 25 mph o más.

Si el límite es inferior a 25 mph, circula a un máximo de 5 mph.

Por ejemplo, en una carretera con límite de 70 mph, si no puedes cambiarte de carril, deberías bajar a 50 mph o menos al pasar por el vehículo protegido.

¿Cuáles son las consecuencias de ignorar la SB 305?

Infracción Consecuencia posible No cambiar de carril ni reducir la velocidad según lo exigido Multa que puede llegar a US$1,250 Infracción que causa lesiones Multas más altas y posible cargo penal Infracción que causa una muerte Consecuencias penales mucho más graves, incluidas posibles acusaciones por delito grave

La sanción concreta depende de las circunstancias, incluidos antecedentes, el tipo de conducta y si hubo daños o lesiones. Por eso, la manera más segura de evitar una multa es observar las luces de advertencia con anticipación, reducir la velocidad con tiempo y cambiar de carril solo cuando sea seguro.

EN RESUMEN:

La conducta sancionada es no reducir la velocidad ni cambiar de carril cuando pasas junto a vehículos oficiales detenidos con luces encendidas como patrullas, ambulancias, grúas, camiones de bomberos, vehículos del Departamento de Transporte de Texas, unidades de servicios públicos, camiones de recolección de residuos y transportes contratados por proyectos de peaje, de acuerdo con la normativa, conocida como SB 305, aprobada en la Legislatura de Texas que modifica el Código de Transporte, Sección 545.157(a).

La norma ya establecía que los conductores debían reducir la velocidad al menos 19 millas por hora (32 km/h) por debajo del límite señalado o cambiarse de carril cuando se encontraran con ciertos vehículos detenidos con luces de emergencia encendidas. Sin embargo, desde septiembre de 2025 se introdujeron dos cambios y se incorporaron dos nuevos tipos de unidades a las que se les debe dar paso seguro: los vehículos de control de animales y los utilizados por empleados locales encargados de imponer multas de estacionamiento. Estas unidades también deberán portar las luces y señales reglamentarias, al igual que el resto de los vehículos ya protegidos por la ley.

Otras infracciones relacionadas (no llegan a US$1,250 pero agravan el caso) son:

Uso ilegal del celular o textear al volante: primeras infracciones suelen ir de 25 a 99 dólares, y las posteriores pueden subir de 100 a 200 dólares, pero si el manejo distraído causa un choque con daños o lesiones, puede haber cargos penales y multas mucho más altas.

primeras infracciones suelen ir de 25 a 99 dólares, y las posteriores pueden subir de 100 a 200 dólares, pero si el manejo distraído causa un choque con daños o lesiones, puede haber cargos penales y multas mucho más altas. Conducir sin licencia o con licencias falsas: suele tener su propia escala de sanciones (multas de hasta cientos o incluso 4,000 dólares y posible cárcel en casos graves), que pueden sumarse si además violas la ley de “Move Over”

La norma exige anticipación y precaución: observa las luces de advertencia, señaliza y cambia de carril solo si la maniobra puede realizarse sin poner en riesgo a otros conductores (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)