La aprobación de la ley SB 418 en Florida incorpora una serie de medidas destinadas a mejorar la comunicación entre las fuerzas del orden y las personas con trastorno del espectro autista (TEA) durante las paradas de tránsito. Entre las novedades más importantes figura la creación de la tarjeta azul, un documento diseñado para informar a los agentes sobre la condición del conductor y ofrecer pautas que faciliten una interacción más segura y adecuada. La normativa también crea el denominado sobre azul, un sistema para reunir la documentación del vehículo en un solo lugar, además de establecer programas obligatorios de capacitación para los oficiales. Aunque la ley entrará en vigor el 1 de julio, algunos de estos recursos comenzarán a entregarse meses después.

¿Qué es la tarjeta azul en Florida?

La tarjeta azul es un mecanismo de identificación creado por la ley SB 418 para que las personas con trastorno del espectro autista (TEA) puedan informar de manera voluntaria su condición a los agentes de las fuerzas de seguridad durante un procedimiento policial.

Su principal objetivo es facilitar la comunicación entre el conductor y el oficial, reduciendo posibles malentendidos y favoreciendo un trato adaptado a las necesidades de cada persona.

Además, la tarjeta estará disponible en dos modalidades:

Formato físico.

Versión digital.

De esta manera, cada usuario podrá elegir la opción que le resulte más conveniente al momento de presentarla durante una parada de tránsito.

¿Qué información incluye la tarjeta azul?

La legislación establece que la tarjeta contendrá orientaciones dirigidas a los oficiales para facilitar la interacción con personas dentro del espectro autista.

Entre sus funciones se encuentran:

Informar que el conductor tiene TEA.

Brindar recomendaciones sobre la forma adecuada de comunicación.

Favorecer un procedimiento más seguro y comprensivo para ambas partes.

La ley SB 418 en Florida busca mejorar la comunicación durante las paradas de tránsito. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Resumen de la tarjeta azul y el sobre azul

Aspecto Información Ley SB 418 Objetivo Mejorar la interacción entre conductores con TEA y las fuerzas del orden Tarjeta azul Identifica voluntariamente a personas con autismo y ofrece pautas de comunicación Formatos Físico y digital Entrada en vigor de la ley 1 de julio Solicitudes disponibles Desde el 1 de enero de 2027 Dónde solicitarla Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y oficinas autorizadas de recaudación de impuestos

¿Cómo funciona el programa del sobre azul?

La tarjeta azul forma parte de un programa más amplio que también incorpora el llamado sobre azul, diseñado para que los conductores puedan guardar en un solo lugar toda la documentación que normalmente es solicitada durante un control vehicular.

Dentro del sobre podrán almacenarse:

Copia de la licencia de conducir.

Registro del vehículo.

Comprobante de seguro.

Información de contacto para emergencias.

Además, el exterior del sobre identificará que el conductor tiene trastorno del espectro autista e incluirá recomendaciones para orientar a los oficiales sobre la mejor manera de comunicarse durante el procedimiento.

El propósito es agilizar la entrega de documentos y hacer que la interacción sea más organizada y menos estresante para todas las personas involucradas.

¿Cómo solicitar la tarjeta azul en Florida?

Las personas con TEA podrán solicitar:

La tarjeta azul.

El sobre azul.

Ambos recursos de manera conjunta.

El trámite estará disponible a partir del 1 de enero de 2027.

Las solicitudes deberán realizarse ante el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) o en las oficinas de recaudación de impuestos autorizadas para este tipo de gestiones.

Las autoridades estatales serán las encargadas de implementar el programa y poner estos elementos a disposición de los conductores interesados.

Los conductores elegibles en Florida podrán solicitar la tarjeta azul a partir de 2027. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

La ley también exige capacitación para los oficiales

La SB 418 no solo crea nuevas herramientas para los conductores, sino que también incorpora programas obligatorios de formación para los integrantes de las fuerzas del orden.

Los cursos incluirán contenidos relacionados con:

Reconocimiento de señales asociadas al trastorno del espectro autista.

Técnicas para reducir situaciones de tensión.

Métodos de comunicación adaptados a las necesidades de cada persona.

Entrevistas e interrogatorios apropiados.

Protección de derechos.

Identificación de posibles situaciones de coerción.

Procedimientos para personas con autismo que se encuentren desorientadas o en riesgo.

La normativa establece además un calendario para implementar esta capacitación. Los programas básicos para nuevos oficiales deberán incluir estos contenidos antes de julio de 2028, mientras que todos los agentes certificados que ya se encuentren en funciones tendrán plazo hasta el 1 de julio de 2030 para completar la formación exigida por la ley.

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