Aunque partes de la norma están previstas para entrar en vigor el 15 de mayo, sigue atada a una fuerte batalla legal en tribunales federales tras su firma por parte del gobernador Greg Abbott. La ley estatal SB4 de Texas, que autorizaría a autoridades estatales y locales a detener, arrestar y expulsar a personas sospechosas de ingresar al país sin permiso federal, afronta todavía diversas complicaciones, ya que es considerada como una de las propuestas migratorias más duras de los últimos anos en Estados Unidos. Frente a este escenario, es importante tener presente que da poder a policías y jueces de Texas para actuar directamente contra personas sin estatus migratorio y también crea delitos estatales que generan temor entre quienes viven cerca de la frontera, trabajan en el campo, en la construcción o tienen familiares sin papeles. Aquí la información que necesitas conocer porque se busca criminalizar la entrada irregular como delito estatal.

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Qué dice la ley SB4 y cómo impacta a latinos en Texas

La SB4 es una ley aprobada por la Legislatura de Texas en 2023 y firmada por el gobernador Greg Abbott, que convierte en delito estatal entrar o permanecer en Texas de forma irregular desde la frontera con México. En ese sentido, permite a las autoridades intervenir en ciertos casos que normalmente han sido manejados por el gobierno federal.

Se trata de una normativa que perjudicará notoriamente a los inmigrantes que residen en Texas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Los nuevos delitos estatales que crea la ley SB4

La SB4 crea el delito estatal de “entrada ilegal” para personas que ingresen a Texas desde otro país sin pasar por un puerto de entrada autorizado o sin permiso migratorio, y permite que policías estatales, locales y de condado arresten a quienes sospechen de haber cruzado de forma irregular.

Desde N+ Univision explican que la ley clasifica la primera entrada ilegal como un delito menor de Clase B, pero si la persona ya fue condenada antes por ese mismo delito, el caso puede subir a delito grave de cárcel estatal, según el texto de la ley. Además, crea el delito de reentrada ilegal que aplica a personas que entran, intentan entrar o son encontradas en Texas después de haber sido deportadas, removidas, excluidas o después de haber salido de Estados Unidos con una orden de deportación pendiente.

En la práctica, esto autorizaría a un oficial a detener a alguien en una carretera o en un control y, si cree que la persona entró sin autorización, arrestarla aunque no haya cometido otro delito.

Ahí no queda todo, ya que la ley también otorga a jueces estatales la facultad de ordenar la expulsión de estas personas hacia México, aun cuando el caso migratorio normalmente sería competencia de autoridades federales como la Patrulla Fronteriza o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En la práctica, se abre la puerta a que Texas ejecute su propia versión de “deportaciones rápidas” desde cortes estatales, algo que hasta ahora era responsabilidad casi exclusiva del gobierno federal.

Por último, también crea un delito por negarse a cumplir una orden de regreso. Ese está clasificado como delito grave de segundo grado.

Dónde se pueden realizar arrestos bajo la ley SB4

La SB4 incluye restricciones específicas en algunos espacios:

La ley no autoriza arrestos en todos los lugares y estos NO se pueden ejecutar si el inmigrante está en una escuela primaria o secundaria, pública o privada, por razones educativas.

Se prohíbe ese tipo de arresto en iglesias, sinagogas u otros lugares establecidos de culto religioso.

No están permitidos en centros médicos cuando la persona está allí para recibir tratamiento, y ciertos centros donde sobrevivientes de agresión sexual reciben exámenes forenses y atención.

La ley SB4 en Texas podría cambiar la forma en que se detiene a inmigrantes en el estado. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Qué debe pasar para que entre en vigor este 15 de mayo?

Si bien la SB4 ya fue aprobada por Texas, su aplicación depende de decisiones judiciales que siguen en curso. Organizaciones como la ACLU y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas han presentado demandas ante cortes federales para frenarla, ¿cuál es el escenario?

Si una corte concede la petición de emergencia, partes de la SB4 podrían seguir bloqueadas.

Si no hay una nueva orden, varias disposiciones podrían avanzar desde el 15 de mayo.

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