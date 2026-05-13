Si vives en Texas o acabas de cruzar la frontera, la fecha del 15 de mayo trae mucha incertidumbre: ese día la polémica Ley SB4 podría empezar a aplicarse con más fuerza en el estado y cambiar por completo la manera en que la policía trata a los inmigrantes. En las últimas semanas, abogados, activistas y organizaciones comunitarias han encendido las alertas porque temen que esta norma abra la puerta a más detenciones y a un clima de mayor tensión para las familias sin estatus migratorio. Aunque todavía hay batallas legales en curso y no todo está claro, muchas personas ya se preguntan qué puede pasar con quienes llegaron recientemente o llevan años viviendo en el Estado de la Estrella Solitaria sin papeles. En esta nota te explicamos a qué panorama se enfrentan quienes cruzaron la frontera sin autorización.

Mira también: Qué es la ley SB4 en Texas y por qué su entrada en vigor este 15 de mayo preocupa a miles de inmigrantes

¿QUÉ ESCENARIO ENFRENTAN LOS INMIGRANTES QUE CRUZARON LA FRONTERA BAJO LA LEY SB4 EN TEXAS?

El panorama es de mucha incertidumbre y mayor riesgo legal para quienes cruzaron o piensan cruzar la frontera hacia Texas, porque la SB4 convierte la entrada irregular en un delito estatal y da más poder a policías y jueces locales para detener y expulsar personas, aunque la ley siga peleándose en tribunales.

Organizaciones de derechos civiles describen la SB4 como una de las leyes antiinmigrantes más extremas aprobadas por un estado, precisamente porque amplía mucho el margen para que policías paren, interroguen y arresten a personas por sospecha de entrada irregular.

En comunidades fronterizas y sectores con alta presencia latina (campo, construcción, servicios), hay temor a más detenciones y a que cualquier contacto con la policía local termine en un caso penal relacionado con migración.

¿Qué cambia con la SB4?

La SB4 crea un nuevo delito estatal de “entrada ilegal” para quienes ingresen a Texas desde otro país sin pasar por un puerto oficial ni tener permiso migratorio, algo que hasta ahora era competencia casi exclusiva del gobierno federal.

A partir de ahí, se permite a policías estatales, de condado y locales detener y arrestar a personas sospechosas de haber cruzado de forma irregular, sin que intervenga primero la Patrulla Fronteriza.

La primera “entrada ilegal” se clasifica como delito menor de Clase B (podría implicar hasta 6 meses de cárcel), pero si la persona reincide puede enfrentar cargos graves con penas de 2 a 20 años de prisión bajo la ley estatal.

La ley SB4 ha sido catalogada como una de las normas más restrictivas a nivel estatal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Poder de jueces estatales para “expulsar”

La norma autoriza a jueces estatales en Texas a ordenar que la persona salga del estado y sea devuelta al país desde el que entró (en la práctica, México), aun cuando ese tipo de expulsión siempre ha sido un tema federal.

Esto abre la puerta a una especie de “deportaciones exprés” desde cortes estatales, lo que genera miedo entre personas que acaban de cruzar, solicitantes de asilo y familias con miembros sin estatus migratorio.

Está en batalla legal

Aunque partes de la SB4 entran en vigor el 15 de mayo, la ley sigue envuelta en demandas de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos que buscan bloquearla con órdenes de emergencia en cortes federales.

Por lo tanto, el escenario para los migrantes es cambiante: si un tribunal vuelve a suspender la norma, algunas disposiciones podrían quedar en pausa; si no hay nueva orden, la policía podrá seguir aplicando los nuevos delitos estatales y órdenes de expulsión.

¿Qué implica para quienes cruzaron recientemente?

Quienes hayan entrado de forma irregular por Texas se exponen no solo a procesos federales de inmigración, sino también a cargos estatales que pueden terminar en cárcel en dicho estado y órdenes de expulsión dictadas por jueces locales.

Esto complica especialmente la situación de personas que buscaban pedir asilo o que ya viven en Texas sin papeles, ya que aumenta el riesgo de contacto con autoridades estatales y locales en retenes, paradas de tráfico o investigaciones menores.

Recomendaciones

La abogada de Inmigración, Nelly Vielma, dijo en KGNS Telenoticias+ que, con la SB4, Texas se convierte en el único estado que no protegerá a los migrantes así “hayan pagado una cuota en una corte de inmigración. Con esto, ellos dicen: ‘No me importa el sistema federal, te acatas a las reglas de Texas (…). Lo peor es que cambiaron el Código de Prácticas Civiles y Remedios para no poder llevar a la corte a oficiales y jueces del estado; es decir, se han blindado”.

Ante esta situación, recomendó a los indocumentados que salen a trabajar que siempre tengan a la mano sus documentos en orden para comprobar cómo entraron y cuánto tiempo llevan en dicho estado, pero si no los tienen y los intervienen, deben tener un localizador para que sus familiares lo ubiquen y grabar todo con el fin de demostrar por qué su detención es inválida. Luego buscar orientación legal.

Aunque la norma está bajo batalla legal, abogados y activistas recomiendan a los inmigrantes conocer sus derechos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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