Si estás pensando en vivir la fiebre del fútbol en el área de Nueva York este verano, ya sea porque vives en Estados Unidos o porque vas a viajar desde otro estado o país para ver a tu selección, hay un tema que probablemente te interese tanto como los partidos: las reglas para beber alcohol en espacios públicos podrían cambiar de forma temporal. Y no es un detalle menor, especialmente para la comunidad latina que suele reunirse en parques, calles y alrededores de los estadios para ver los juegos, porque hablamos de uno de los lugares con normativas más estrictas sobre consumo en la vía pública y “open container”, es decir, envases abiertos de alcohol en la calle, algo que hoy en día puede significar una multa si te ven con una cerveza en la mano fuera de las zonas permitidas.

A raíz de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, un proyecto de ley presentado en la Asamblea del Estado de Nueva York busca flexibilizar las restricciones sobre el consumo de bebidas alcohólicas en determinadas zonas de la ciudad. La intención es que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar el ambiente mundialista en espacios autorizados, sin chocar con las prohibiciones actuales y aprovechando el impulso económico que se espera por la llegada de miles de aficionados al área de Nueva York y Nueva Jersey, donde el MetLife Stadium será uno de los grandes escenarios del torneo.

El MetLife Stadium será sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (Foto: AP) / Adam Hunger

¿QUÉ PROPONE EXACTAMENTE EL PROYECTO DE LEY?

La iniciativa fue impulsada por el asambleísta Tony Simone y apunta a crear un marco especial durante el torneo. En términos sencillos, permitiría el consumo público de alcohol en áreas designadas como “fanzones” o “zonas de entretenimiento” en la ciudad de Nueva York y alrededores, algo similar a lo que ya se ha visto en otros países anfitriones de mundiales, donde se habilitan espacios para que la gente vea los partidos en pantallas gigantes y pueda consumir bebidas de forma controlada.

Además, abriría la puerta para que los municipios establezcan temporalmente más espacios autorizados para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, especialmente de cara a los partidos que se jugarán en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, que será sede de varios encuentros clave, incluida la final del torneo según el calendario oficial de FIFA.

Según la justificación del proyecto, la región triestatal recibirá un número histórico de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se proyecta que más de 1,2 millones de aficionados internacionales viajen a Estados Unidos para seguir el torneo, con un impacto directo en ciudades como Nueva York, Miami o Dallas. La apuesta es clara: convertir el evento en una oportunidad económica histórica para negocios locales, hoteles, restaurantes y bares que suelen ser punto de encuentro de la comunidad hispana durante este tipo de eventos.

¿DESDE CUÁNDO APLICARÍA EL CAMBIO?

Si el proyecto es aprobado, la flexibilización sería temporal. Periodo propuesto:

Fecha de inicio Fecha de finalización 1 de junio 31 de julio

Es decir, cubriría el periodo clave del torneo y las actividades relacionadas, incluyendo la fase final que se disputará en Estados Unidos.

Esto significa que no se trata de una reforma permanente de las leyes sobre alcohol en el estado, sino de una excepción puntual vinculada al evento deportivo, pensada para acompañar la llegada de turistas y el aumento de actividades alrededor de los estadios, fan fest y zonas de proyección de partidos.

¿QUÉ CAMBIARÍA EN LA PRÁCTICA?

Para que lo tengas más claro, aquí te explico las diferencias principales:

Actualmente en Nueva York:

Está prohibido beber alcohol en la vía pública, salvo eventos muy específicos con permisos especiales.

Solo se permite el consumo en establecimientos con licencia, como bares, restaurantes y locales autorizados.

Las multas por consumir en espacios no autorizados pueden ser elevadas y, en algunos casos, ir acompañadas de otras sanciones si hay desorden público.

Con la nueva medida (si se aprueba):

Se permitiría beber en fanzones oficiales y “zonas de entretenimiento” delimitadas para el evento.

Los municipios podrían habilitar zonas temporales de servicio de alcohol, por ejemplo, áreas cercanas a donde se proyecten los partidos o se concentren los aficionados.

Se ampliaría la capacidad de negocios locales para atender a turistas, incluyendo restaurantes y bares frecuentados por la comunidad latina que suelen llenarse en días de partido.

Eso sí, no sería un “vale todo”. Las áreas tendrían que estar claramente delimitadas y reguladas por las autoridades locales, con controles de horario, aforo y venta responsable de alcohol, tal como ocurre con las normas actuales sobre “open container” en Nueva York.

Una copa de vino en un exhibidor de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

¿POR QUÉ QUIEREN CAMBIAR LA NORMA?

El argumento central es económico y logístico. Según análisis de turismo y economía, la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría atraer alrededor de 1,2 millones de visitantes internacionales a Estados Unidos, con un impacto significativo en los hoteles, el transporte y el consumo en ciudades sede como Nueva York y el área metropolitana de Nueva Jersey.

En ese contexto, las autoridades y legisladores buscan que el estado esté preparado para manejar grandes concentraciones de aficionados, a la vez que se impulsa:

Impulsar negocios locales, especialmente bares, restaurantes, food trucks y pequeños comercios en barrios con alta presencia latina.

Generar mayores ingresos fiscales a partir del consumo asociado al torneo.

Apoyar a organizaciones sin fines de lucro que podrían participar en la organización de eventos en fanzones.

Mejorar la experiencia de los turistas que llegan al área triestatal para ver los partidos, muchos de ellos aficionados de América Latina y Europa.

La región de Nueva York y Nueva Jersey será uno de los focos principales del torneo y el MetLife Stadium está programado para albergar la final del Mundial, lo que convierte a esta zona en una de las más atractivas para los fanáticos. Como ha ocurrido en otros países anfitriones, las zonas de aficionados suelen convertirse en puntos clave de convivencia, consumo y actividad económica.

LO QUE DEBES SABER

Si estás organizando tu viaje o simplemente quieres sumarte al ambiente mundialista viviendo en Estados Unidos, toma en cuenta lo siguiente:

Verifica si la zona es oficial. No cualquier calle permitirá el consumo de alcohol. Solo las áreas designadas como “zonas de entretenimiento” o fanzones estarán habilitadas, algo que las autoridades suelen comunicar con anticipación y señalizar en el lugar.

Respeta las reglas locales. Aunque haya flexibilización, seguirán vigentes controles de edad, horarios y límites establecidos por cada municipio. En Nueva York, por ejemplo, el consumo de alcohol en público sigue restringido por las normas de “open container” fuera de las zonas autorizadas.

Compra en puntos autorizados. El consumo estaría ligado a proveedores y vendedores con permisos temporales o licencias activas. Esto incluye bares, restaurantes, carritos y stands oficiales dentro de las fanzones, donde se verifican las edades y se controla el tipo de bebida que se vende.

Infórmate antes de viajar. Las reglas podrían variar ligeramente entre Nueva York y Nueva Jersey, especialmente en los alrededores del MetLife Stadium, que se ubica en East Rutherford (NJ) pero forma parte del área metropolitana donde muchos residentes cruzan diariamente desde Nueva York para trabajar o asistir a eventos.

En la práctica, si vives en Estados Unidos y planeas “hacer el trip” con amigos o familia latina, vale la pena revisar tanto las normas estatales como las municipales para evitar sorpresas a la hora de celebrar un gol con una cerveza en la mano.

¿ES SEGURO QUE LA MEDIDA SE APRUEBE?

Por ahora, se trata de un proyecto de ley. Debe pasar por el proceso legislativo correspondiente dentro de la Asamblea del Estado de Nueva York antes de convertirse en norma oficial, lo que incluye discusión en comités, posibles enmiendas y votaciones.

Sin embargo, el contexto juega a favor: la magnitud de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el impacto económico esperado y el antecedente de otros estados y ciudades anfitriones que han aplicado medidas similares para grandes eventos deportivos y festivales masivos. La presión de sectores turísticos y comerciales también puede influir en que se busque una salida intermedia que permita flexibilizar sin perder el control sobre el orden público.

En resumen, estamos ante una posible modificación temporal que cambiaría la experiencia de miles de aficionados en el área de Nueva York. No se trata solo de permitir una bebida en la calle, sino de adaptar la ciudad y sus alrededores a uno de los eventos deportivos más grandes del planeta, con un enfoque particular en zonas específicas y horarios controlados.

Si la medida avanza, el verano mundialista en Nueva York podría vivirse con un ambiente mucho más parecido al de otras sedes internacionales, con fanzones llenas de camisetas de distintos países, familias y grupos de amigos latinos viendo los partidos juntos y celebrando en español e inglés. Y como siempre, lo más importante será disfrutar con responsabilidad y dentro de las reglas que finalmente se aprueben.

En Nueva York no se puede consumir alcohol en la vía pública (Foto: AP) / Tim Ireland

