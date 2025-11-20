Hace días, el juez federal, Jeffrey Cumming, ordenó a la Administración Trump la entrega de una lista con nombres de extranjeros que debían ser liberados tras ser detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de Chicago, debido a una violación del decreto de consentimiento Castañon-Nava. Esto fue suficiente para que distintas familias se pregunten si alguno de sus integrantes, que aún permanecen bajo custodia federal, también están calificados para recuperar su libertad bajo este mandato. ¿Cómo saberlo? En los siguientes párrafos te brindaré la explicación.

Qué detenidos califican bajo el acuerdo Castañon-Nava en Illinois

Te comento que el decreto de consentimiento Castañon-Nava se trata de un acuerdo judicial a causa de una demanda colectiva contra ICE en Illinois. Su propósito es restringir la capacidad de los uniformados de esta agencia federal para realizar arrestos y paradas de vehículos sin una orden judicial o causa probable en casos migratorios.

En una conversación con Noticas Telemundo, la experta en temas de inmigración, Michelle Teresa García, recomendó a los familiares que es necesario reportar la detención, de manera inmediata, a la línea de apoyo de ICIRR.

La abogada Michelle García explicó que sí es posible que personas recién detenidas se puedan amparar de este acuerdo. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

“ICIRR nos puede dar la información y si este tipo de arresto fue ilegal, según este acuerdo (Castañon-Nava). Podemos pedir que su miembro de familia puede salir de la detención”, dijo.

Es importante mencionar que, el pasado 12 de noviembre, el juez ordenó la liberación de más de 600 personas detenidas bajo ese acuerdo. Por lo tanto, muchas familias tienen la duda de que si algún integrante suyo detenido después de esa fecha podría obtener este beneficio.

Para la letrada, esos casos se pueden revisar, debido a que este acuerdo con el gobierno está vigente hasta febrero del 2026. “Si hubo un arresto este fin de semana o el pasado, llamen a ICIRR. Otras personas pueden salir si la detención fue ilegal”, añadió.

En estos últimos meses, se han ejecutado miles de arrestos de inmigrantes "indocumentados" en EE.UU. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué ocurrirá con las liberaciones ordenadas

Los defensores de migrantes estiman que estas liberaciones podrían ocurrir antes del viernes 21 de noviembre; no obstante, existe la preocupación de que algunos beneficiados hayan sido deportados u optaron por la salida voluntaria.