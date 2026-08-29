Si tienes una licencia de conducir de California y ya agregaste tu mDL al celular, puedes mostrar una versión digital oficial de tu documento desde el teléfono. Puede servir para identificarte en algunos controles de seguridad de la TSA y en negocios o lugares que acepten esta opción. Pero antes de salir sin la tarjeta, hay una pregunta clave: ¿la licencia electrónica sustituye por completo a tu documento físico? Aquí te contamos qué recomienda el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV).

La licencia de conducir en el celular no basta: qué pasa con el mDL de California (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿EL mDL REEMPLAZA POR COMPLETO LA LICENCIA DE CONDUCIR FÍSICA?

No. El permiso de conducir móvil o electrónico (mDL) de California no reemplaza la licencia de conducir ni la tarjeta de identificación física, solamente funciona como complemento digital. Por lo tanto, debes seguir llevando contigo la tarjeta física, especialmente cuando manejas, precisa el DMV.

Como lo mencionamos líneas arriba, el mDL puede servir para verificar tu identidad o edad solo en lugares que lo acepten, como algunos negocios participantes y determinados controles de seguridad de la TSA en aeropuertos; es decir, la aceptación sigue siendo limitada y cambia según el lugar.

¿Por qué debes llevar la tarjeta física?

Debes llevar siempre contigo tu licencia de conducir física porque no todas las autoridades policiales, agencias gubernamentales estatales y comercios aceptan el mDL durante un operativo.

Por ejemplo, si te detienen mientras conduces o necesitas identificarte ante una institución que no participa, tendrás que presentar tu licencia o identificación física emitida por el DMV, caso contrario tendrás problemas.

Resumimos todo de la siguiente manera para que quede todo claro:

mDL: es la identificación digital voluntaria que se guarda en el teléfono o una billetera digital.

es la identificación digital voluntaria que se guarda en el teléfono o una billetera digital. Tarjeta física: es el documento oficial que debes conservar y portar.

es el documento oficial que debes conservar y portar. Uso del mDL: limitado a entidades, comercios y puntos de control que expresamente lo acepten.

limitado a entidades, comercios y puntos de control que expresamente lo acepten. Uso de la licencia física: obligatorio. El programa de California continúa ampliándose, pero por ahora el DMV mantiene la indicación de llevar siempre la identificación física.

Antes de salir solo con el celular, revisa si el lugar al que vas acepta la licencia móvil; de lo contrario, podrías necesitar la tarjeta física (Foto: DMV)

¿QUÉ ES LA BILLETERA DEL DMV DE CALIFORNIA?

“La aplicación CA DMV Wallet es una aplicación en tu dispositivo electrónico que contiene tu licencia de conducir modular (mDL), tokens TruAge, credenciales digitales para iniciar sesión en el DMV en línea, información de propiedad, identificación del distintivo de estacionamiento para personas con discapacidad y, en el futuro, tu registro vehicular, seguro, identificación de licencia ocupacional y otras credenciales digitales del DM”, se lee en el sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados de California.

¿Dónde encuentro mi mDL en la aplicación Wallet del DMV de California?

Solamente abre la aplicación CA DMV Wallet; en la pestaña “Inicio”, haz clic en el botón que dice “Compartir mi mDL”.

¿Dónde se almacena mi mDL?

Tu mDL se almacena en la aplicación CA DMV Wallet (disponible en la App Store de Apple o en Google Play).