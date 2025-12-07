Para muchos conductores en Estados Unidos, la idea de poseer una identificación de respaldo parece ser una medida lógica. Sin embargo, en el estado de California, las normativas de tránsito son estrictas respecto a la duplicidad de los documentos oficiales.

Así, si te has preguntado si es posible mantener dos licencias de conducir de forma simultánea, esta es la nota que debes revisar.

¿ES LEGAL TENER DOS LICENCIAS DE CONDUCIR AL MISMO TIEMPO EN CALIFORNIA?

La respuesta corta es NO. Tal como precisa el portal Redding, la ley estatal prohíbe que un automovilista tenga más de una licencia de conducir válida, ya sea emitida por el mismo estado o por una jurisdicción diferente.

La base legal de esta prohibición se encuentra en la Sección 12511 del Código de Vehículos de California (CVC) y su objetivo es mantener un registro unificado del historial de manejo.

Y es que permitir múltiples licencias dificultaría a las autoridades el rastreo efectivo de infracciones de tránsito, puntos de penalización y suspensiones, lo que podría derivar en fraudes o en la evasión de responsabilidades legales al volante.

¿QUÉ PASA SI ME MUDO DESDE OTRO ESTADO?

Esta es una duda frecuente entre los nuevos residentes. Pues bien: si te has trasladado a California desde otra región de Estados Unidos, tienes la obligación de solicitar una licencia local. Sin embargo, el proceso implica renunciar a tu documento anterior.

Es decir, al obtener el nuevo permiso del “Estado Dorado”, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) invalidará la licencia emitida en tu lugar de origen.

De esta manera, no se permite conservar la antigua como una forma de identificación secundaria para conducir: el sistema está diseñado para que solo exista un documento activo que te autorice a operar un vehículo motorizado.

LA DIFERENCIA CON LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

Es importante no confundir la licencia de conducir con una tarjeta de identificación estatal (ID Card).

¿La razón? Pues, aunque la ley prohíbe tener dos licencias para manejar, sí es posible poseer una licencia de conducir válida y, por separado, una tarjeta de identificación de California... siempre que se cumplan los requisitos del DMV.

Sea como sea, para fines de tránsito y operación de vehículos, la regla de un solo documento parece permanecer inamovible bajo la legislación actual, con el fin de garantizar la seguridad vial y la transparencia administrativa.

En California, el límite de velocidad máximo en autopistas es de 70 millas por hora (Foto: Giorgio Viera / AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!