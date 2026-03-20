Con la entrada en vigor de una legislación más estricta para obtener la licencia de conducir en Illinois, muchos aspirantes temen no superar el proceso y se plantean recurrir a prácticas desleales para aprobar. Cuidado: recurrir a atajos puede traer graves consecuencias legales, desde una multa considerable hasta enfrentar días en prisión y manchar el historial de manejo antes incluso de recibir el documento. Las autoridades están reforzando los controles y sancionan con firmeza cualquier intento de engaño durante el examen, por mínimo que parezca. Por tal motivo, te mencionamos cuáles son las conductas prohibidas que podrían salir muy caras a más de uno.

Conoce las 3 “trampas” en el examen de manejo en Illinois que ahora son delito y se castigan con cárcel (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿CUÁLES SON LAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS EN EL EXAMEN QUE PODRÍAN SALIR MUY CARAS?

En Illinois, la nueva ley castiga específicamente las “trampas” en el examen de manejo. Las sanciones y otras normas forman parte de la ley HB 2983 del estado, que comenzó a regir el pasado 1 de enero. Las principales conductas prohibidas son:

1. Presentarte a rendir el examen en nombre de otra persona

Si una persona acude al centro de licencias usando los datos y la identidad de otra, ya sea con su nombre, su cita o incluso presentando sus documentos, está cometiendo un delito.

Ya que “suplir” al verdadero aspirante para que este obtenga la licencia sin hacer el examen, se considera un fraude directo contra la autoridad, ya que el Estado termina emitiendo un permiso de manejo a alguien que nunca fue evaluado.

2. ​Enviar a alguien más para que haga la prueba por ti

Si el propio aspirante coordina con otra persona para que se presente a dar el examen en su lugar, ya sea pagando o pidiendo el “favor”, también está prohibido. Este escenario puede ocurrir tanto en la prueba escrita como en la práctica, e incluye situaciones en las que el reemplazo se hace pasar por el titular usando sus datos.

Aunque parezca un arreglo privado entre dos personas, legalmente es un intento de engañar al Departamento de Vehículos Motorizados y también se considera una forma de suplantación de identidad.

3. Usar dispositivos electrónicos para que te dicten las respuestas durante el examen

Aquí entran el celular, audífonos inalámbricos, micrófonos ocultos o cualquier aparato que permita comunicarse con alguien fuera del salón. La dinámica suele ser que el aspirante se sienta frente al examen mientras otra persona, a distancia, le va diciendo las respuestas en tiempo real.

Aunque el dispositivo sea pequeño o “discreto”, las autoridades lo consideran un sistema de copia y un intento deliberado de manipular el resultado del examen, por lo que se sanciona igual que cualquier otra forma de fraude.

Presentarte por otra persona, enviar a alguien en tu lugar o usar el celular para copiar ya no son simples trampas (Foto referencial: Freepik)

LAS SANCIONES POR HACER TRAMPA EN EL EXAMEN PARA LA LICENCIA DE CONDUCIR EN ILLINOIS

Estas conductas se consideran fraude y se tipifican como delito menor de Clase A, con multa mínima de 500 dólares, posible imposición de 50 horas de servicio comunitario y hasta 7 días de cárcel en primera infracción, según decida el juez.

Si reincides, el delito pasa a ser grave de Clase 4, con penas de 1 a 3 años de prisión y multas que pueden llegar hasta US$25,000.

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