Aunque seas indocumentado, puedes obtener una licencia de conducir en California, esto gracias a la ley AB 60, que está vigente desde 2015, que tiene como objetivo aumentar la seguridad vial y la integración social, permitiendo que cualquier residente —sin importar su estatus migratorio— pueda aprender las reglas de tránsito, asegurar un vehículo y circular de manera legal en el estado. Si estás interesado en obtener en conseguir una, te doy los requisitos y pasos que debes seguir.

Es preciso señalar que la licencia AB 60 es válida solo dentro de California, además no constituye prueba de estatus migratorio o identificación federal.

Tener una licencia de conducir no es un problema en California, así estés indocumentado (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER TU LICENCIA DE CONDUCIR EN CALIFORNIA?

Las licencias de conducir AB 60 son para personas que no pueden proporcionar prueba de presencia legal en los Estados Unidos, pero que cumplen con los requisitos del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés).

Prueba de identidad

Debes tener al menos uno de los siguientes documentos en tu poder:

Licencia de conducir de California (emitida en octubre de 2000 o posterior).

Tarjeta de identificación de California (emitida en octubre de 2000 o posterior).

Credencial para votar del Instituto Federal Electoral (IFE) – versión 2013 para mexicanos.

Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) – versión 2014 para mexicanos.

Pasaporte mexicano (emitido en 2008 o posterior e incluye foto y firma digital).

Matrícula Consular mexicana (versiones 2014 o 2022).

Pasaporte extranjero válido, aprobado por el DMV con un número de seguro social (SSN) verificable electrónicamente con la Administración del Seguro Social.

Si en caso no tienen ninguno de los certificados anteriormente mencionados, puedes presentar una identificación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Corea, Nicaragua, Paraguay o Perú.

Residencia

Seleccione todos los documentos que tenga en su poder. Los documentos de residencia marcados con un asterisco (*) no necesitan mostrar la dirección de California.

Contratos de alquiler o arrendamiento con las firmas del propietario y del inquilino.

Escrituras o títulos de propiedad inmobiliaria residencial.

Facturas de hipoteca.

Facturas de servicios públicos del hogar, incluidas las de teléfono celular.

Documentos escolares.

Documentos médicos.

Documentos de empleo.

Documentos religiosos.

Documentos de seguro, incluidos los de salud, dental, visión, vida, hogar, alquiler y vehículo.

Declaraciones de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) o de la Junta de Impuestos de Franquicia de California.

Certificados de títulos o registros de vehículos o embarcaciones de California.

Licencias de conducir o tarjetas de identificación de California.

Confirmaciones de cambio de domicilio del Servicio Postal de los Estados Unidos (Formulario CNL 107).

Documentos emitidos por un gobierno dentro de los Estados Unidos o por el gobierno de los EE.UU.

Una factura o estado de cuenta de impuestos sobre la propiedad.

Registros de una institución financiera.

Documentos judiciales que indiquen que el solicitante reside en California *

Una carta (en papel membretado) de un refugio para personas sin hogar, un refugio para mujeres maltratadas, una entidad sin fines de lucro, una organización religiosa, un empleador o un gobierno dentro de los Estados Unidos que certifique que el solicitante reside en California *

Un padre, tutor legal o hijo puede usar un certificado de nacimiento y un cónyuge o pareja de hecho puede usar una licencia de matrimonio o un certificado de registro de pareja de hecho para rastrear su relación con la persona a quien se ha dirigido uno de los documentos de residencia mencionados anteriormente *

IMPORTANTE: Si tiene entre 15 y 17 años y medio, debes completar un curso de educación vial. Clic aquí para saber más.

Con unos simples pasos puedes obtener tu licencia de conducir en California (Foto: Freepik)

¿CÓMO TRAMITO MI LICENCIA DE CONDUCIR PARA INDOCUMENTADOS EN CALIFORNIA?

