Perder la licencia de conducir en Estados Unidos no es un simple descuido que puedas dejar pasar. Se trata de un documento oficial que acredita tu permiso legal para manejar, por lo que su extravío puede traerte más de un dolor de cabeza si no actúas a tiempo. En 2026, con controles más estrictos y mayores exigencias de identificación, es fundamental reaccionar rápido y seguir los pasos correctos para evitar multas, problemas legales o incluso riesgos de fraude con tu identidad.

Según el portal oficial del gobierno de EE.UU., el primer paso que debes dar es denunciar la pérdida o el posible robo ante la policía, especialmente si sospechas que alguien más podría usar tu documento. Este reporte funciona como un respaldo legal en caso de que tu licencia sea utilizada de manera indebida, protegiéndote ante posibles fraudes o suplantación de identidad.

Solicitar el duplicado de tu licencia de conducir es clave para evitar problemas legales. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Qué hacer si perdiste la licencia de conducir

Una vez realizada la denuncia, el siguiente paso es contactar al Department of Motor Vehicles (DMV) del estado donde resides. Cada estado tiene sus propias reglas, pero en general existen tres formas de solicitar un duplicado:

En línea: Es la opción más rápida y práctica. Solo debes ingresar al sitio web oficial del DMV, completar el formulario y pagar la tarifa correspondiente.

Es la opción más rápida y práctica. Solo debes ingresar al sitio web oficial del DMV, completar el formulario y pagar la tarifa correspondiente. Por correo: Disponible en algunos estados, aunque suele ser más lento.

Disponible en algunos estados, aunque suele ser más lento. En persona: Necesario si debes actualizar tu foto, cambiar datos o si tu licencia no cumple con los requisitos del sistema REAL ID.

Para completar el trámite, te pedirán información básica como tu número de licencia, fecha de nacimiento y, en muchos casos, los últimos dígitos de tu Seguro Social.

Costos y tiempo de entrega

El costo del duplicado varía según el estado, pero generalmente oscila entre 15 y 30 dólares. Una vez solicitado, la nueva licencia suele llegar por correo en un plazo de entre 5 y 10 días hábiles.

Mientras esperas, algunos estados emiten un comprobante temporal que puede servirte como identificación. Sin embargo, este documento no siempre reemplaza completamente la licencia física.

¿Se puede conducir sin la licencia física?

Aquí es donde muchos cometen un error. Aunque tu licencia siga siendo válida en el sistema, conducir sin portar el documento físico puede generarte multas o incluso una citación judicial. Por eso, lo más recomendable es evitar manejar hasta tener el reemplazo en tus manos o, al menos, llevar contigo el comprobante oficial emitido por el DMV.

Nunca conduzcas sin tu licencia de conducir, aunque esté vigente en el sistema. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Casos especiales: extranjeros y REAL ID

Si eres extranjero, es posible que el proceso incluya requisitos adicionales, como presentar documentos que acrediten tu estatus migratorio legal en el país.

Además, si tu licencia no era del tipo REAL ID, probablemente tendrás que acudir en persona para cumplir con los estándares federales actuales, lo que podría alargar un poco el proceso.

En resumen, perder tu licencia en EE.UU. no es el fin del mundo, pero sí una situación que exige rapidez y orden. Actuar de inmediato puede marcar la diferencia entre una simple gestión administrativa y un problema legal innecesario.

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