En los últimos meses varios trámites cotidianos en California han comenzado a migrar al entorno digital, y la licencia de conducir no es la excepción. El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) anunció el lanzamiento oficial de su Licencia de Conducir Móvil (mDL) desde el 2023, un cambio que marca un paso importante en la modernización de la identificación dentro del estado.

Este programa piloto busca que los conductores puedan verificar su identidad directamente desde su teléfono, algo que suena práctico y alineado con lo que ya sucede en otros servicios digitales. Sin embargo, el propio DMV ha sido claro en un punto: aun si alguien se inscribe, la licencia física seguirá siendo necesaria, al menos durante esta etapa inicial.

¿QUÉ ES LA LICENCIA DIGITAL MDL?

La mDL es una versión digital y encriptada de la licencia de conducir tradicional. Según el DMV, este formato ofrece una experiencia más rápida, privada y segura, ya que permite mostrar únicamente los datos necesarios en cada situación. La idea es simplificar procesos sin comprometer la protección de la información personal.

Aunque suena a una transición lógica, el uso todavía es limitado, lo que explica por qué la tarjeta física debe seguir acompañando a los conductores.

Las licencias de conducir en California ahora podrán ser mostradas en los teléfonos inteligentes de los ciudadanos (Foto: DMV)

¿DÓNDE SE ACEPTA LA NUEVA MDL?

A partir del 4 de diciembre de 2025, la única agencia que acepta oficialmente la licencia digital es la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Esto significa que la mDL, por ejemplo, puede presentarse en los puntos de control de más de 250 aeropuertos en Estados Unidos.

Aun así, la TSA recomienda llevar la licencia física. Por ahora, empresas privadas, cuerpos policiales y agencias estatales de California no han adoptado el documento digital, algo que podría cambiar con el tiempo.

La licencia de conducir en California aún debe ser llevada de manera física, pues la virtual aún no es aceptada por muchos lugares (Foto: DMV)

¿QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA PILOTO?

El programa es completamente voluntario y gratuito. Cualquier persona con una licencia de conducir de California vigente puede registrarse, siempre que todavía haya cupo dentro del límite de 4.2 millones de participantes.

Hasta la fecha, el DMV reporta más de 3.2 millones de inscripciones. La ciudad con más participantes es Sacramento, mientras que el Condado de Los Ángeles concentra la cifra más alta a nivel estatal, con más de 780,000 conductores inscritos.

REQUISITOS TÉCNICOS PARA USAR LA MDL

Para obtener la licencia digital se necesitan dos elementos básicos:

La licencia física de California en buen estado.

Un teléfono inteligente compatible.

Requisitos específicos:

iPhone XS o posterior, con iOS 17.5 o superior.

Apple Watch Series 4 o posterior, con WatchOS 10 o superior.

Android 9 o superior, con función NFC habilitada.

DESCARGA DE LA APLICACIÓN CA DMV WALLET

El proceso inicia descargando la app oficial CA DMV Wallet, disponible tanto en Apple App Store como en Google Play. Después, solo se debe iniciar sesión con la cuenta MyDMV o crear una en caso de no tenerla. La plataforma puede solicitar el número de licencia o el número de Seguro Social para completar la verificación.

¿CÓMO ACTIVAR LA LICENCIA DIGITAL PASO A PASO?

El DMV estableció un proceso guiado bastante sencillo:

Abrir la aplicación CA DMV Wallet. Iniciar sesión en la cuenta MyDMV. Escanear la licencia física con la cámara del dispositivo. Elegir si se quiere digitalizar la licencia de conducir o la identificación estatal.

Al finalizar, la mDL queda habilitada dentro del programa piloto.

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA

Un detalle que conviene tener presente es que la mDL requiere una actualización cada 30 días para mantener la información vigente. La aplicación mostrará una notificación y solo se debe seleccionar la opción “Actualizar licencia de conducir” y seguir las instrucciones.

