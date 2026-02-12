Estados Unidos ha dado un paso gigante en la digitalización de documentos personales : las licencias de conducir están disponibles en Apple Wallet, un aplicativo de iPhone que funciona como una billetera digital segura. Esto demuestra que dicha credencial en su versión física quedará relegada, ya que ahora se podrá mostrar desde el popular móvil de Apple. Eso sí, no todos los estados del país cuentan con esta facilidad; solo algunos poseen la habilitación. En esta nota, te revelaré en qué regiones se encuentra disponible esta modalidad moderna.

La licencia de conducir no sería el único documento digital que se puede añadir al Apple Wallet, también el usuario estadounidense que posea un iPhone puede agregar su pasaporte o cualquier credencial de identidad en dicho aplicativo.

Su funcionalidad será completamente sencilla, ya que solo requiere de validación biométrica y la aceptación del titular antes de que se comparta su información personal. El documento digital se puede enseñar en los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) o establecimientos comerciales.

Esta innovadora modalidad será bien recibida por los jóvenes estadounidenses, ya que están más familiarizados con la digitalización; sin embargo, representaría una gran oportunidad para el sector adulto que preferirá mostrar dicho documento en físico.

Una licencia de conducir de Illinois en el aplicativo Apple Wallet de iPhone. (Crédito: WGN News / YouTube)

Los estados de EE.UU. que está habilitado el uso de licencia digital en Apple Wallet

Según información de Apple, estos son los estados del país que permitirán a sus habitantes añadir su licencia de conducir o tarjeta de identificación en el mencionado aplicativo de iPhone:

Arizona

California

Colorado

Georgia

Hawái

Illinois

Iowa

Maryland

Montana

Nuevo México

Dakota del Norte

Ohio

Virginia Occidental

Esta modalidad permite al usuario tener sus documentos personales desde su móvil. (Crédito: Colorado Department of Revenue / YouTube)

Cómo agregar la licencia de conducir al Apple Wallet de iPhone

Como primer paso, debes ingresar al aplicativo ‘Wallet’ de tu iPhone. Acto seguido, tocas el símbolo ‘+’; tendrás que seleccionar el estado donde resides. Cumplido ello, escaneas tu licencia de conducir por el frente y el reverso. Finalmente, tendrás que realizar ciertas comprobaciones adicionales de identidad y listo.

Un punto a tener en cuenta es que el proceso de digitalización de credencias estatales requiere que la información sea enviada y revisada por el estado emisor antes de su uso. Después del visto bueno oficial, la identificación queda operativo dentro de la billetera digital de Apple.

