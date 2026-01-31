Durante años, en Florida, miles de familias latinas han ido levantando su vida paso a paso: llegando con una maleta y un par de sueños, consiguiendo el primer trabajo en construcción, limpieza, restaurantes o entregas, buscando escuela para los hijos, mudándose de cuarto en cuarto hasta poder alquilar un apartamento, y pasando horas en el tráfico de la I-95, la Turnpike o la 836 porque, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, casi todo se hace en carro. En ciudades como Miami, Hialeah, Orlando, Kissimmee o Tampa, el auto no es un lujo: es parte de la rutina diaria. Sin él, no se llega al trabajo temprano, no se cumple con los turnos de noche, no se llevan los niños a l colegio ni se hace el “mandado” del sábado. Por eso, obtener la licencia de conducir siempre fue un paso clave para la comunidad hispana, aun cuando el inglés se hacía cuesta arriba; el proceso era exigente, sí, pero existía la posibilidad de rendir el examen en español o con algún tipo de apoyo. Esa puerta, que por años facilitó la estabilidad de miles de migrantes en el llamado “Estado del Sol”, está a punto de cerrarse de manera drástica.

A partir del 6 de febrero de 2026, una nueva decisión del estado de Florida cambiará completamente el proceso para obtener licencias de conducir y afectará directamente a quienes no dominan el inglés. La medida preocupa a líderes comunitarios, abogados y organizaciones que trabajan con migrantes, quienes temen que esta nueva exigencia incremente la vulnerabilidad laboral y social de los hispanos en el sur del país.

EXÁMENES DE CONDUCIR SOLO EN INGLÉS: ¿QUÉ CAMBIA DESDE EL 6 DE FEBRERO?

Desde el 6 de febrero, todos los exámenes para obtener una licencia de conducir en Florida deberán rendirse exclusivamente en inglés. Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) en un comunicado oficial publicado en su portal.

La norma se aplicará a todas las categorías de licencias —sin excepciones— e incluirá tanto las pruebas teóricas como las prácticas y orales. Desde esa fecha, desaparecerán las versiones en español y tampoco se permitirán traductores o intérpretes.

El FLHSMV informó que el sistema tecnológico fue actualizado en todo el estado “para eliminar cualquier opción que no sea el inglés”.

El estado de Florida confirmó que, desde el 6 de febrero, el examen para la licencia de conducir será solo en inglés (Foto: FLHSMV)

UN GOLPE DIRECTO A LA COMUNIDAD LATINA EN FLORIDA

El impacto sobre la comunidad hispana será inmediato. Con más de 6 millones de latinos viviendo en Florida, el cambio afectará a trabajadores de todos los sectores: transporte, hotelería, construcción y limpieza, entre otros.

Hasta ahora, los exámenes estaban disponibles en varios idiomas, lo que permitía cumplir el trámite a quienes tenían un dominio básico del inglés. Incluso, para conductores comerciales (CLP y CDL), existía la opción de examen bilingüe. Todo eso desaparecerá desde febrero.

SIN TRADUCCIONES NI OPCIONES ALTERNATIVAS

El comunicado del FLHSMV, firmado por su director ejecutivo, Dave Kerner, fue claro:

Todas las pruebas se realizarán únicamente en inglés.

No se permitirán servicios de traducción.

Se eliminarán los exámenes impresos en otros idiomas.

No habrá excepciones, ni siquiera en condados con alta población latina como Miami-Dade, Broward o Palm Beach. Todas las oficinas deberán aplicar la medida de inmediato.

¿CUÁNTO CUESTA Y QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LA LICENCIA?

Más allá del idioma, las reglas y tarifas del trámite no cambian.

Licencia Clase E (regular): US$48.

Solo pueden solicitarla residentes legales, en cumplimiento con la Ley Real ID.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA MIGRANTES RESIDENTES LEGALES

Para tramitar una licencia válida en Florida, el FLHSMV exige presentar tres tipos de comprobantes. Estos son los documentos aceptados en cada categoría:

1. Prueba de identidad (presentar uno):

Tarjeta de residente permanente (Green Card / formulario I‑551)

Sello I‑551 en pasaporte o formulario I‑94

Resolución judicial de asilo acompañada de pasaporte

Aviso I‑797 con número A y confirmación de asilo

Documentos del USCIS que acrediten estatus de refugiado

2. Prueba de Seguro Social (presentar uno):

Tarjeta del Seguro Social

Formulario W‑2 o talón de pago

Formularios SSA‑1099 o 1099

3. Prueba de dirección en Florida (emitida en los últimos 60 días):

Contrato de alquiler, escritura o hipoteca

Factura reciente de servicios públicos

Registro o título de vehículo en Florida

Estado de cuenta bancaria o correspondencia oficial

Documentos laborales o cartas emitidas por refugios autorizados

POLÉMICA Y REACCIONES: ¿SEGURIDAD O EXCLUSIÓN?

El cambio ha generado una fuerte polémica. Las autoridades estatales argumentan que la medida busca “garantizar la seguridad vial” y asegurar que todos los conductores comprendan las señales y leyes de tránsito.Sin embargo, líderes hispanos sostienen que se trata de una política de exclusión encubierta, que castiga a quienes están en proceso de integración lingüística y cultural.

El recaudador del condado Miami‑Dade, Dariel Fernández, confirmó que las oficinas locales “no tienen margen para modificar nada”, ya que la orden proviene directamente del gobierno estatal.

Los inmigrantes ahora deberán que hacer sus evaluaciones en inglés para conseguir una licencia de conducir en Florida (Foto: Freepik)

UN CONTEXTO NACIONAL MÁS AMPLIO

Este cambio no ocurre de manera aislada. En agosto de 2025, un accidente fatal en la Florida Turnpike, protagonizado por un conductor extranjero, reavivó el debate sobre la competencia lingüística al volante.

Poco después, el Secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, advirtió que estados como California, Washington y Nuevo México podrían perder fondos federales si no reforzaban los requisitos idiomáticos para licencias comerciales. Florida, con esta medida, se convierte así en el primer estado en aplicar la norma de forma total.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!