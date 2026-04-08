Desde 2027, las licencias de conducir en Florida cambiarán de cara y levarán marcado el estatus migratorio del conductor, algo que preocupa especialmente a la comunidad latina, ¿por qué? este proceso está dentro de un paquete legislativo conocido como Florida SAVE Act y responde a la ley HB 991 firmada por Ron DeSanti el pasado 1 de abril y que autoriza al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) a emitir las nuevas siguiendo esta pauta. De esta forma, el documento indispensable para manejar dentro del estado, identificarse y realizar trámites cotidianos mostrará si el titular es ciudadano estadounidense. Mientras se espera que entre en vigor plenamente el 1 de enero de 2027, han surgido muchas dudas entre los inmigrantes y entre quienes acaban de renovarla. Aquí te explico cómo se manejará esta modificación de forma gradual y lo que debes saber.

Qué establece la ley HB 991

La ley HB 991 autoriza al Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida a emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación con un nuevo formato. En esas nuevas versiones se podrá indicar de forma clara si la persona es ciudadana de Estados Unidos, un dato que antes no estaba visible de esa manera.

Esto no significa que los inmigrantes perderán su licencia, pero sí que se notará una diferencia para quienes tienen distintos estatus migratorios, incluidos residentes permanentes, titulares de permisos de trabajo o personas con otros documentos válidos para acceder a una licencia en el estado.

Según el análisis legislativo del proyecto presentado por la representante Jenna Persons-Mulicka, el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Dhsmv, por sus siglas en inglés) emitirá sin costo una identificación de reemplazo si el titular actualiza su estatus legal al convertirse en ciudadano de EE.UU.

Esta disposición asegura que la base de datos estatal esté sincronizada con el registro de votantes. “Salvaguardar el proceso electoral para mejorar la supervisión y prevenir la influencia ilícita ha sido una prioridad absoluta para mi administración desde mis primeros días en el cargo (...) Esta legislación fortalece la seguridad, la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral de Florida”, dijo DeSantis en su perfil de X tras realizar la firma en The Villages.

Este es un documento que usan millones de personas para identificarse, conducir y realizar trámites cotidianos en Florida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos

Qué hacer si acabas de renovar tu licencia de conducir en Florida, ¿tienes que preocuparte?

El nuevo formato en Florida empezará a aplicarse de forma plena a partir del 1 de enero de 2027, fecha desde la cual toda licencia emitida por primera vez, renovada o reemplazada deberá incluir un indicador visible del estatus legal del titular. Es aquí donde entra la duda en quienes acaban de renovarla y para esa fecha aún estará vigente. Si es tu caso, ¿tienes que preocuparte? Aquí te lo explico.

Lo que se sabe es que el cambio no será retroactivo: si ya tienes tu licencia y está vigente, seguirás usándola tal como está hasta la fecha de vencimiento que aparece en el plástico.

Medios que recopilan la información oficial del FLHSMV explican que, incluso si renovaste recientemente por varios años, no estás obligado a cambiarla en 2027; tu documento seguirá siendo válido hasta que expire, aunque no tenga la nueva marca de estatus migratorio que se exigirá en Florida.

Solo cuando te toque renovar, sacar una licencia por primera vez o pedir un duplicado después de 2027, recibirás el nuevo modelo con la indicación de si eres ciudadano o no.

Esta credencial también cumple la función de un documento de identidad en dicho estado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini) | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos

Lo que deben saber los inmigrantes sobre la ley HB 991

Con la firma de la HB 991, Florida avanza hacia un sistema de licencias con más información visible sobre el estatus de ciudadanía.

Por ahora, la ley no significa que los inmigrantes estén automáticamente impedidos de tener licencia en Florida.

Cambia el contenido visible del documento y eso puede tener consecuencias prácticas.

Los inmigrantes deben revisar si cumplen con los requisitos estatales vigentes para renovar o solicitar una licencia, mantener en orden sus documentos migratorios y confirmar que toda la información entregada al DMV sea correcta y actualizada.

Conviene informarse bien antes de renovar, porque el nuevo formato podría aparecer al momento de la reimpresión o emisión de una licencia nueva.

Si vas a renovar tu licencia o sacar una por primera vez, lo mejor es consultar fuentes oficiales y, si tienes dudas sobre tu situación migratoria, buscar asesoría legal confiable.

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