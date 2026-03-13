Si eres uno de los más de 40 millones de beneficiarios en Estados Unidos que reciben ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), hay una noticia que podría preocuparte: si tus ingresos superan el límite establecido por la normativa, dejarías de recibir el pago destinado a este apoyo. Sí, aunque ganar más dinero representa una alegría y un alivio para muchas personas, especialmente en un contexto de altos costos de vida y encarecimiento de la canasta básica, si el monto excede el tope de ingresos permitido, podrías perder por completo el beneficio o ver una reducción considerable en el monto que recibes cada mes. A continuación, descubre en qué casos te pueden quitar los cupones de alimentos.

Los topes de ingresos de SNAP buscan que la ayuda llegue a quienes más la necesitan, pero un ligero aumento podría sacar a algunas familias del programa (Foto referencial: IA de Freepik)

¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE INGRESOS PARA SNAP?

Para recibir los beneficios de SNAP, debes solicitarlos en el estado donde resides actualmente y cumplir con ciertos requisitos, incluidos los límites de ingresos brutos y netos que se actualizan anualmente.

Vale mencionar que ingresos brutos se refiere a los ingresos totales de un hogar, sin incluir exclusiones, antes de realizar cualquier deducción. Mientras que ingreso neto significa ingreso bruto menos las deducciones permitidas.

A continuación, los límites de ingresos para acceder a SNAP. Esta información aplica a los hogares de los 48 estados contiguos, el Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos que soliciten los beneficios del programa entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, publica el sitio web del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

Tamaño del hogar Ingresos brutos mensuales

(130% del umbral de pobreza) Ingresos netos mensuales

(100% del umbral de pobreza) 1 US$1,696 US$1,305 2 US$2,292 US$1,763 3 US$2,888 US$2,221 4 US$3,483 US$2,680 5 US$4,079 US$3,138 6 US$4,675 US$3,596 7 US$5,271 US$4,055 8 US$5,867 US$4,513 Cada miembro adicional +US$596 +US$459

* Los límites de ingresos brutos y netos del programa SNAP son más altos en Alaska y Hawái.

“Los límites de ingresos están diseñados para asegurar que los beneficios lleguen a las familias que más los necesitan”, señala el Servicio de Alimentación y Nutrición del USDA en sus documentos sobre elegibilidad.

ENTONCES, ¿UN AUMENTO SALARIAL PROVOCA LA PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS SNAP?

Cuando a una persona le aumentan el salario no significa que inmediatamente perderá sus beneficios. En un inicio, el programa reducirá de manera gradual el monto que le depositan en su tarjeta EBT.

“SNAP reduce gradualmente la ayuda a medida que aumentan los ingresos del hogar. Mediante la aplicación de diferentes deducciones, entre ellas: gastos de vivienda, costos de cuidado infantil y gastos médicos para adultos mayores o personas con discapacidad”, precisa El Diario.

Pese a ello, hay casos que algunas familias siguen recibiendo SNAP luego de que su ingreso bruto supera ligeramente los límites iniciales; por lo tanto, cada caso se evalúa y se consideran múltiples factores económicos del hogar.

Cambios en tu salario, en las horas trabajadas o en los ingresos de tu familia pueden impactar lo que recibes cada mes en tu tarjeta EBT (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

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