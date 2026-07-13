Era uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos y una enfermedad repentina le quitó la vida a los 71 años. El 12 de julio se confirmó la muerte de Lindsey Graham, senador republicano de Carolina del Sur, con un mensaje compartido desde su oficina donde se indicaba que falleció el sábado 11. Fue conocido por su trabajo en política exterior y por ser un firme partidario de la guerra de Irak e instar tanto al actual presidente de EE.UU. como al gobierno de su predecesor Joe Biden a respaldar la lucha de Ucrania contra la invasión rusa. La muerte fue revelada en un comunicado donde se dijo que “la familia del senador Graham agradece las oraciones en estos momentos y pide que se respete su privacidad durante este período tan increíblemente difíci” y se produjo solo dos días después de su cumpleaños. Aquí más detalles de lo que causó su deceso.

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¿De qué murió Lindsey Graham?

Un portavoz de su oficina indicó a CNN que su muerte se dio “a causa de una enfermedad breve y repentina” poco después de regresar de una visita a Ucrania.

Según reportes, los servicios de emergencia fueron enviados a una dirección en Washington, donde vivía Graham, alrededor de las 8:30 p. m., tras recibir la llamada de una persona que sufría dolores en el pecho, según el audio de la transmisión en Broadcastify. El audio indica que alguien había llamado desde Baltimore y se dirigía a la casa. Luego de 25 minutos se informó que se estaba realizando la RCP, como se escucha en el audio.

Desde su oficina se compartió un informe preliminar del médico forense donde se detalla que murió tras sufrir un desgarro en la aorta. Desde AP detallan que la rotura en la pared interna de la aorta, denominada disección aórtica, estaba relacionada con el endurecimiento de las arterias de Graham. La causa oficial de la muerte se dará a conocer tras los análisis toxicológicos y microscópicos.

El senador de Estados Unidos Lindsey Graham era aliado del presidente Donald Trump. (Foto de Logan Cyrus / AFP). / LOGAN CYRUS

¿Quién era Lindsey Graham?

Elegido por primera vez para el Senado de EE.UU. en 2002 estaba buscando un quinto mandato en las elecciones de noviembre. Pasó de ser un crítico de Trump a convertirse en un fiel partidario y acabó siendo uno de los asesores más cercanos del presidente en el Capitolio.

Defendía fervientemente la intervención militar en Irán e Iraq y era una de las principales voces a favor del apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Israel y Ucrania.

Como presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Graham también desempeñó un papel fundamental durante el segundo mandato de Trump, cuando los republicanos impulsaron leyes importantes mediante votaciones partidistas, a pesar de mantener una estrecha mayoría de 53 a 47 en la cámara.

Según la ley de Carolina del Sur, el gobernador republicano Henry McMaster nombrará un sustituto temporal para Graham.

Desde CNN se reveló que su infancia estuvo marcada por la muerte de su madre y su padre, ocurridas con 15 meses de diferencia, cuando él cursaba la licenciatura; su padre falleció de un ataque al corazón y su madre, de cáncer. Graham ayudó a criar a su hermana Darline, quien en ese entonces tenía 13 años, y más tarde la adoptó. Nunca se casó ni tuvo hijos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur durante un mitin de campaña el 28 de febrero de 2020. (EFE/EPA/AL DRAGO).

¿Qué dijo Donald Trump sobre su muerte?

Donald Trump, quien hablaba frecuentemente con Graham, dijo que era “como un miembro de la familia. Es muy duro (...) Qué pérdida tan terrible (…) Era un gran político. Era un político nato. Hay muy pocos así. Era un político nato. Se llevaba bien con todo el mundo". En una conversación con el programa “Meet the Press” de NBC, comentó que Graham lo había llamado el sábado por la noche tras regresar de un viaje a Ucrania y que “sonaba un poco cansado, pero perfecto”. El presidente ordenó que las banderas de todo el país ondearan a media asta hasta el próximo sábado por la noche.

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