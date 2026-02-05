Moverse en Nueva York no es solo una cuestión de transporte: es una experiencia diaria que define el ritmo de la ciudad. Entre el bullicio de Manhattan y el dinamismo de Brooklyn, miles de hispanos —dominicanos, puertorriqueños, colombianos, ecuatorianos, mexicanos o de cualquier otro país— confían cada día en el metro para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o disfrutar del fin de semana en Prospect Park o Coney Island. En los últimos años, el metro se ha convertido en mucho más que un medio de transporte: es el hilo invisible que conecta barrios, historias y culturas dentro de una ciudad que nunca se detiene. Y para muchos, la línea G es un símbolo de ese movimiento constante que une comunidades sin necesidad de pasar por el corazón de Manhattan.

Por eso, la noticia reciente de que la Metropolitan Transportation Authority (MTA) anunció un recorte temporal en el recorrido del tren G, como lo señala Pix11, ha generado inquietud entre los usuarios habituales del sistema. Si bien la autoridad explicó que se trata de un cierre planificado para implementar mejoras tecnológicas en la línea, no deja de representar un reto para quienes dependen de este tren cada fin de semana. En especial en Brooklyn, donde esta ruta conecta zonas en crecimiento como Greenpoint, Fort Greene y Park Slope, el cambio promete alterar las rutinas cotidianas —aunque con la promesa de un servicio más moderno y eficiente a largo plazo—.

El Metro de Nueva York tendrá algunas modificaciones (Foto referencial: MTA)

¿POR QUÉ LA LÍNEA G TENDRÁ SERVICIO LIMITADO?

Desde la MTA explican que la línea G aún opera con un sistema de señalización de más de 90 años, algo difícil de concebir en una ciudad tan innovadora como Nueva York. La meta es reemplazarlo con un nuevo sistema de control basado en comunicaciones (CBTC), la misma tecnología que ya mejoró el servicio en las líneas L y 7. Esta modernización permitirá una circulación más fluida de los trenes y reducirá los retrasos que tanto frustran a los pasajeros.

Sin embargo, para poder llevar a cabo esta instalación, el servicio deberá interrumpirse parcialmente durante varios fines de semana de los próximos meses.

FECHAS Y HORARIOS DEL RECORTE

Aunque la autoridad del transporte aún no ha detallado los fines de semana específicos en que se aplicará el cierre, sí estableció el esquema general que servirá de referencia:

Desde las 9:30 p. m. del viernes

Hasta las 5:00 a. m. del lunes

La MTA recomienda a los pasajeros revisar con anticipación la app MYmta o el sitio oficial de la entidad antes de viajar, especialmente si planean usar la línea G durante los fines de semana para evitar contratiempos.

TRAMO AFECTADO DEL TREN G

Durante esos fines de semana, el tren G no circulará entre Bedford–Nostrand Avs y Church Av, ambas estaciones incluidas. Ese tramo quedará fuera de servicio temporalmente, afectando varias zonas de Brooklyn donde el tren suele ser la opción más práctica para miles de residentes.

Estaciones afectadas (sentido Bedford–Nostrand → Church Av):

Bedford–Nostrand Avs

Classon Av

Clinton–Washington Avs

Fulton St

Hoyt–Schermerhorn Sts

Bergen St

Carroll St

Smith–9 Sts

4 Av–9 St

7 Av

15 St–Prospect Park

Fort Hamilton Pkwy

Church Av

ALTERNATIVAS PARA LOS PASAJEROS

La MTA dispuso rutas de reemplazo para reducir el impacto del recorte:

Autobuses gratuitos B93: Operarán entre Bedford–Nostrand Avs y Hoyt–Schermerhorn Sts.

Tren F: Sugerido para desplazarse entre Bergen St y Church Av.

Estas opciones buscan mantener la conexión entre los vecindarios más transitados del recorrido de la G, incluyendo áreas como Carroll Gardens, Park Slope y Kensington.

LO QUE CONVIENE TENER EN CUENTA ANTES DE VIAJAR

Aunque los cierres temporales del metro siempre generan incomodidades, la MTA insiste en que estas obras forman parte de un proceso necesario para poder ofrecer un servicio más moderno, confiable y seguro. Planificar con tiempo y mantenerse informado puede ayudar a que la experiencia sea mucho más llevadera.

En una ciudad donde el metro es sinónimo de vida diaria y oportunidad, cada mejora cuenta. Para la comunidad latina de Nueva York —que representa una parte esencial del pulso urbano—, estar al tanto de estos cambios significa poder adaptarse mejor al constante movimiento de la Gran Manzana.

La línea G, con la finalidad de mejorar su servicio, realizará un recorte de su recorrido durante los fines de semana (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

