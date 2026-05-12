Miles de personas en Nueva York y Long Island están mirando con atención lo que podría pasar este sábado 16 de mayo con el Long Island Rail Road (LIRR), uno de los sistemas de trenes de cercanías más importantes y usados del noreste de Estados Unidos. Si las negociaciones entre la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y los sindicatos no avanzan a tiempo, el servicio podría detenerse por completo y alterar la rutina de más de 300,000 pasajeros diarios que dependen de este servicio para llegar a Manhattan, Queens, Brooklyn y distintas zonas de Long Island. Para muchos trabajadores hispanos que salen temprano desde barrios como Jamaica, Woodside, Jackson Heights o comunidades de Nassau y Suffolk, una suspensión así no solo significa más tiempo en la calle: también puede implicar llegar tarde al trabajo, reorganizar el cuidado de los niños o improvisar una segunda ruta en pleno horario pico, justo cuando el tránsito en la ciudad ya suele moverse al ritmo frenético de un día cualquiera en Nueva York.

La posibilidad de una huelga ya encendió las alarmas entre empleados, estudiantes y residentes que usan el LIRR como parte de su trayecto diario. Y aunque las conversaciones siguen abiertas, la MTA ya publicó oficialmente un plan de contingencia con rutas alternas, autobuses especiales y recomendaciones para reducir el impacto en la movilidad.

Miles de usuarios del LIRR se verían perjudicados si se confirma la huelga de trabajadores (Foto: AFP)

¿POR QUÉ PODRÍA IRSE A HUELGA EL LIRR?

El conflicto principal gira en torno al aumento salarial solicitado por los sindicatos que representan a más de 3,500 empleados del Long Island Rail Road. Los líderes sindicales piden un incremento del 5%, al argumentar que el costo de vida en Nueva York sigue subiendo y golpea con fuerza a las familias trabajadoras.

Sin embargo, la MTA mantiene su propuesta de un aumento del 3%. El presidente de la agencia, Janno Lieber, advirtió que aceptar una cifra mayor podría obligar a recortar servicio o incluso a subir tarifas del transporte público.

Por ahora, ambas partes continúan negociando, pero el margen se acorta y la fecha límite se acerca rápidamente.

¿QUÉ PASARÁ SI COMIENZA LA HUELGA?

La MTA fue clara: si el paro empieza el sábado 16 de mayo, el servicio del LIRR se suspenderá por completo. Eso significa que no habrá trenes entre Long Island y Nueva York.

Además, las autoridades alertaron sobre más tráfico, retrasos y saturación en otros medios de transporte. Por eso, recomendaron evitar viajes no esenciales y, en la medida de lo posible, trabajar desde casa.

La agencia también reconoció un punto clave: no existe una alternativa capaz de reemplazar por completo al Long Island Rail Road.

Son 300,000 usuarios diarios los que usan el LIRR de Nueva York (Foto: MTA)

RUTAS Y SERVICIOS ALTERNOS ANUNCIADOS POR LA MTA

Para reducir el impacto, la MTA implementará un sistema limitado de autobuses lanzadera durante los días laborales y en horarios pico.

Horarios de los autobuses especiales

Dirección Horario Hacia Manhattan 4:30 a.m. a 10:00 a.m. Hacia Long Island 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Los autobuses pasarán aproximadamente cada 10 minutos desde varias estaciones principales de Long Island hacia puntos de conexión en Queens.

Estaciones del LIRR con servicio de shuttle

Punto de salida Destin Bay Shore Howard Beach-JFK Airport Hempstead Lake State Park Hicksville Howard Beach-JFK Airport Huntington Jamaica-179 Street Mineola Howard Beach-JFK Airport Ronkonkoma Jamaica-179 Street

Una vez en Queens, los pasajeros deberán continuar el trayecto usando el subway de Nueva York.

OPCIONES ADICIONALES PARA LOS VIAJEROS

Además de los autobuses especiales, las autoridades sugieren otras alternativas para quienes necesitan desplazarse todos los días:

Compartir automóvil con compañeros de trabajo.

Usar servicios de carpool.

Manejar directamente hacia Queens o Manhattan.

Quedarse temporalmente más cerca del trabajo.

Trabajar de forma remota, si el empleo lo permite.

Muchos usuarios ya empezaron a reorganizar sus rutinas ante la posibilidad de que el sistema ferroviario quede fuera de operación. En una ciudad donde cada minuto cuenta y donde el día suele arrancar con café para llevar, audífonos puestos y una carrera contra el reloj, un cambio así puede mover toda la agenda familiar.

ESTACIONES RECOMENDADAS PARA DEJAR PASAJEROS

La MTA también publicó puntos estratégicos para “drop-off”, es decir, estaciones cercanas donde familiares o conductores particulares pueden dejar pasajeros.

Estaciones sugeridas:

Far Rockaway-Mott Avenue.

Kew Gardens-Union Turnpike.

Ozone Park-Lefferts Boulevard.

Sheepshead Bay.

Woodhaven Boulevard.

Las autoridades aclararon que estas estaciones no cuentan con estacionamientos, por lo que no recomiendan dejar vehículos allí durante el día.

EL IMPACTO PODRÍA SENTIRSE EN TODA NUEVA YORK

Aunque el conflicto involucra directamente al Long Island Rail Road, el efecto podría extenderse rápidamente a toda el área metropolitana de Nueva York. Más tráfico en las autopistas, estaciones del subway más llenas y tiempos de traslado mucho más largos forman parte de las preocupaciones de quienes dependen a diario del transporte público.

Por ahora, la esperanza sigue puesta en las negociaciones entre la MTA y los sindicatos. Pero mientras llega una resolución, miles de viajeros ya empezaron a buscar planes alternos para no quedar atrapados en medio de una posible huelga que podría complicar la movilidad en una de las regiones más activas del país.

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