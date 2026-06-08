La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y Miami Gardens se prepara para recibir a miles de aficionados. Como sede de siete encuentros entre junio y julio, la ciudad y sus alrededores —desde West Little River y Carol City hasta los vecindarios que cruzan la 27 Avenue— experimentarán cambios importantes en movilidad, seguridad y acceso a comercios. Si vives en dicho lugar, trabajas en la zona o piensas ir al Hard Rock Stadium, es esencial planear con antelación: conocer los horarios de cierres, las llamadas “Zonas Limpias”, las rutas alternativas y el proceso para obtener Pases de Acceso Local te evitará perder tiempo en la carretera, perder turnos en el trabajo o tener problemas para llegar a tu restaurante o negocio favorito (piensa en la demanda que tendrá un cafecito cubano antes del partido). A continuación, tienes la información oficial recopilada y organizada para que puedas tomar decisiones prácticas día por día, con direcciones, horarios y recomendaciones concretas pensadas para la comunidad hispana de Miami-Dade.
FECHAS Y HORARIO DE LOS PARTIDOS EN MIAMI GARDENS
Las autoridades municipales indicaron que los cierres previos a cada encuentro comienzan a las 5:00 a.m. y se mantienen hasta la apertura de los estacionamientos del estadio, aproximadamente cuatro horas antes del inicio del partido. Los cierres posteriores arrancan cerca de una hora y media después del pitazo inicial y se prolongan según el flujo de salida.
Fechas y hora de inicio:
- 15 de junio de 2026 — 6:00 p.m.
- 21 de junio de 2026 — 6:00 p.m.
- 24 de junio de 2026 — 6:00 p.m.
- 27 de junio de 2026 — 7:30 p.m.
- 3 de julio de 2026 — 6:00 p.m.
- 11 de julio de 2026 — 5:00 p.m.
- 18 de julio de 2026 — 5:00 p.m.
CARRETERAS Y ACCESOS CON RESTRICCIONES
El impacto en el tráfico será notable en puntos estratégicos alrededor del Hard Rock Stadium y en las conexiones hacia la I‑95 y Florida Turnpike. Planea rutas alternativas con antelación y, si trabajas por turnos, avisa a tu empleador sobre posibles retrasos.
Cierres previstos antes y después de los partidos:
- Salida 2X norte de la Florida Turnpike
- Salida 2X sur de la Florida Turnpike
- Intersección de NW 14 Avenue y NW 199 Street
- Intersección de NW 27 Avenue y NW 199 Street
Nota: Tras los encuentros puede haber cierres adicionales en el Golden Glades Interchange. Evita ese nudo vial si no vas directo al estadio.
PASES ESPECIALES PARA RESIDENTES Y NEGOCIOS LOCALES
La ciudad implementó Pases de Acceso Local para reducir la afectación de quienes viven o trabajan dentro de las áreas restringidas. Importante: las rampas 2X de la Florida Turnpike permanecerán totalmente cerradas, incluso con pase.
¿Quiénes pueden obtener el pase?:
- Residentes de Miami Gardens
- Comerciantes y propietarios con negocio dentro de las áreas restringidas
- Personas que acrediten domicilio o actividad comercial en la zona
Documentos requeridos:
- Identificación válida con dirección actualizada
- Prueba de residencia o actividad comercial (factura de servicio, contrato de arrendamiento, licencia comercial, etc.)
Lugares de entrega de pases:
|Ubicación
|Dirección
|Horario
|Ayuntamiento de Miami Gardens
|18605 NW 27 Avenue
|Lunes a jueves, 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
|Departamento de Policía de Miami Gardens
|18611 NW 27 Avenue
|Horario establecido por la dependencia
¿QUÉ SON LAS “ZONAS LIMPIAS” Y SUS LÍMITES?
Las Zonas Limpias son áreas alrededor del estadio donde se mantienen despejadas aceras, calles y espacios públicos para flujo peatonal y seguridad exigida por FIFA. Dentro de estas zonas habrá controles y restricciones temporales.
|Límite
|Ubicación
|Norte
|County Line Road (NW 215 St)
|Sur
|NW 183 Street
|Este
|NW 12 Avenue
|Oeste
|NW 32 Avenue
TRANSPORTE OFICIAL Y ALTERNATIVAS GRATUITAS
Para evitar el tráfico, usa el servicio Miami Game Day Express. El transporte funciona por orden de llegada y es necesario presentar la entrada válida para el día correspondiente.
Puntos de salida del Miami Game Day Express:
- Dr. Martin Luther King Jr. Plaza Metrorail Station
- Golden Glades Multimodal Transit Station
- Aventura Brightline Station
- Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA RESIDENTES (Y NEGOCIOS)
- Si necesitas pasar por la zona el día del partido, obtén tu pase con anticipación y llévalo siempre contigo.
- Reprograma citas y entregas — muchos conductores de reparto evitarán la 27 Avenue y alrededores.
- Comercios: anticipa compras y personal; espera más clientes antes y después del partido, pero menos tráfico estacionario.
- Servicios esenciales: confirma horarios con ambulancias, servicios de basura y mantenimiento — algunos podrán verse afectados.
- Transporte público: llega con tiempo, el Metrorail y los shuttles aumentarán demanda; evita llevar objetos voluminosos.
- Plan B a la hora de volver a casa: checkpoints y salidas cerradas pueden alargar tu viaje una o dos horas.
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