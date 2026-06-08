La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha y Miami Gardens se prepara para recibir a miles de aficionados. Como sede de siete encuentros entre junio y julio, la ciudad y sus alrededores —desde West Little River y Carol City hasta los vecindarios que cruzan la 27 Avenue— experimentarán cambios importantes en movilidad, seguridad y acceso a comercios. Si vives en dicho lugar, trabajas en la zona o piensas ir al Hard Rock Stadium, es esencial planear con antelación: conocer los horarios de cierres, las llamadas “Zonas Limpias”, las rutas alternativas y el proceso para obtener Pases de Acceso Local te evitará perder tiempo en la carretera, perder turnos en el trabajo o tener problemas para llegar a tu restaurante o negocio favorito (piensa en la demanda que tendrá un cafecito cubano antes del partido). A continuación, tienes la información oficial recopilada y organizada para que puedas tomar decisiones prácticas día por día, con direcciones, horarios y recomendaciones concretas pensadas para la comunidad hispana de Miami-Dade.

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FECHAS Y HORARIO DE LOS PARTIDOS EN MIAMI GARDENS

Las autoridades municipales indicaron que los cierres previos a cada encuentro comienzan a las 5:00 a.m. y se mantienen hasta la apertura de los estacionamientos del estadio, aproximadamente cuatro horas antes del inicio del partido. Los cierres posteriores arrancan cerca de una hora y media después del pitazo inicial y se prolongan según el flujo de salida.

Fechas y hora de inicio:

15 de junio de 2026 — 6:00 p.m.

21 de junio de 2026 — 6:00 p.m.

24 de junio de 2026 — 6:00 p.m.

27 de junio de 2026 — 7:30 p.m.

3 de julio de 2026 — 6:00 p.m.

11 de julio de 2026 — 5:00 p.m.

18 de julio de 2026 — 5:00 p.m.

CARRETERAS Y ACCESOS CON RESTRICCIONES

El impacto en el tráfico será notable en puntos estratégicos alrededor del Hard Rock Stadium y en las conexiones hacia la I‑95 y Florida Turnpike. Planea rutas alternativas con antelación y, si trabajas por turnos, avisa a tu empleador sobre posibles retrasos.

Cierres previstos antes y después de los partidos:

Salida 2X norte de la Florida Turnpike

Salida 2X sur de la Florida Turnpike

Intersección de NW 14 Avenue y NW 199 Street

Intersección de NW 27 Avenue y NW 199 Street

Nota: Tras los encuentros puede haber cierres adicionales en el Golden Glades Interchange. Evita ese nudo vial si no vas directo al estadio.

Miami albergará una serie de partidos del Mundial 2026, pero no todo será fútbol: las playas son el otro ingrediente perfecto para los turistas / Alan Diaz

PASES ESPECIALES PARA RESIDENTES Y NEGOCIOS LOCALES

La ciudad implementó Pases de Acceso Local para reducir la afectación de quienes viven o trabajan dentro de las áreas restringidas. Importante: las rampas 2X de la Florida Turnpike permanecerán totalmente cerradas, incluso con pase.

¿Quiénes pueden obtener el pase?:

Residentes de Miami Gardens

Comerciantes y propietarios con negocio dentro de las áreas restringidas

Personas que acrediten domicilio o actividad comercial en la zona

Documentos requeridos:

Identificación válida con dirección actualizada

Prueba de residencia o actividad comercial (factura de servicio, contrato de arrendamiento, licencia comercial, etc.)

Lugares de entrega de pases:

Ubicación Dirección Horario Ayuntamiento de Miami Gardens 18605 NW 27 Avenue Lunes a jueves, 7:00 a.m. – 7:00 p.m. Departamento de Policía de Miami Gardens 18611 NW 27 Avenue Horario establecido por la dependencia

¿QUÉ SON LAS “ZONAS LIMPIAS” Y SUS LÍMITES?

Las Zonas Limpias son áreas alrededor del estadio donde se mantienen despejadas aceras, calles y espacios públicos para flujo peatonal y seguridad exigida por FIFA. Dentro de estas zonas habrá controles y restricciones temporales.

Límite Ubicación Norte County Line Road (NW 215 St) Sur NW 183 Street Este NW 12 Avenue Oeste NW 32 Avenue

TRANSPORTE OFICIAL Y ALTERNATIVAS GRATUITAS

Para evitar el tráfico, usa el servicio Miami Game Day Express. El transporte funciona por orden de llegada y es necesario presentar la entrada válida para el día correspondiente.

Puntos de salida del Miami Game Day Express:

Dr. Martin Luther King Jr. Plaza Metrorail Station

Golden Glades Multimodal Transit Station

Aventura Brightline Station

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA RESIDENTES (Y NEGOCIOS)

Si necesitas pasar por la zona el día del partido, obtén tu pase con anticipación y llévalo siempre contigo.

Reprograma citas y entregas — muchos conductores de reparto evitarán la 27 Avenue y alrededores.

Comercios: anticipa compras y personal; espera más clientes antes y después del partido, pero menos tráfico estacionario.

Servicios esenciales: confirma horarios con ambulancias, servicios de basura y mantenimiento — algunos podrán verse afectados.

Transporte público: llega con tiempo, el Metrorail y los shuttles aumentarán demanda; evita llevar objetos voluminosos.

Plan B a la hora de volver a casa: checkpoints y salidas cerradas pueden alargar tu viaje una o dos horas.

Todas las ciudades que albergarán partidos del Mundial en Estados Unidos tendrán protocolos especiales para manejar la cantidad de turistas y amantes del fútbol (Foto: AFP)

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