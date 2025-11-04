El cierre del gobierno en Estados Unidos ha pasado de ser un asunto político a afectar de lleno a millones de viajeros, debido a los retrasos y cancelaciones en los terminales aéreos. En esta nota, te doy el listado de los aeropuertos más impactados.

El cierre gubernamental ocurrió el 1 de octubre de 2025 y las consecuencias se sienten en aeropuertos de todo el país. La falta de controladores aéreos, por la paralización parcial de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), ha provocado un efecto dominó que retrasa despegues, congestiona terminales y genera molestia entre los viajeros. Tan solo el domingo 2 de noviembre, se reportaron más de 4,200 vuelos demorados y más de 550 cancelados, según datos de FlightAware.

LOS AEROPUERTOS CON MÁS RETRASOS Y CANCELACIONES EN ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con datos de FlightAware y reportes oficiales, los aeropuertos más afectados por el cierre del gobierno federal y la escasez de controladores aéreos son:

Intercontinental George Bush de Houston

Dallas Fort Worth International Airport

O’Hare International Airport de Chicago

San Francisco International Airport

Los Angeles International Airport

Denver International Airport

Miami International Airport

Newark Liberty International Airport (Nueva Jersey), con esperas de hasta tres horas y 4,295 vuelos retrasados hasta el domingo.

LaGuardia Airport (Nueva York)

John F. Kennedy International Airport (Nueva York)

Aerolíneas piden verificar vuelos

Las aerolíneas han recomendado a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y llegar con mayor anticipación al aeropuerto. Cadenas hoteleras y servicios de transporte local también reportan aumento en la demanda por los cambios de itinerario.

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LOS RETRASOS EN NEWARK?

Newark, en Nueva Jersey, se ubica entre los más golpeados por los retrasos y cancelaciones. La Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York advirtió en su cuenta de X que “las demoras en Newark a menudo se propagan a los demás aeropuertos de la región”. Esa situación también ha afectado al aeródromo de LaGuardia y al John F. Kennedy (JFK), donde se registraron incidentes menores durante el fin de semana. En la región noreste, los retrasos en Newark impactan directamente en los vuelos de conexión hacia Boston, Filadelfia y Washington, D. C.

¿QUÉ HA PASADO CON LOS CONTROLADORES ÁÉREOS?

Hay escasez de controladores aéreos en Estados Unidos se ha agravado por el cierre del gobierno federal. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, reconoció la gravedad del problema en el programa Face the Nation with Margaret Brennan de CBS: “Trabajamos horas extras para garantizar la seguridad del sistema. Habrá retrasos y cancelaremos vuelos para proteger a los pasajeros”.

Antes del cierre, la FAA ya enfrentaba una falta de cerca de 3,000 controladores. Ahora, la agencia asegura que unos 13,000 trabajadores están operando sin percibir pago, una situación insostenible que amenaza con colapsar la red aérea si no se resuelve pronto el conflicto político.

Según Duffy, conforme se prolongue el cierre del gobierno, el número de controladores ausentes aumentará, ya que muchos de ellos han dejado de presentarse al trabajo por motivos de salud o necesidad económica. “No voy a despedir a los controladores aéreos que toman decisiones para alimentar a sus familias. Necesitan apoyo, necesitan su sueldo”, insistió el funcionario.

