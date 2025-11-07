Cada año, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York marca el comienzo oficial de la temporada navideña en Estados Unidos, así que ya estamos contando los días para su realización. Este 2025 será especial: se celebrará la edición número 99 del tradicional evento, el cual reúne a millones de personas frente al televisor y a miles más en las calles de Manhattan.
Más allá de los globos gigantes y las carrozas llenas de color, es una verdadera fiesta de música y cultura. Y este año no será la excepción: el lineup de artistas está lleno de nombres que seguro reconocerás y otros que, si aún no conoces, vas a querer descubrir. Y como has podido leer en el titular, el fenómeno de “KPop Demon Hunters” ya está confirmado.
ARTISTAS PRINCIPALES DEL DESFILE 2025
Entre los artistas confirmados para esta edición hay una mezcla interesante de clásicos del pop y el rock, voces del country, íconos del funk y estrellas emergentes del momento. Aquí te dejo un resumen de los nombres más esperados:
|Artista / Grupo
|Género o estilo
|Actuación destacada / Escenario
|Gavin DeGraw
|Pop / Rock
|Interpretará uno de sus grandes éxitos en una carroza temática.
|Mickey Guyton
|Country
|Representará la fuerza femenina del country actual.
|Foreigner
|Rock clásico
|Se presentará junto al equipo de “Stranger Things” en la carroza Upside Down Invasion.
|Kool & the Gang
|Funk / Disco
|Tocarán “Celebration” sobre la carroza del Bronx Zoo, Wondrous World of Wildlife.
|Ciara
|Pop / R&B
|Presentará un número lleno de energía y baile.
|Radio City Rockettes
|Danza / Broadway
|Harán su tradicional coreografía que ya es parte esencial del desfile.
EL TOQUE BROADWAY: TEATRO EN MOVIMIENTO
Como cada año, los musicales de Broadway también tendrán su espacio sobre las carrozas. En esta edición participarán:
- “Buena Vista Social Club”
- “Just in Time”
- “Ragtime”
Estas presentaciones suelen ser de las más coloridas y emocionantes. Si disfrutas del teatro musical, te recomiendo no perderte esos momentos, pues son verdaderas joyas en medio del desfile.
“KPOP DEMON HUNTERS” YA TIENE SU LUGAR CONFIRMADO
El desfile también dará espacio a voces emergentes y colaboraciones únicas. Uno de los segmentos más esperados, sin duda alguna, será el de Netflix, que presentará a las cantantes EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, las voces musicales detrás de la película animada “KPop Demon Hunters”, que se ha convertido en un fenómeno impresionante en todo el mundo .
Además, dos nuevos personajes del universo del largometraje de Netflix debutarán como globos medianos y “balloonicles”:
- Derpy Tiger
- Sussie
NUEVAS CARROZAS QUE DEBUTAN ESTE AÑO
Otro de los grandes atractivos del Macy’s Parade 2025 será la incorporación de nuevas carrozas temáticas, creadas en colaboración con marcas y franquicias muy queridas.
|Carroza
|Patrocinador / Marca
|The Land of Glaciers, Wildlife & Wonder
|Holland America Line®
|Brick-tastic Winter Mountain
|The LEGO Group
|Master Chocolatier Ballroom
|Lindt
|Upside Down Invasion: “Stranger Things”
|Netflix
|Friends-giving in POPCITY
|Pop Mart (creadores de Labubu)
|The Counting Sheep’s Dream Generator
|Serta®
ARTISTAS Y CELEBRIDADES INVITADAS
Además de los músicos, el desfile contará con apariciones especiales de personalidades de distintos ámbitos:
- Tiler Peck (bailarina principal del New York City Ballet)
- Sean Evans (creador de la serie de YouTube Hot Ones)
- Ilia Malinin (patinador olímpico estadounidense)
- Jack Wallace (medallista paralímpico de hockey sobre hielo)
GLOBOS CLÁSICOS QUE REGRESAN
Una de las novedades que más entusiasma a todos es la vuelta de algunos globos que hicieron historia en las primeras décadas del desfile. Macy’s Studios ha trabajado en rediseñarlos y traerlos de vuelta con un toque nostálgico.
Entre ellos destacan:
- Rainbow y Greybow Trouts
- Happy Hippo Triple Stack
- Wigglefoot
- Freida the Dachshund, en colaboración con The Farmer’s Dog
CÓMO Y DÓNDE VER EL DESFILE
- Lugar: Manhattan, Nueva York
- Hora de inicio: 8:30 a.m. (hora del Este, ET)
- Transmisión: NBC y Peacock
- Presentadores: Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker (estrellas de “TODAY Show”)
