La histórica ola de calor que afecta a Estados Unidos, desde California hasta el este del país, con temperaturas que superan los 100 °F, mantiene a la población en alerta ante su intensidad creciente. En varias regiones, las autoridades han emitido recomendaciones para limitar las actividades al aire libre, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud. Por ello, te contamos cuáles son las ciudades con aviso de calor extremo para este jueves 26 de marzo.

La ola de calor en EE.UU. alcanzará cifras récord (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LAS CIUDADES CON ALERTA DE CALOR EXTREMO ESTE JUEVES 26 DE MARZO

“Otra oleada de calor azota partes de las Grandes Llanuras y el Sur esta semana, mientras continúa azotando el Suroeste, por lo que se esperan decenas de récords diarios de temperatura máxima en California, posiblemente hasta las Carolinas”, precisa The Weather Channel.

Las ciudades que nuevamente soportarían temperaturas máximas este jueves 26 de marzo son:

El Paso: 95 °F

95 °F Las Vegas: 94 °F

94 °F St. Louis: 93 °F

93 °F Oklahoma City: 93 °F

93 °F Kansas City: 90 °F

Pero si pensabas que esos números eran extremos, hay lugares donde el calor extremo llegará a los tres dígitos como algunas zonas del suroeste desértico, incluyendo Phoenix, y el valle inferior del río Colorado que volverían a temperaturas superiores a los 100 °F durante gran parte de esta semana.

“Algunos de los puntos más calurosos del oeste de Texas, y posiblemente del suroeste de Oklahoma, podrían alcanzar los 100 °F o 102 °F alrededor del jueves. Temperaturas superiores a los 32 grados Celsius (89 °F – 90 °F) se extenderá desde el suroeste desértico hacia las Grandes Llanuras, desde Nebraska hasta Texas, y a partes del valle medio del Misisipi hasta el 26 de marzo”, indica The Weather Channel.

El pronóstico de altas temperaturas en Estados Unidos (Foto: The Weather Channel)

¿QUÉ HACER ANTE EL CALOR EXTREMO DEL JUEVES 26 DE MARZO?

Ante el calor extremo de este jueves 26 de marzo en Estados Unidos es clave protegerte del golpe de calor y la deshidratación. Por ello, se te recomienda:

Tomar agua frecuentemente durante el día, aunque no sientas sed, en especial bebidas con electrolitos si estás mucho tiempo fuera.

Evitar estar al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. Si tienes que salir de todas maneras, busca sombra o lugares con aire acondicionado.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, sombrero o gorra y protector solar de amplio espectro.

Si vives con personas vulnerables y mascotas, haz lo siguiente:

Revisa con frecuencia a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños pequeños y quienes no tienen aire acondicionado, para asegurarte de que estén frescos e hidratados.

Nunca dejes a niños, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos estacionados, ni siquiera por pocos minutos.

OJO: mantente atento a los avisos oficiales del servicio meteorológico y de las autoridades locales sobre centros de enfriamiento y recomendaciones adicionales para tu zona.

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