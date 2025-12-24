Para muchas familias hispanas en Estados Unidos, la Navidad perfecta se imagina con casas decoradas, villancicos y un manto blanco cubriéndolo todo. La famosa “White Christmas” forma parte de las películas, los recuerdos de infancia y una tradición muy arraigada, sobre todo en los estados más fríos del país.

Por eso, una de las preguntas más repetidas en estas fechas es si el 25 de diciembre amanecerá con nieve frente a la ventana. Este año, sin embargo, los pronósticos pintan un escenario mixto: hay regiones donde la nieve está prácticamente garantizada, pero en gran parte del territorio el mapa será más verde que blanco.

Algunos lugares de Estados Unidos tendrán su característico manto blanco de nieve el día de Navidad (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

MENOS NIEVE DE LO HABITUAL EN EL PAÍS

Los datos más recientes de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) indican que, al 23 de diciembre, solo alrededor del 18% de los 48 estados contiguos tenía nieve en el suelo, muy por debajo del promedio histórico, cercano al 38% para Navidad. En otras palabras, este año hay mucha menos nieve de lo habitual en Estados Unidos en estas fechas.

Esta reducción de la cobertura nival se explica, en buena medida, por un marcado aumento de temperaturas en amplias zonas del país. Estados de las Grandes Llanuras y del centro sur, como Missouri u Oklahoma, están viviendo jornadas más propias de la primavera que del invierno, con máximas que incluso rompen récords históricos.

NORESTE: BUENAS OPCIONES DE NAVIDAD BLANCA

Las noticias son algo mejores para quienes viven en el noreste de Estados Unidos. Un sistema de tormentas invernales ha dejado y seguirá dejando nieve en partes de Pensilvania, Nueva Jersey, el estado de Nueva York y Nueva Inglaterra, donde muchas comunidades hispanas podrían despertar con un paisaje navideño clásico.

De acuerdo con AccuWeather, algunas ciudades podrían incluso recibir nieve el mismo 25 de diciembre por la mañana. En ciertos casos, la mezcla de lluvia helada y hielo podría complicar los desplazamientos, pero el frío previsto permitiría que parte de esa precipitación se mantenga en el suelo durante la jornada navideña.

MEDIO OESTE: CIUDADES CON NIEVE CASI ASEGURADA

Si se buscan garantías casi totales de nieve, hay que mirar al norte del Medio Oeste. En estados como Dakota del Norte, Minnesota, Wisconsin y Michigan, la nieve ya está presente y los pronósticos apuntan a que se mantendrá durante Navidad.

Algunas ciudades donde la Navidad blanca está prácticamente asegurada son:

Minneapolis (Minnesota), que ya registra varios centímetros de nieve y podría sumar más en las próximas horas.

Fargo (Dakota del Norte), con un manto nival persistente sobre calles y viviendas.

Green Bay (Wisconsin), donde el frío intenso ayuda a conservar la nieve existente hasta el 25 de diciembre.

Estas zonas suelen liderar las estadísticas históricas de “White Christmas” en Estados Unidos y, según los expertos, este año no será la excepción.

MONTAÑAS DEL OESTE: NIEVE ABUNDANTE EN ROCKIES Y SIERRA NEVADA

Otro punto clave del mapa para quienes buscan nieve son las zonas montanosas del oeste. Aunque algunas áreas de las Montañas Rocosas venían de una especie de “sequía de nieve”, el panorama está cambiando justo a tiempo para Navidad, con sistemas que devolverán el ambiente plenamente invernal.

Más al oeste, la Sierra Nevada en California se perfila como uno de los focos de nieve más importantes del país. Tanto la NOAA como AccuWeather advierten sobre acumulaciones medidas en pies, con lugares como Donner Pass recibiendo entre uno y dos pies de nieve, y zonas más altas con cifras todavía mayores.

CENTRO Y SUR: CALOR RÉCORD Y NAVIDAD SIN NIEVE

Mientras tanto, gran parte del centro y del sur del país vivirá una Navidad atípica, especialmente para quienes esperaban una estampa blanca. Ciudades como Kansas City, St. Louis u Oklahoma City podrían alcanzar temperaturas cercanas a los 70 grados Fahrenheit, muy por encima de los promedios normales para esta época.

En estos lugares, la probabilidad de una Navidad blanca es prácticamente nula, lo que ayuda a explicar por qué, a escala nacional, el mapa de nieve se ve tan reducido este año. Aun así, los meteorólogos recuerdan que el invierno en Estados Unidos puede cambiar de manera brusca, por lo que conviene seguir atentos a los avisos de la NOAA y del National Weather Service.

¿DÓNDE ES MÁS PROBABLE VER NIEVE EL 25 DE DICIEMBRE?

Resumiendo, las mejores opciones para disfrutar de una Navidad blanca en Estados Unidos este año se concentran en:

El norte del Medio Oeste (Minnesota, Dakotas, Wisconsin, Michigan).

Partes del noreste, especialmente zonas interiores y del norte.

Las Montañas Rocosas y la Sierra Nevada en el oeste.

En el resto del país, la Navidad será más verde que blanca, algo que puede decepcionar a algunos pero que también refleja la variabilidad climática que caracteriza al invierno en Estados Unidos. La recomendación para las familias hispanas, sin importar el estado donde vivan, es revisar con frecuencia los pronósticos locales y los avisos oficiales de la NOAA y del National Weather Service, ya que el tiempo puede cambiar más rápido de lo que uno imagina.

En algunas ciudades incluso habrá que retirar la nieve de pistas y aceras (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!