Washington D.C. se prepara para celebrar el Día de Martin Luther King Jr. 2026 . En caso residas en esta área, podrás experimentar una oferta cultural y comunitaria. Este feriado nacional, que se celebrará el próximo lunes 19 de enero, invita a los locales y visitantes a reflexionar a través de actividades diseñadas para todas las familias, resaltando los valores de la justicia y la unidad. Si estás entusiasmado por participar en la historia del movimiento por los derechos civiles sin que tu presupuesto se vea afectado, en los siguientes párrafos te revelaré los eventos gratuitos que se desarrollarán en la capital de Estados Unidos.

Según el portal oficial USA GOV , cada tercer lunes de enero, el territorio estadounidense rinde homenaje a Martin Luther King Jr., una figura emblemática por su liderazgo en la lucha por los derechos civiles y su esfuerzo contra la injusticia social.

Uno de los momentos más emblemáticos en el legado de este pastor tuvo lugar el 28 de agosto de 1963. En aquella fecha histórica, una multitud de más de 250,000 personas se concentró en Washington D.C., movilizándose hacia el Monumento a Lincoln con un objetivo: exigir leyes que exijan la igualdad de derechos civiles para toda la población.

Martin Luther King Jr. sosteniendo su medalla del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 1964. (Crédito: AP)

Este escenario le brindó la posibilidad a MLK Jr. en pronunciar su discurso titulado ‘Tengo un sueño’. Dichas palabras no solo marcaron un antes y un después en la lucha contra la discriminación racial, también marcó un símbolo de esperanza y justicia.

Eventos gratuitos en Washington D.C. por el Día de Martin Luther King Jr. 2026

Evento y/o desfile Ubicación Fecha y horario Descripción Caminata y desfile por la paz - MLK Firth Sterlinh Ave. y Sumner Rd., SE Lunes 19 de enero (desde las 9:30 a.m., hora local). Se realizará una manifestación y asamblea por la paz. Además, se realizará un desfile y una feria de salud. Exposición ‘A la Vanguardia’ 1400 Constitution Ave., NO Inaugurado desde el viernes 16 de enero. Cinco universidades narrarán los orígenes y el legado de HBCU y su impacto en la historia afroamericana. ‘Libertad y Resistencia’ en la Biblioteca Conmemorativa de MLK 901 G St., NO Inaugurado desde el viernes 16 de enero. Se presentará una exposición de arte visual inspirada en el proyecto de libro y video de Nikole Hannah-Jones, ‘The 1619 Project’. 15° Ceremonia Anual de Colocación de Coronas Florales del Día de MLK 1964 Independence Ave., SO Lunes 19 de enero. Reunión en la estatua ’Piedra de la Esperanza’ para conmemorar la vida de MLK. También se pronunciará un discurso, música y actuaciones en vivo. Limpieza de Anacostia Riverkeeper en el Parque Pope Branch 2900 M Pl., SE Lunes 19 de enero. Puedes ofrecerte como voluntario para ayudar a restaurar el río. Día de Servicio de Martin Luther King Jr. 4 DC Village Ln., SO Lunes 19 de enero. Puedes ofrecerte como voluntario para ayudar a los cachorros y gatos necesitados. ‘Remember The Dream’ en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana 1400 Constitution Ave., NO Lunes 19 de enero (desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., hora local) Se realizará una conmemoración a la labor realizada por MLK Jr. Necesitarás adquirir tus entradas. Annmarie Sculpture Garden 13470 Dowell Rd, Solomons, MD 20688. Desde el sábado 17 hasta el lunes 19 de enero (horario: de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., hora local) Se demostrará un proyecto de arte comunitario por esta importante fecha. Let Freedom Ring Concert en el Howard Theatre 620 T St NW, Washington, DC 20001 Lunes 19 de enero (desde las 6:00 p.m., hora local) Contará con la participación del rapero Common y se entregará el premio John Thompson Jr. Legacy of a Dream.

En las distintas zonas del país realizarán homenaje a Martin Luther King Jr. el próximo lunes 19 de enero. (Crédito: AFP)

Estas son algunos de los desfiles, demostraciones de arte, conciertos y voluntariados que podrás participar para honrar la memoria de Martin Luther King Jr. Aunque existen eventos que sí requieres realizar una inversión, la lista que te ofrecí será totalmente gratuita.

